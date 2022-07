Pikajuoksun 22 vuotta kestänyt SE-tulos rikki – Samuel Purola paljasti yllättävän asian ennätyksen taustalta

Tommi Hartosen liki 22 vuoden ikäinen Suomen ennätys siirtyi sunnuntaina historian lehdille.

Suomalaisten pikajuoksijoiden vauhti on ollut tänä kesänä hurjaa. Samuli Samuelsson kipaisi satasen SE:n 10,16 viikko sitten sunnuntaina Porvoossa ja seuraavaksi oli Samuel Purolan vuoro pyyhkäistä ennätys 200 metrillä.

Se taittui alle 23-vuotiaiden Baltian ja Pohjolan mestaruuskilpailuissa Malmössä sunnuntaina aikaan 20,45. Tulos alittaa kahdella sadasosalla Tommi Hartosen liki 22 vuoden ikäisen edellisen ennätyksen.

– Se oli rento suoritus hyvissä olosuhteissa. Koko matkan oli pieni myötätuuli (1,7 m/s) ja sopivan lämmin, aurinkoinen keli, Purola kuvasi ennätysjuoksuaan.

Ennätysaika oli Oulun Pyrinnön menijälle positiivinen yllätys.

– Tiesin, että 20,50 pintaan pystyn juoksemaan, mutta oli se pieni yllätys, että meni alle, Purola kertoi.

Purola on leimallisesti 200 metrin juoksija, mutta lauantaina hän osallistui Malmössä myös tuplasti pidempään rypistykseen. Tuloksena oli uusi oma ennätys 400 metrillä, 47,15. Ennätys parani kertarysäyksellä hulppeat 49 sadasosaa.

Purolan kohdalla rankan 400-metrisen juoksemisella on ollut hieman yllättäväkin vaikutus tuloksiin jo useamman kerran.

– Treenimielessä olen 400 juossut, se tuo sopivaa rentoutta. Viimeiset kaksi vuotta olen osallistunut neloselle kerran kesässä ja sen jälkeen tulokset ovat lähteneet nousuun, Purola raportoi.

Hänen päämatkansa ei kuitenkaan ole tulevaisuudessa pitenemässä eikä myöskään lyhenemässä.

– Ei 400 metristä ole päämatkaa tulossa. Satasellekaan en ole sen suurempia tavoitteita asettanut. Mun ominaisuudet sopii nimenomaan 200 metrille, satasella tuppaa vähän matka loppumaan kesken, sata metriä parhaimmillaan aikaan 10,31 juossut Purola sanoi.

Kesän ennätysremontteja Purola osasi jopa odotella.

– Se on kytenyt pinnan alla. Meillä on tällä hetkellä suomalaisessa pikajuoksussa kokonaisuutena kovin taso, mitä koskaan on ollut. Ennätykset olivat vain ajan kysymys.

Eugenen MM-kisoihin Purolalla ei vielä ollut asiaa. Kauden päätavoite siintää elokuussa Münchenin EM-kisoissa.

– Asetin sen kauden päätavoitteeksi jo viime vuonna. Tarkoitus on juosta elämäni toistaiseksi parhaat juoksut siellä, Purola suunnitteli.

– Jos pystyn tällaisen ajan juoksemaan, niin sillä tavoitellaan jopa finaalipaikkaa.