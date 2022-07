Ella Junnila avautuu ilkeistä viesteistä kyyneliin päättyneen MM-karsinnan jälkeen – "Suksikaa kuuseen!"

Ella Junnila sanoi, että hänellä on paska fiilis.

Korkeushyppääjä Ella Junnila kertoi, että ihmiset olivat lähettäneet hänelle rumia viestejä kovan MM-pettymyksen jälkeen. Jalkavammasta toipuva Junnila, 23, ylitti Eugenessa korkeuden karsinnassa tuloksen 186, eikä päässyt loppukilpailuun.

– Te, jotka näette vaivaa laittamalla mulle viestejä, joissa kerrotte kuinka paska mä olen, niin suksikaa kuuseen, Junnila kirjoitti Instagramiin.

SE-hyppääjä itki vuolaasti jo kisapaikalla. Normaalisti lähes peruskauraa olevat yritykset 190:stä saivat riman tippumaan kolmesti. Tunne ei ollut helpottanut, kun hän pääsi somen ääreen sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

– Joskus yleisurheilu on brutaalia. Minulla on todella paska fiilis. En todellakaan jahdannut 18. sijaa. Tänään minulla on hirveä olo, mutta huomenna on uusi päivä. Aikani koittaa vielä, Junnila kirjoitti.

Vaikka korkeushyppääjä avautui törkypalautteesta, hän kiitteli myös saamastaan runsaasta kannustuksesta.

– Ihanaa kuulla, miten elätte mukana ja haluatte osoittaa tukenne myös näinä huonoina hetkinä, Junnila sanoi Instagramissa.

IS:lle hän kertoi, että kauden paras on vasta tulossa.

– Kun saan asiat kuntoon, taivas on rajana. No, sitten ihmiset varmaan puhuvat, että mitä se Junnila höpisee, kun ei hyppää paremmin, Junnila kommentoi kisapaikalla.