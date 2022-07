Suomen MM-mitalitoivo Oliver Helander puhkuu itseluottamusta: ”Kerrankin näyttää hyvältä” – nimesi pahimmat kilpailijansa

25-vuotiaalla Oliver Helanderilla on erikoinen ennätys arvokisojen keihäänheitossa. Tavoitteena on nyt MM-kisojen finaalipaikka.

Urheilijana kunnianhimoinen Oliver Helander, 25, paljastaa, että on siviilissä erittäin rauhallinen ja jopa laiska. – Katselen mieluiten sohvalla YouTube-videoita, Helander nauraa.

Nyt jännätään, saadaanko pian jatkaja erittäin tutulle nimilistalle, josta mainittakoon Seppo Räty, Aki Parviainen, Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen.

Oliver Helander, 25, on Suomen ehdottomia mitalitoivoja Eugenen MM-kisoissa. Miesten keihään karsinnan A-ryhmä, jossa ovat Lassi Etelätalo ja Toni Keränen, alkaa torstain ja perjantain välisenä yönä 22.7. kello 3.05 Suomen aikaa.

Helander heittää B-ryhmässä, joka aloittaa kello 4.35.

195-senttinen Helander pitää vielä tällä hetkellä hallussaan arvokisamitalien sijasta hieman toisenlaista tilastoykkösen asemaa: hän on jäänyt arvokisoissa kolme kertaa peräkkäin finaalin karsintaan.

– Jollain tapaa historiallinen ennätys sekin, Helander hymähtää.

Epäonnea oli EM-kisoissa Berliinissä 2018, MM-kisoissa Dohassa 2019 ja Tokion olympialaisissa 2021. Kaikkia kisoja varjostivat Helanderin loukkaantumiset, joista on puhuttu paljon.

Helanderia on pidetty loukkaantumisherkkänä urheilijana, sillä milloin kipeänä on ollut olkapää, akillesjänne, reiden lähentäjälihas tai nivunen.

– En viitsi edes luetella kaikkia vammojani, sillä se lista olisi pitkä.

Hän suhtautuu loukkaantumisiinsa kuitenkin poikkeuksellisen kypsästi.

– Otan vastoinkäymiset aika hyvin vastaan ja olen loukkaantumistenkin aikana suht hyvällä mielellä. Olen kuitenkin aina uskonut omaan tekemiseeni, Helander sanoo.

Lahjakas urheilija ei osannut vielä kahdeksanvuotiaana poikana aavistaakaan, miten rankka laji keihäänheitto on keholle.

Yksi merkittävä muutos suomenruotsalaisessa Helanderissa on tapahtunut myös sen myötä, kun häneltä on alettu pyytää enenevissä määrin haastatteluja.– Pääkieleni on ruotsi, mutta parin viime vuoden aikana olen oppinut jo paljon paremmin suomea, Helander kiittelee.

Loukkaantumisilta ei välty huipputasolla juuri kukaan.

– Kyllähän sen huomaa, ettei keihäänheitto ole kropalle paras liike. Itse heittovaiheessa tukijalalle tulee noin tuhat kiloa painetta, Helander kertoo.

Siksi Helander pitää tärkeänä sitä, että keihäänheitto ei ole nuorena ainoa treenattava laji.

Helander on pelannut 5-vuotiaasta 19-vuotiaaksi lähes koko muun perheensä tavoin käsipalloa, minkä vuoksi hän myös muutti puoleksitoista vuodeksi Ruotsiin käsipallolukioon.

Lukio jäi kesken, kun käsipallo vaihtui pysyvästi keihäänheittoon.

– Uskon, että käsipallosta on ollut runsaasti apua, sillä se on tosi monipuolinen laji: jaloille tulee paljon liikettä, ja siinä heitetään paljon.

Nuorempana karjaalaispoika pelasi myös jalkapalloa sekä frisbeegolfia ja harrasti useampia yleisurheilulajeja.

Poikkeuksellisen lahjakkuuden avaimia Helanderilla ovat paitsi jo lapsena alkanut intohimoinen treenaaminen ja oikea asenne myös erinomainen vauhtijuoksu ja pituus (195 cm).

