Tero Pitkämäki paljastaa – tällainen on lähes ysikymppisen kiskaissut Suomen MM-toivo Oliver Helander siviilissä: ”Ihan erilainen”

Keihäänheiton suurinta suomalaistoivoa Oliver Helanderia valmentava Tero Pitkämäki yrittää tehdä itsensä tarpeettomaksi.

Yleisurheilussa on järjettömäksikin kutsuttu superkesä, kun koronarajoitusten aiheuttamien siirtojen vuoksi nyt järjestetään sekä MM- että EM-kisat.

Tero Pitkämäen mukaan se ei ole ongelma, jos valmistautumisessa ollaan huolellisia eikä loukkaantumisia satu.

Pahasta vammakierteestä kärsinyt Oliver Helander on kilpaillut säästeliäästi.

– Aikaerojen ja muun rasituksen takia pitää tehdä viisaita ratkaisuja. Pitäisin silti henkisen puolen haasteita suurempana: arvokisojen jälkeen urheilijalle tulee aina tietynlainen tyhjiö, meni sitten hyvin tai huonosti. Se pitää osata nollata.

Pitkämäki tunnettiin hyvänä kilpailijana, joka pystyi lähes olosuhteista riippumatta parhaimpaansa kovissa paikoissa. Henkinen valmennus on kärsinyt ilmaisuna tietynlaisen inflaation, mutta eteläpohjalainen korostaa, että se näyttelee suurta roolia hänen valmennustavassaan.

– Valmennus on tukemista, auttamista ja sen ymmärryksen kasvattamista, mitä huippu-urheilu vaatii ja on. Yritän tehdä itseni tarpeettomaksi.

Pitkämäen mukaan vajaan vuoden yhteistyö Helanderin kanssa on sujunut nousujohteisesti. Siinäkään ei ole kyse vain fysiikasta ja tekniikasta, koska mitä ylemmäs mennään, sitä pienempiä ovat erot ja tärkeämpi korvien väli.

Oliver Helander nousi Suomen suurimmaksi MM-mitalitoivoksi, kun hän kiskaisi ennätyksensä 89,83 Paavo Nurmen kisoissa 14. kesäkuuta 2022.

– Poika lähti yksin Tukholmaan kisaamaan ja otti vastuuta. Valmentaminen on myös tällaisia juttuja, Pitkämäki virnistää.

– Jokainen urheilija tarvitsee psyykkistä valmennusta, mutta sen tarjoajan ei välttämättä tarvitse olla psykologi. Minun psyykkinen valmentajani oli hieroja.

Pitkämäen mukaan ulospäin pidättyvän ja jopa ujon oloinen Oliver on tutussa seurassa ”ihan erilainen kuin julkisuudessa, puhelias ja huumorintajuinen.”

Pitkämäki käytti aktiivina innokkaasti Huippu-urheilun instituutin Kihun mittaus- ja testituloksia harjoitteluunsa, ja samoin hän toimii Helanderin kanssa.

– Kihun biomekaanikko on vahvasti mukana harjoittelussa. Minulla on vahva käytännön kokemus, mutta teoriasta vähemmän tietoa, vaikka olenkin opiskellut ammattivalmentajatutkintoa. Tiede on hyvä tuki ja vaikuttaa siihen, mitä lukee tulostaulussa – olisi hölmöä olla hyödyntämättä sitä. Ei suomalainenkaan keihäs mutulla lennä.

” Olisi hölmöä olla hyödyntämättä tiedettä. Ei suomalainenkaan keihäs mutulla lennä.

Suomalaisen keihäänheiton haasteet ovat pysyneet samoina vuosikaudet: harrastajamäärät laskevat, loikka junioreista aikuismenestykseen on vaikea, nuorilla ei ole samoja liikunnallisia perusvalmiuksia kuin ennen ja loukkaantumiskierteet vaivaavat.

– Pienemmästä määrästä pitäisi pystyä tekemään huippuja, mikä lisää valmennuksen vaativuutta. Tarvitaan lisää eri alojen osaajia ja yhteistyökykyä.

Helander haki taustajoukoilta onnittelunyrkit heitettyään Turussa lähes ysikymppisen kaaren kesäkuussa.

Yhteistyö ja keihäänheitto ei ole sanapari, joka Suomessa on ollut luontevaa liittää yhteen. Erilaisten kuppikuntien, keskinäisen kinan ja omillaan puurtamisen päälle tulee julkinen paine – arvokisojen aikaan Suomesta löytyy miljoonia keihäänheiton ”asiantuntijoita”.

– Totta tuo on, mutta nyt on ollut yllättävänkin rauhallista. Ainakaan minun korviini ei ole tullut keskinäistä vääntöä, ja mitä ammattimaisempaa valmennus on, sitä avoimempaa on myös tiedonvaihto – sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

– Ja niin pitää ollakin: ei nykynuoria saa houkuteltua harjoittelemaan yksin jossain sivukylällä. Pitää olla kavereita ja muuta motivaatiota.

Myös kansainvälinen kilpailu on jo pitkään ollut aivan toista luokkaa kuin takavuosina. Pitkämäen mukaan se on ehdottomasti vain positiivista, kuten hän sanoi jo aktiiviaikoinaan.

Pitkämäki korostaa, että miesten puolella Suomella on edelleen menestyspotentiaalia ja hyvät tulevaisuudennäkymät. Naisten keihäänheiton tilaa hänkään ei voi väittää hyväksi.

– Tietynlainen murheenkryyni se on. Steppi yli 60-metrisiin on jostain syystä jäänyt vuosien ajan tekemättä. Tilanne on osin kummallinen, ja lama monen asia summa. Tämä on asia, johon ryhdytään liitossa ja valmennuksessa tosissaan keskittymään kesän kisojen jälkeen.

Ensin on kuitenkin se superkesä kaksine arvokilpailuineen – ja kun miesten keihään karsinta alkaa, miljoonien suomalaisten katseet ovat nyt Oliver Helanderissa.

Kun Pitkämäki astui itse keihäspaikalle, hän ei jännittänyt enää lainkaan, mutta katsomossa syke nousee paljon korkeammalle.

– Pitää oikein hillitä itseään, ettei sekoita pasmoja. Minulla on täysi luotto siihen, että Oliver tietää mitä tekee.

Miesten keihään karsinta perjantain vastaisena yönä kello 3.05. A-ryhmässä heittävät Lassi Etelätalo, Oliver Helander ja Toni Keränen.