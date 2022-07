Tähtijuoksija sanasodassa MM-stadionin uumenissa – ripitti häntä kritisoinutta toimittajaa rajusti

Brittijuoksija Adam Gemili ripitti häntä arvostellutta toimittajaa MM-stadionilla.

Eugenen MM-kilpailuissa nähtiin tiistain vastaisena yönä harvinainen sanaharkka tähtiurheilijan ja toimittajan välillä. Tapahtumapaikka oli stadionin uumenissa oleva haastattelutila, jossa urheilijat kulkevat median edustajien ohi ja antavat kommentteja.

Tiistaiyönä Suomen aikaa alueelle marssi kovin pettynyt brittijuoksija Adam Gemili, sillä hän jäi 200 metrin alkuerässään neljänneksi ajalla 20,60 eikä selviytynyt alkueristä jatkoon. Viimeinen välieräpaikka heltisi ajalla 20,50.

Gemili oli kaarrematkalla neljäs Rion olympiakisoissa 2016 ja juhli 4x100 metrillä maailmanmestaruutta kotikisoissa Lontoossa 2017.

Alkueriin jääminen oli siis valtava pettymys, mutta vielä enemmän 28-vuotiasta sprintteriä tuntui harmittavan hänen saamansa kohtelu brittimediassa ja varsinkin The Times -lehden uutisointi.

Juttujen aiheena ovat olleet Gemilin valmentajaan Rana Reideriin kohdistuneet syytökset seksuaalisesta häirinnästä.

Lue lisää: Seksuaalisesta häirinnästä epäilty valmentaja ilmestyi MM-kisa-alueelle – yritti häipyä poliisit huomattuaan

Brittimedia on ihmetellyt, miksi Gemili on jäänyt Reiderin valmennustiimiin syytöksistä huolimatta. Asiasta kirjoittanut The Timesin toimittaja oli paikalla Eugenen haastattelualueella ja sai kuulla kunniansa.

– Haluan keskittyä vain juoksemiseen, mutta sinä olet tehnyt sen kauheaksi. Vaikka en ole mitenkään syyllinen asiaan, olet hyökännyt minua vastaan ja kiusannut minua, Gemili raivosi toimittajalle Aftonbladetin mukaan.

Gemili sanoi olevansa kelpo kunnossa, mutta kohun takia juoksu ei kulje.

– Fyysisesti olen paremmassa kunnossa kuin koskaan, mutta henkisesti on ollut kauheaa.

Gemili sanoi käyneensä asiasta keskustelua Yhdysvalloissa toimivan Safe Sport -järjestön edustajien kanssa. Kyseinen taho selvittää Reideriin kohdistuneita syytöksiä.

– Heidän mukaansa ei ole mikään ongelma, että jatkan Reiderin valmennuksessa.

Muutama tunti myöhemmin Gemili oli vetänyt henkeä ja pyysi Twitterissä anteeksi aggressiivista käytöstään haastattelualueella.

– Minun ei olisi pitänyt antaa kyseisiä kommentteja toimittajille, Gemili sanoi.