– Pituudestakin on toki hyötyä, koska silloin on pidempi vetomatka heittäessä. Mutta ehdottomasti paras asia heittämisessä on se, että saan siihen hyvän vauhdin.

Helander pärjäisi todennäköisesti sprinttikisoissakin, mutta keihään kanssa juokseminen on vielä oma taiteenlajinsa – sekä nopeassa vauhdissa tehtävät ristiaskeleet.

Pikajuoksu on osa Helanderin viikoittaisia treenejä, sillä varsinaiset lajiharjoitukset ovat vain kerran viikossa.

Välillä hän spurttaa ja treenaa salilla myös avovaimonsa Wilma Lassfolkin kanssa, sillä tämä harrasti vielä pari vuotta sitten aktiivisesti 200 metrin ja 400 metrin juoksua.

Treenit ovat myös hieman muuttuneet sen jälkeen, kun Vaasassa asuva Helander vaihtoi viime syksynä valmentajaa – kaivattuaan Tokion olympialaisten jälkeen uusia tuulia. Hän koki olympialaisten jälkeen olonsa tyhjäksi.

– Koko viime kausi oli itselleni tosi vaikea loukkaantumisten vuoksi, enkä heittänyt teknisestikään niin hyvin kuin aiemmin.

14-vuotiaasta saakka Glenn Lignellin kanssa työskennellyt Helander kysyi uudeksi valmentajakseen lapsuuden idoliaan Tero Pitkämäkeä, ja tämä suostui.

Nyt he harjoittelevat yhdessä joko Kuortaneella tai Vaasassa.

– Treeneihin ei ole tullut hirveästi muutoksia, koska sitä ei voi muuttaa heti liikaa. Olemme keskittyneet tämän kauden ajan ennen kaikkea heittämiseen, ja se on näkynyt kesän tuloksissakin, Helander kertoo.

– Yksi konkreettinen ero aiempaan valmentajaan on se, että Tero on itse mukana treeneissä, sillä hän on edelleen sen verran hyvässä kunnossa. Nykyään treenaan vain kerran päivässä, aiemmin kertoja oli kaksi.

Paavo Nurmi Games toi tänä kesänä Helanderille kauden parhaan tuloksen: 89,83.

Miesten keihään karsinnassa nähdään, millaista tulosta treenaaminen on tuottanut.

Kesäkuun puolivälissä Helander antoi Turussa Paavo Nurmen kisoissa esimakua siitä, mitä saattaa olla luvassa: hän kiskaisi oman ennätyksensä 89,83.

Tukholman Timanttiliigan mittelössä kesäkuun lopulla Helander jätti kolmen heiton jälkeen loput kiskaisut heittämättä.

– Se oli ihan varotoimenpide, sillä halusin lähteä MM-kisoihin ehjänä, ilman vammoja. Kerrankin sen suhteen näyttää hyvältä.

Helanderilla onkin luja usko omaan onnistumiseensa, vaikka tämän kauden vastustajat ovat todella kovatasoisia.

Finaalipaikkaan tarvittaneen noin 82–83 metrin heitto.

– Lähden kisaan todella hyvillä mielin ja luotan siihen, että olen finaalissa.

Pahimmiksi kilpakumppaneikseen hän nimeää Intian olympiavoittajan Neeraj Chopran ja Grenadan Anderson Petersin.

– Myös tshekit ovat kovia, ja aina tulee myös joku yllätysnimi. Uskon, että kisasta tulee tosi tiukkatasoinen. Toivon, että oma tavoitteeni rikkoutuu ja heitto kulkee yli 90 metrin.

Todellinen tavoite on kuitenkin Pariisin olympialaisissa 2024.

– Uskon, että silloin olen paljon paremmassa kunnossa kuin mitä olin Tokiossa.

Yleisurheilun MM, miesten keihään karsinta torstain ja perjantain välisenä yönä. Lähetys alkaa TV2:lla klo 2.55 Suomen aikaa.