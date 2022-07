Kuvat: Plumpsis! Lea Meyer, 24, sukelsi pää edellä vesiesteeseen MM-kisoissa – näin juoksussa kävi

Saksalaiselle kävi köpelösti 3 000 metrin estejuoksussa.

Saksalaisjuoksija Lea Meyer kompastui esteeseen 3 000 metrin estejuoksun alkuerissä yleisurheilun MM-kisoissa Eugenessa lauantaina. Pahaksi onneksi kyseessä oli vesieste. Meyer, 24, sukelsi veteen pää edellä ja meni puoliksi uppeluksiin.

Kommellus sattui ensimmäisellä kierroksella. Meyer nousi läpimärkänä ylös ja juoksi maaliin.

– En tullut esteelle tarpeeksi aggressiivisesti. Se oli ärsyttävää ja tyhmää. Vielä kipeämpää tekee, että juoksuni osoittaa, että olin huippukunnossa. Kiva juttu tietysti, että olin valmistautunut hyvin, mutta harmittaa ajatella, mihin olisin pystynyt, Meyer kommentoi saksalaismedialle Aftonbladetin mukaan.

Meyerin aika hämmästyttää suomalaisesta näkökulmasta, vaikkei se riittänytkään loppukilpailuun.

Vaikka hän kävi vilvoittavalla pulahduksella välissä, hän juoksi ajan 9.30,81. Vain yksi suomalaisnainen on koko historiassa juossut nopeammin. 3 000 metrin esteiden SE on 9.24,70. Ennätys on Sandra Erikssonin nimissä vuodelta 2014. Kaikkien aikojen toiseksi paras suomalaistulos on Erikssonin 9.31,88.

Estejuoksun alkuerien parasta vauhtia piti Kazakstanin Norah Jeruto: 9.01,54.

Lea Meyerin piikkari kolahti esteeseen.

Ja se oli sitten menoa.

Vesieste on syvimmästä kohtaa 50–70 senttimetriä syvä.

Meyer hämmestyi esteen pohjalla.

Mutta matka jatkui.

Meyer juoksi kisan loppuun läpimärkänä.