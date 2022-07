MM-tuomio: Puuha-Peten oloinen jätti murskasi suomalaisten rakastaman supertähden – ufokengät eivät pelastaneet ME-miestä

Ilta-Sanomien raati perkaa yleisurheilun MM-kisojen päivän tapahtumat.

Yleisurheilun MM-kisoissa Eugenessa nähtiin keskiviikon vastaisena yönä neljä tasokasta loppukilpailua.

Ilta-Sanomien raati perkaa viidennen kisapäivän tapahtumat. Tuomioita ovat jakamassa IS:n yleisurheilun asiantuntija Lauri Hollo, Oregonissa kisoja seuraava toimittaja Pekka Holopainen ja kotitoimituksen Joonas Kuisma.

Lauri Hollo

Tähti

28-vuotias britti Jake Wightman jäi 1 500 metrin Tokion olympiafinaalissa kymmenenneksi. Nyt hän vei maailmanmestaruuden huikealla ajalla 3.29,23. Ihmepoika Jakob Ingebrigtsenin lyöminen oli kova juttu. Tekikö norjalainen virheen mentyään kärkeen kovassa vauhdissa jo 800 metriä ennen maalia? Wightman oli tänään taktisesti parempi. Uskomatonta, mutta totta; kovat kenialaiset hyytyivät loppusuoralla, ja eurooppalaisjuoksijat veivät kilpailun viisi ensimmäistä sijaa.

Puheenaihe

Yksi koko kisojen suuria puheenaiheita on ollut, onko viime vuonna Tokion olympialaisissa järisyttävän 400 metrin aitojen ME:n 45,94 juossut Norjan Karsten Warholm kunnossa. Ei ollut. Hän loukkasi takareitensä kauden avauskilpailussa Rabatissa. Warholm avasi finaalin tutun hurjalla vauhdilla, mutta hyytyi loppusuoralla seitsemänneksi tusina-ajalla 48,42. Brasilian Alison Dos Santos paineli mestariksi uskomattomalla ajalla 46,29. Päivän tähti hänkin. Ehkä Warholmin ennätys ei olekaan lyömätön.

Alison Dos Santos löi Karsten Warholmin.

Moka

Satasen maailmanmestari Fred Kerley oli entisenä 400 metrin juoksijana jopa 200 metrin ennakkosuosikkeja. Jenkin juoksu oli kuitenkin alusta asti todella rähmäistä. Tuloksena oli välierien neljänneksi viimeinen sija ajalla 20,68. Vertailun vuoksi, Samuel Purola juoksi viikonloppuna SE-ajan 20,45. Ettei olisi Kerleyn pojalla lähtenyt satasen mestaruuden jälkeen bilejalka vipattamaan?

Tyyli

Kun 206-senttinen jättiläinen reuhtoo kahden kilon kiekkoa taivaalle, siinä jos missä on tyyliä. Järkyttävän suuren sylivälin omaava Slovenian Kristjan Ceh on vaikuttava ilmestys. Sutjakka, mutta valtavan vahva ja tekninen 23-vuotias nuori mies on noussut kiekonheiton maailman ykköseksi. Hän vei MM-kultaa hienolla ennätystuloksellaan 71,13. Erittäin tyylikästä.

Yllätys

200 metrin kaksinkertainen olympiavoittaja Elaine Thompson-Herah joutui 200 metrin välierissä yllättäen aikavertailuun, vaikka juoksi ihan kovan ajan 21,97. Jamaikalaisen juoksu ei ole nyt herkimmillään, eikä hän kuulu välierin perusteella finaalisuosikkeihin. Juoksu oli hänelle epätyypillisen väkinäistä. Toki finaali on aina uusi kilpailu.

Elaine Thompson-Herah jäi välierässään kolmanneksi, vaikka alitti 22 sekuntia.

Pekka Holopainen

Tähti

Jake Wightman, 28, näytti jäävän maileriksi, joka koko uransa kutittelee absoluuttisen huipun kantapäitä. Ennätys 3.29,47 oli kahden vuoden takaa. Nyt digitaalit pysäytti niihin lukemiin ennakkosuosikki Jakob Ingebrigtsen, jonka etupuolella Wightman huudatti Seikoa 24 sadasosaa nopeammin. Huikea MM-pommi finaalissa, jossa kuusi äijää alle 3.31:n! Edellinen brittien MM-kulta oli Helsingistä 39 vuoden takaa.

