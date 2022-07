Kohu MM-kisoissa! Pikkutarkka sääntö pilasi supertähden suuren unelman – näin hän kommentoi draamaa Ylelle: ”Syvältä ja poikittain”

Devon Allenin tulkittiin varastaneen yhden millisekunnin verran.

Miesten pika-aitojen finaalissa nähtiin rajua draamaa Yhdysvaltojen Eugenessa varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa. Isäntämaan supertähti Devon Allen diskattiin.

Allen, 27, reagoi starttipistoolin paukahdukseen 99 millisekunnissa. Se oli yhden millisekunnin liian nopeasti. Sääntöjen mukaan juoksija saa lähteä liikkeelle vasta 0,1 sekuntia paukun jälkeen. Muutoin urheilijan tulkitaan varastaneen.

Kisan tuomaristo ei antanut tähdelle milliäkään siimaa. Vaikka Allen jäi hetkeksi radalle selvittämään tilannetta ja jopa palasi lähtötelineille, hänet ohjattiin tylysti suihkuun Oregonin kotiyleisön suureksi pettymykseksi.

Devon Allen osoitti hyvää urheiluhenkeä kovan pettymyksen hetkellä.

Allen, joka on tällä kaudella juossut kaikkien aikojen kolmanneksi parhaan tuloksen 12,84, kommentoi kohutilannetta yllättävän rauhallisesti Ylen haastattelussa.

– Olin aika yllättynyt, että minulle annettiin rangaistus vilppilähdöstä. Se on syvältä ja poikittain, Allen sanoi.

Hän ei heittänyt 0,1 sekunnin sääntöä kuitenkaan bussin alle.

– Sääntö on hyvä! Tiedän vain, että minulla on maailman nopeimmat reaktiot. Olen joka tapauksessa aina sillä 0,11–0,12:n rajalla reaktioajoissani. Mutta että laitteistolle ei ole asetettu mitään virhemarginaalia... Enpä tiedä. Tämä on ihan ok. En aio olla ankara tuomarille, koska hän tekee vain työtään. Muut olisi diskattu samassa tilanteessa myös, joten ei tässä suosittu tai syrjitty ketään, Allen kommentoi.

Yhdysvaltalaisen yleisurheilu-ura päättyi valtavaan antikliimaksiin. Tokion olympianeloselta jäi saavuttamatta arvokisamitali.

Hän lähtee yhdeksän päivän päästä Philadelphia Eaglesin NFL-harjoitusleirille. Allen teki huhtikuussa sopimuksen amerikkalaisen jalkapallon huippujoukkueen kanssa. Hänen pelipaikkansa on laitahyökkääjä.