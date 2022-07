MM-tuomio: Ylen selostajalla ovat termit aivan hukassa – kohusääntö joutaa romukoppaan viimeistään nyt!

Ilta-Sanomat arvio yleisurheilun MM-kisojen kolmannen kisapäivän tapahtumat.

Suomi sai yleisurheilun MM-kisoista Eugenesta kaksi pistesijaa maanantain vastaisena yönä. Silja Kosonen oli seitsemäs moukarifinaalissa ja Wilma Murto kuudes seipäässä.

Ilta-Sanomien raati arvioi kolmannen kisapäivän tapaukset. Mukana ovat IS:n yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo, Oregonissa kisoja seuraava toimittaja Pekka Holopainen ja kotitoimituksen Joonas Kuisma.

Lauri Hollo

Tähti

Vaikka miesten maratonin voittaja Tamirat Tola teki fantastisen juoksun, oli päivän tähti ikinuori jamaikalainen Shelly-Ann Fraser-Pryce. 35-vuotias taskuraketti otti 100 metrillä jo viidennen maailmanmestaruutensa. Ensimmäinen mestaruuksista on jo 13 vuoden takaa. Huimaa dominanssia jo vuodesta 2009.

Puheenaihe

Tästä on puhuttu ennenkin. Onko pikajuoksujen varaslähtösääntö reilu? USA:n maailman kärkimies Devon Allen otti 110 metrin aidoissa loistavan lähdön, mutta telineistäirtoamisaika oli 99 millisekuntia eli 0,099 sekuntia. Raja on sääntöjen mukaan 0,100. On todistettu, että ihminen pystyy reagoimaan ääneen 0,08 sekunnissa. Sääntömuutoksen aika on viimeistään nyt.

Devon Allen diskattiin. Sääntöjä pitää muuttaa.

Moka

YLE:n selostajan Simo Leinosen olisi syytä perehtyä yleisurheilun termistöön. Kuulaa ei ensinnäkään heitetä, vaan työnnetään. Ei ole myöskään olemassa termiä ”tämän kauden ennätys”. Jokaisen urheilijan ennätys on hänen paras tuloksensa koskaan. Kauden paras on eri asia. Hieman perehtymistä kiitos! Omaa ääntään Leinonen sen sijaan tuntuu rakastavan.

Tyyli

Päivän tyyli oli kolmoisvoitot. Yhdysvallat otti sen miesten kuulassa ja Jamaika naisten 100 metrillä. Suvereenia lajien hallintaa. USA:n paras nainen satasella oli kuudenneksi sijoittunut Aleia Hobbs. Melissa Jefferson oli kahdeksas. Kriisipalaverin paikka?

Yllätys

Yllätys oli se, että oikeastaan mitään yllätyksiä ei nähty. Kovimmat olivat kovia ja mitalit menivät oikeisiin paikkoihin. Myöskään juoksujen erissä tai kenttälajien karsinnoissa ei tullut isoja ruumiita. Ehkä yllättävin mitali oli naisten seipäässä Australian Nina Kennedyn pronssi.

Nina Kennedy yllätti pronssilla.

Pekka Holopainen

Tähti

Oregonin oma poika Ryan Crouser paikkasi nyt uransa ainoan kauneusvirheen ja otti ensimmäisen MM-kultansa kahden olympiakullan ja ME-tuloksen jatkoksi. Dohassa tuli 2019 sentillä pataan nytkin uhitelleelta Joe Kovacsilta. Historiaa nähtiin: naisten ja miesten MM-kulta meni ensimmäisen kerran samaan maahan, samoin nähtiin kuulassa ensimmäinen MM-kolmoisvoitto.

Puheenaihe

Norjalaisilla on varhain keskiviikkoaamuna oma Viren–Vasala-puolituntisensa, kun kansallissankarit Karsten Warholm ja Jakob Ingebrigtsen pinkovat loppukilpailunsa. Jokin takaraivossa sanoo, että kahden kullan kunniaksi ei Norjassa tällä kertaa akvaviittipulloa korkata.