Puheenaihe

Inhimillisen suorituskyvyn rajoja venyttävän yleisurheilun historia on myös dopingin historiaa. Eugenessa nähdäänkin melkoinen satsaus, jotta kiellettyjen aineiden ja metodien käyttäjät paljastettaisiin. Antidopingvirasto Usadan virkailija kertoi Ilta-Sanomille, että kisojen alla ja aikana tehdään hurjat 1 200 testiä.

Moka

Vaikka 200 metriä on satasen tuoreen maailmanmestarin Fred Kerleyn kolmesta matkasta ”heikoin”, siinäkin on syntynyt kaikkien aikojen 24:nneksi kovin aika 19,76. Kun tällainen mies jää finaalin ulkopuolelle yli puolen sekunnin marginaalilla, niin ei ole liioittelua puhua aika isosta kämmistä. Noah Lylesin, Kenneth Bednarekin ja Erriyon Knightonin finaaliotatuksesta tulee klassikko.

Tyyli

Wilma Murron seipäät uhkasivat jumittua matkalla MM-Eugeneen jo Dallasin lentokentälle. Henkilökunnan mukaan konetyypissä, Airbus A321:ssä, ei ole tarpeeksi tilaa seiväsputkille, mikä ei ole totta. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön teholajivastaava Jani Tanskanen totesi: ”Teillä Amerikassa kaikki on suurempaa kuin meillä Euroopassa, paitsi Airbus A321.”

Yllätys

Daniel Ståhl saapui Eugeneen maailmantilaston kärkinimenä, ja kun mies tiedetään jo pitkältä ajalta rautaiseksi arvokilpailijaksi, niin näissäkin kisoissa piti kruunata edes yksi suomen kieltä taitava maailmanmestari. Mutta niin vain kävi, että kiekkomestaruuden vei hieman Puuha-Peten oloinen Slovenian Kristjan Ceh. Mykolas Aleknan, 19, hopea ja potentiaali mykistävät.

Ystävät hyvät tietävät sen. Kiekko on puuha myös yhteinen.

Joonas Kuisma

Tähti

Suomen 400 metrin aiturit Viivi Lehikoinen ja Kristiina Halonen. Vaikeuksien kautta huipulle noussut Lehikoinen, 22, alitti taas 55 sekuntia ja oli alkueränsä kolmas. Sillä hän pääsi upeasti MM-välierään. Halonen, 24, karsiutui, mutta juoksi ennätyksensä 56,68. On aina onnistuminen, kun arvokisoissa yltää uransa parhaaseen suoritukseen.

Puheenaihe

Norjan ME-miehen Karsten Warholmin uudet ufopiikkarit puhuttivat ennen 400 metrin aitafinaalia. Niiden erikoisuutena on kengänkärjestä ulos työntyvä kynsi, jonka pitäisi norjalaisten mielestä mullistaa koko piikkarien tulevaisuus. Vaan kun mies ei ole kunnossa, eivät ufokengätkään voi juoksua pelastaa. Tämän moni kuntoilija tietää.

Moka

1 500 metrin maalisuoralla odotin jatkuvasti, että Norjan Jakob Ingebrigtsen avaa kirinsä ja voittaa MM-kultaa. Niin ei käynyt, vaan Jake Wightman piti ihmepojan takanaan. Keskiviikon piti valjeta juhla-aamuna Norjassa, mutta odotettua tuplakultaa ei saatu.

Kristiina Halonen onnistui.

Tyyli

Armottomuus. Kristjan Ceh ja Liettuan jättikaksikko murskasivat Daniel Ståhlin suomalaisen mummin sydämen. Puuha-Peten viaton ja nöyrä habitus oli vain pintaa, kun Ståhl jätettiin tylysti ulos mitaleilta. Ståhlin turkulainen isoäiti Leila Laakso joutui pettymään. Senkin raakalaiset.

Yllätys

Naisten korkeushypyn finaalista saatiin mainio kisa. Tilastojen perusteella vaikutti ennakkoon, että jopa Ella Junnilan SE-tulos 196 olisi voinut olla finaalissa kovaa valuuttaa lajin yleisesti lamaisen kauden jälkeen. Höpsis. Neljä naista ylitti kaksi metriä hyvän takatuulen siivittämänä. Australian Eleanor Pattersonille mestaruus maanosan ennätyksellä 202.