Salla Sipponen keskittyy hyvään heittoon: "Se sitten riittää, mihin riittää – minulla ei ole täällä mitään hävittävää"

Sipposen valmistautuminen on sujunut Yhdysvalloissa hyvin.

Kiekonheittäjä Salla Sipponen on ottanut kaksi merkittävää kehitysaskelta kuluvalla kilpailukaudella. Kesäkuussa hän ylitti 60 metrin rajan ennätyksellään 60,58 ja Eugenen MM-kisoissa hän on ensi kertaa aikuisten arvokisoissa.

Sipponen pääsi kisoihin rankingin perusteella ja realistisesti hänen on keskityttävä kilpailemaan tasollaan. Selviytyminen karsinnasta loppukilpailuun vaatisi häneltä todennäköisesti reilua ennätysparannusta.

– Lähden tekemään ehjää heittoa. Se sitten riittää, mihin riittää. Minulla ei ole täällä mitään hävittävää, joten lähden vain tekemään hyvän heiton, Sipponen kuvasi asennetaan Suomen joukkueen mediatilaisuudessa.

Loppukilpailupaikan ennakoidaan heltiävän 61–62 metrin tuloksella. Se ei ole Sipposelle mahdoton mitta, mutta sellaista huippuonnistumista ei sovi odottaa arvokisojen karsinnasta.

– Nappionnistumisella sellainen tulos on ihan mahdollinen, mutta ei siitä voi paineita ottaa, Sipponen totesi.

Kiitoksia valmentaja Mäkiselle

Sipposen valmistautuminen on sujunut Yhdysvalloissa hyvin.

– Creswellin leirillä ensimmäiset päivät menivät totutellessa aikaeroon. Sitten pikkuhiljaa nostettiin tehoja ja sain tehtyä siellä heittotreenin. Olen päässyt heittämään myös täällä (Eugenessa), Sipponen kertoi.

– Tosi hyvä fiilis ja hyvä kunto.

Sipponen kiitteli erityisesti sitä, että syksystä häntä valmentanut Anssi Mäkinen on paikalla.

– Se on ollut tosi iso apu, Sipponen kertoi ja jakoi valmentajalle kiitosta myös kehityksestään edustustasolle.

– Anssi on tuonut itseluottamusta ja on seurannut kaikki treenit Tampereella. Se on iso tekijä.

Naisten kiekonheiton karsinta alkaa varhain tiistaina kello 3.10 Suomen aikaa.