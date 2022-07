Suomen nuori MM-toivo muisteli kauhunhetkiään Afrikassa – ”Tulkaa äkkiä tänne!”

Toni Keränen sairastui erittäin vakavasti eteläafrikkalaisesta hanavedestä. Nuorukainen pelkäsi pahimmillaan henkensä puolesta.

Keväällä vakavasti sairastunut Toni Keränen on nyt valmis heittämään paikasta keihään MM-finaalissa.

Eugene

Suomen MM-joukkueen keihäsdebytantti Toni Keränen puski väkivahvasti Eugenen miehistöön, kun onnistui kesäkuun puolivälin jälkeen kahdesti heittämään yli 82 metrin laakin, jonka kaltaista kysyy myös paikka karsinnasta loppukilpailuun Hayward Fieldillä.

– Olen asettanut uralleni tavoitteita yksi toisensa perään. Ensimmäinen Kalevan kisojen mitali pikkupoikana (20-vuotiaana) vuonna 2018 oli valtava ilonaihe. Ja nyt tiedostan erittäin hyvin, millaisen jatkumon osaksi olen tällaisessa lajissa päässyt, Oulun kauppakorkeakoulussa opiskeleva Keränen sanoi.

– Missään nimessä en ole sillä kannalla, että olisin täällä vain opiskelemassa näitä ympyröitä. Sellainen on vaarallista ajattelua. Paikat arvokisoihin ovat tiukassa, eikä koskaan tiedä, monestiko tällaisen upean tilaisuuden saa.

Viime keväänä Keräsellä ei ollut hetkeen aikaan keihäänheitto päällimmäisenä mielessä, sillä mies taisteli kirjaimellisesti elämästään yli 10 000 kilometrin päässä Suomesta, Etelä-Afrikassa harjoitusleirillä.

– Ilmeisesti paikallisista slummeista oli päässyt hanaveteen jotain bakteerikantaa, hän sanoi.

Tauti iski raivokkaasti:

– Ensin nousi kuume 40 asteeseen, ja sen jälkeen alkoi kummastakin päästä tulla tavaraa vartin välein.

Erittäin vakavasti sairastunut urheilija myöntää pahimmissa olotiloissaan jopa pohtineensa, onko lähtö edessä.

– Pari kertaa jouduin soittamaan treenikentälle lähteneille pojille, että tulkaa äkkiä tänne. Minut piti viedä paikalliseen sairaalaan.

Toni Keränen kiskaisi kesäkuussa ennätyksensä 82,89 Oulussa.

Keränen myöntää, että luottamus eteläafrikkalaiseen lääketieteeseen ei ole tällä hetkellä ihan pilvissä.

– Ei minkäänlaista luottoa. Minulle annettiin jotain lääkkeitä, mutta kun soitin Suomeen lääkärille, hän totesi ne lähinnä hyödyttömiksi tai jopa haitallisiksi.

Keränen kiittelee keihäslegenda Tero Pitkämäkeä, joka oli leirillä valmentajana.

– Tero tarkisti, että lääkkeet olivat antidopingsäännöstön sallimia.

Jupakan seuraus olisi voinut olla positiivisen dopingnäytteen jälkiselvittely, jossa toki olisi todennäköisesti todettu, että kyse oli akuutin sairauden välttämättömästä hoidosta.

Suomeen palattuaan Keränen kävi useissa kuvauksissa ja antoi paljon erilaisia näytteitä.

– Kyse oli ilmeisesti bakteerista, joka aiheuttaa ainakin lavantautia ja salmonellaa, mutta ihan tarkasti asia ei Suomessa tehdyissä viljelyissä selvinnyt.

Vielä Oulussakin täysin voipunut, painoaan puolenkymmentä kiloa menettänyt Keränen joutui pari kertaa turvautumaan sairaalahoitoon.

– Kuukausi meni käytännössä kokonaan treeneistä sivussa. Vasta viime aikoina olen taas tuntenut itseni oikeasti urheilijaksi, Pariisin 2024 olympiakisat kalenteriinsa versaalilla kirjoittanut Keränen naurahti.

Tulos olisi voinut olla parempi jo tältä kaudelta ilman sairastumista.

– Se romutti koko lailla parin kuukauden suunnitelmat, valmentaja Petteri Piironen laskeskeli.

Keräsen joukkuekaveriin Oliver Helanderiin kohdistuvat Suomen MM-joukkueessa kovimmat odotukset.

Helander ei ole vielä onnistunut läpäisemään arvokisoissa, kolmella yrityksellä, karsintaa. Syy odotuksiin on tietysti 89,83 metrin kihaus Turussa Paavo Nurmi Gamesissa kesäkuussa. Sen jälkeen Helander on kilpaillut harvakseltaan, tutusta syystä.

– Olkapäähän on laitettu kahdesti kortisoniannos, ja se on tuntunut nyt hyvältä. Enempää ei tällä kaudella laiteta. Olkapään kiputilat nyt eivät ole itselle mikään dramaattinen juttu, kun niihin on neljässä vuodessa tottunut. Kilpailujen (Kuortane ja Oulu) väliin jättäminen oli ihan varotoimi.

Oliver Helander keskittyy tällä hetkellä vain karsintaan.

Helander ei halunnut puhua loppukilpailusta puolella sanallakaan, kun kenttälajeissa aina hankala karsinta on vielä heittämättä. Luvassa voi olla kovaa, heittäjien teknistä taitoa ja silmää mittaavaa vastatuulta.

– Sen voin sanoa, että jos karsinnan selvitän, loppukilpailuun lähden ilman muuta heittämään mitalista.