Ryan Crouserilta puuttuvat kauneusvirheet.

Moka

Järjestäjien päätös ripustaa designiltaan kauniisti sanoen keskinkertaiset mitalit urheilijoiden kaulaan heti lajin ratkettua näyttää suoraan sanoen erittäin tökeröltä. Kokeilun soisi jäävän ainutkertaiseksi WA:n hallituksen nopealla päätöksellä. Mitalien ihan lopulliset osoitteethan tiedetään vasta 8–10 vuoden päästä.

Tyyli

Wilma Murto latoi kehiin kaikkien aikojen parhaan hyppynsä ulkoratojen arvokisoissa, 460, ja kuudes sija on komeaa jatkoa Tokion jaetulle viitossijalle. Lupaavaa sekin, että edelle puski vain kaksi eurooppalaista. Toki karsinnassa loukkaantunut Holly Bradshaw palannee EM-Müncheniin suorituskykyisenä.

Yllätys

Miesten pika-aitojen finaali nähtiin jo ennen pistoolinlaukausta, kun Tokion olympiavoittaja Hansle Parchment siirtyi takareisivaivaisena sivuun. Ja jatkoa seurasi, kun Devon Allenin reaktioaika todettiin sekunnin tuhannesosan liian kiireiseksi. Punaista laikkaa nenän eteen ja ulos. Ehkäpä ura jatkuu toisen leipälajin, aitajuoksua rahakkaamman jenkkifutiksen parissa.

Wilma Murto onnistui ja sai kumppaniltaan suukon.

Joonas Kuisma

Tähti

Suomen naiset. Silja Kosonen ja Wilma Murto ottivat pistesijat. Krista Tervo oli finaalissa ja Kristiina Mäkelä kilpailee kolmiloikan loppukisassa ensi yönä. He ovat vastaansanomattomasti maailman huipulla lajeissaan. Suomen joukkueen miehet ovat toistaiseksi olleet perässä vedettäviä.

Silja Kososessa Suomella on todennäköinen tuleva arvokisamitalisti.

Puheenaihe

Kososen, 19, ja Murron, 24, tuloskunto ja kovat kisapäät herauttavat veden kielelle ajatellen Münchenin EM-kisoja elokuussa. Kummankin edellä oli finaalissa vain kaksi eurooppalaista. Nappionnistumista mitali yhä vaatii, mutta Murron sanoin: – Ketään ei tarvitse pelätä. Lataanpa kahvipannun valmiiksi.

Moka

Ruotsin kiekkokarhu Daniel Ståhl ei selvittänyt karsintarajaa 66 metriä. Hallitseva olympiavoittaja ja maailmanmestari ylsi nipin napin finaaliin olemalla karsintojen seitsemäs 65,95 kantaneella heitollaan. Noh, tämä oli ironiaa. Ylen asiantuntijan Tuomas Rajan mukaan kiekkokarsinta oli historiallisen kovatasoinen.

Mimmonen homma, Daniel?

Tyyli

Yhdysvaltojen pika-aituritähteä Devon Allenia kohdeltiin rajuin ottein finaalissa, kun hänet heitettiin suihkuun. Ylen haastattelussa hän osoitti kuitenkin suurta urheiluhenkeä. Vaikka ketutus oli suurta, hän sanoi ymmärtävänsä tuomareita. – He tekevät vain työtään, eivätkä suosi tai syrji ketään, Allen sanoi.

Yllätys

Viisi miestä juoksi maaliin pika-aitojen loppukilpailussa. Viisi miestä kahdeksasta. USA:n Devon Allen lähti kylpemään, Jamaikan Hansle Parchment loukkaantui alkuverryttelyssä ja Barbadoksen Shane Brathwaite kiersi aidan kompuroinnin jälkeen. Espanjan Asier Martinez yllätti MM-pronssilla ja ennätyksellään 13,17.