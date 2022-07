MM-tuomio: 27-vuotiaan SE-miehen ura on kammottavassa syöksykierteessä – Topi Raitasen katastrofi vetää sanattomaksi

Ilta-Sanomien raati käy läpi yleisurheilun MM-kisojen avauspäivän tapahtumat.

Yleisurheilun MM-kisoissa Yhdysvaltojen Eugenessa kisattiin avauspäivä. Ilta-Sanomien raati perkaa päivän tapahtumat.

Mukana ovat IS:n yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo, Oregoniin matkustanut toimittaja Pekka Holopainen ja kotitoimituksen Joonas Kuisma.

Lauri Hollo

TÄHTI

Vaikka juostiin vasta 100 metrin alkueriä, niin Yhdysvaltain Fred Kerleyn 9,79 nollatuulissa oli uskomaton tulos. Mihin mies vielä näissä kisoissa pystyykään? Kerleyn kohdalla poikkeuksellista on, että hän on siirtynyt 400 metriltä sataselle. Viimeistään nyt on varmaa, että siirtymä kannatti.

PUHEENAIHE

Suomen naisten moukaritasosta on tänä vuonna kohistu. Ei turhaan. Krista Tervo napautti karsinnan kolmanneksi parhaan heiton 73,83, Silja Kosonen nakkasi 72,15 ja meni kirkkaasti loppukilpailuun. Odotukset ovat korkealla. Mitalikin on mahdollinen, SE jopa todennäköinen. Mutta kumpi sen tekee?

MOKA

Kristian Pulli hyppäsi pituuden karsinnassa kolmesti, 755, 756 ja 731 eli piirikunnallista tasoa. Miehen parin vuoden takainen SE on 827. Tänä kesänäkin hän on hypännyt 800, finaaliin olisi riittänyt 793. Täydellinen katastrofi. Ura on kammottavassa syöksykierteessä.

Kristian Pullin hyppy ei kulje.

TYYLI

Tyyli eli tyylittömyys. Miksi hemmetissä 100 metrillä on säälittävä esikarsinta, josta osa pääsee alkueriin? Kaverit juoksevat suomalaisia kansallisen keskitason aikoja ja menevät varsinaiseen MM-kilpailuun. Ei mitään järkeä. Miksi näin ei tehdä joka lajissa? Juuri siksi, että siinä ei ole mitään järjen hiventä.

YLLÄTYS

Topi Raitasen juoksu esteissä oli katastrofi. Aika 8.43,01 jäi miehen ennätyksestä liki 27 sekuntia. Mitä ihmettä Raitaselle on tapahtunut? Koko kauden juoksu on ollut väkinäistä, nyt se oli totaalisen järkyttävää. Tällä kaudella aiemmin alle 8.20, viimeistely kisoihin meni totaalisen pieleen. Sanattomaksi vetää.

Topi Raitanen jätti sanattomaksi.

Lue lisää: MM-radalla romahtanut Raitanen on kärsinyt salaperäisistä terveysoireista koko kesän – ”Todella voimakas reaktio”

Pekka Holopainen

TÄHTI

Ylen selostajat Kimmo Porttila ja Simo Leinonen olivat avauspäivän työn sankarit. Olosuhteita selostuskatsomon pätsissä ei pysty sanoin kuvailemaan, kun vielä teknisiä murheita riitti päivän mittaan.

PUHEENAIHE

Suomi hyödynsi MM-rankingjärjestelmää niin taitavasti, että joukkue ei tällä kertaa ole ainakaan liian pieni. Avauspäivänä oli kentällä enemmän urheilijoita kuin joissakin aiemmissa kisoissa yhteensä.

MOKA

Vähintään kymmenien afrikkalaisten urheilijoiden MM-unelmia ovat varjostaneet ikuiset viisumiongelmat. On käsittämätöntä, miten World Athleticsin kokoinen järjestö ei saa tällaista asiaa lobattua kuntoon.

TYYLI

Kun kuunteli ja katseli USA:n tiedotustilaisuudessa 7-kertaista olympiavoittajaa ja 13-kertaista maailmanmestaria Allyson Felixiä, ei voinut kuin ihailla hienoa, viisasta urheilijaa. Kisojen tyylikuningatar.

Allyson Felix nappasi illan päätteeksi taas yhden arvokisamitalin.

YLLÄTYS

10-ottelun ennakkosuosikin Garrett Scantlingin yllätyspoisjääntiin ei saanut jenkkitiedottajalta lisävaloa. Nainen katsoi, ettei ole "oikeutettu" puhumaan asiasta. Mitä tulee asiasta ensimmäiseksi mieleen?

Joonas Kuisma

TÄHTI

Wilma Murto teki seiväshypyn karsinnassa vaikutuksen. Hän hyppäsi rutiinilla puhtaan ja varman sarjan. Tuloksena karsintojen jaettu ykköstila ja finaalipaikka. Entisestä junnulupauksesta on kuoriutunut kova arvokisasuorittaja, joka voi napata tänä kesänä jopa mitalin.

Lue lisää: Wilma Murto kertoo kauhunhetkistä seiväshypyn karsinnassa – ”Se oli tiukka paikka”

PUHEENAIHE

Suomen kisat alkoivat toisaalta hyvin, toisaalta huonosti. Moukarinaisten eli Krista Tervon ja Silja Kososen mahtisuoritukset karsinnassa olivat väkevä avaus. ”Kestävyysjuoksun messiaaksi” tituleeratun Topi Raitasen oksentelu ja olympialaisissa säväyttäneen Kristian Pullin kehnous olivat puolestaan pettymys.

MOKA

Yhdysvaltain Fred Kerley tärskäytti satasen alkuerissä tauluun tuloksen 9,79, jolla hän oli selkeästi nopein. Ylen asiantuntijan Tuomas Rajan tuomio oli armoton: Juoksit tarpeettoman kovaa. Lausunnossa oli toki annos huumoria. – Mikäs siinä on kotiyleisön edessä päästellessä, Raja pehmensi.

Juoksit liian kovaa, Fred.

TYYLI

Suomessa on totuttu siihen, että epäonnistuneet urheilijat selittelevät suoritustaan. Afrikan nopein mies Ferdinand Omanyala ei selitellyt. Kenialainen pääsi viisumiongelmien takia viivalle aivan viime tingassa, mutta selvitti tiensä välieriin. Alla kymmenien tuntien matkustushelvetti, kellossa tulos 10,10.

YLLÄTYS

Ei ole kovin tuttu näky, että yhdysvaltalainen juoksija hyytyy kotiyleisönsä edessä lähes varmassa voittoasemassa ja romahtaa. Pitkässä sekaviestissä niin kuitenkin kävi. Kennedy Simon väsähti maalisuoralla ja Dominikaanisen tasavallan sekä Hollannin ankkurit tulivat ohi. USA jäi vasta pronssille.