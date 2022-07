Joko Kristiina Mäkelä viimein onnistuu finaalissa? Tilastot paljastavat kiinnostavan yksityiskohdan loikkatähden urasta

Kristiina Mäkelä pääsi kolmiloikan MM-finaaliin Eugenessa. Se ei ole suuri yllätys.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä kilpailee MM-finaalissa Eugenessa tiistain vastaisena yönä kello 4.20 Suomen aikaa alkaen. 29-vuotiaalla tähtiurheilijalla on kosolti kokemusta arvokisojen finaaleista.

Mäkelä on juniori- ja aikuisurallaan osallistunut 20 kertaa arvokisoihin. 14 kertaa hän on hypännyt finaalissa, joskin joissain sisäratojen kilpailuissa finaaliin on päässyt suoraan ilman karsintaa.

Tilastot osoittavat, että Mäkelän arvokisaura on kaksiteräinen miekka. Toisaalta hän on onnistunut suomalaisittain poikkeuksellisen loistavasti karsinnoissa. Hän on aikuisurallaan mennyt läpi karsinnoista yhdeksän kertaa 12:sta, siis 75-prosenttisesti.

Toisaalta hän ei ole koskaan saanut nappionnistumista loppukilpailuissa. Paras sijoitus sisä- ja ulkoradoilla on kuudes. Paras finaalitulos ulkona on 14,17, sisällä 14,29.

Kuten alla olevasta taulukosta näkee, Mäkelä on valtaosassa kisoista loikkinut pidemmälle karsinnoissa kuin finaalissa.

Hän tiedostaa asian itsekin. Näin loikkija kommentoi, kun Urheilulehti kysyi häneltä taannoin näkymistä kohti elokuun EM-kisoja.

– Oma vahvuuteni on tasaisen vahva hyppääminen. Normaalilla hyvällä suorituksella voi tehdä rutiinikarsinnan ja katsoa, josko finaalissa olisi vihdoin minun päiväni, Mäkelä sanoi.

– Kolmiloikka on laji, jossa tilastot eivät merkkaa yhtään mitään. Arvokisoissa kaikki ovat samassa veneessä. Koko peli on auki. Ei saa yhtään tuudittautua, jos on kärkikahinoissa, eikä yhtään masentua, jos on kympin takana.