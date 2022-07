19-vuotias keihäslupaus päätyi rajuun ratkaisuun ennen MM-kisoja – teko tuomittiin jyrkästi

Yleisurheilun MM-kisoja edelsi poliittinen tapaus.

Yiselena Ballar Rojas on tänä vuonna ollut ennätyskunnossa.

Kuubalainen keihäslupaus Yiselena Ballar Rojas, 19, loikkasi Yhdysvaltoihin ennen yleisurheilun MM-kisoja, uutisoi ESPN. Loikkaaminen tapahtui Miamissa, jonne Kuuban maajoukkue oli pysähtynyt matkallaan kohti kisapaikkaa Eugenea.

Kuuban kansallinen urheiluinstituutti vahvisti tiedon torstaina.

– Ballar Rojas käänsi selkänsä tekemilleen sitoumuksille ja käyttäytyi moitittavasti.

– Me aiomme taistella kahta kovemmin saavuttaaksemme MM-kisoista tuloksen, joka on Kuuban jalon kansan arvoinen. Työ. Se jatkuu Eugenessa, instituutti tiedotti ESPN:n mukaan.

Viime hetkillä kisakoneeseen päässeen Ballar Rojasin piti kilpailla naisten keihään karsinnoissa keskiviikkona. Hän voitti viime vuonna alle 20-vuotiaiden MM-pronssia Nairobissa. Hänen ennätyksensä on 60,84 tältä keväältä.

Noin kolmannes Miamin asukkaista on kuubalaisia. Moni heistä on paennut Kuubaa hallitsevaa autoritaarista kommunistipuoluetta. Maa on ollut vuosikymmeniä Yhdysvaltojen asettamassa kauppasaarrossa.