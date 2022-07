Ruotsalainen Maja Nilsson, 22, murtui MM-kisoissa – ”Menen kotiin rääkymään”

Maja Nilsson ei päässyt korkeushypyn loppukilpailuun.

Suomen Ella Junnila ei ollut ainoa korkeushyppääjä, joka itki karsinnan jälkeen lauantai-iltana Suomen aikaa. Kyyneleet valuivat Aftonbladetin mukaan myös ruotsalaisella Maja Nilssonilta, 22.

Loppukilpailupaikkaan olisi vaadittu 190:n ylittämistä ilman tiputuksia. Siinä ruotsalainen ei onnistunut.

– Olen todella pettynyt ja surullinen. Uskoin ja toivoin tietenkin pääseväni finaaliin, koska tällä kropalla pitäisi hypätä paljon korkeammalle. Tänään se ei onnistunut, Nilsson sanoi Aftonbladetille kyynelehtien.

– Nyt menen kotiin rääkymään. Seuraavaa päivänä haluan taas treenata.

Nilsson tiputti kolme kertaa korkeudesta 193. Toinen yritys oli lähellä onnistua.

– Juuh, se oli ihan perseestä, Nilsson kuvasi tunteitaan riman pudottua.

Ruotsalaisella ja Junnilalla, 23, on yllättävän paljon yhteistä. He ovat suurin piirtein saman ikäisiä ja molemmat olivat nuorina huippulupauksia. Kummankin ennätys on 196. Molempien kehitystä ovat kiusanneet toisaalta myös vaivat.

Nilssonilta leikattiin olympialaisten jälkeen polvi, jonka kuntoutus vaivasi häntä yhä MM-kisoissa. Junnila on kärsinyt tällä kaudella myös jalkavaivasta. Esimerkiksi Turussa Paavo Nurmen kisoissa suomalainen kisasi etureisi teipattuna.