Ruotsalaiset tyrmistyivät MM-kisojen ”vankilaoloista” – supertähti Armand Duplantis saa erityiskohtelua

Eugenen MM-kisat alkavat perjantaina.

Armand Duplantis on repäissyt seiväshypyn ME:n lukemiin 620.

– Majoituksemme on niin askeettinen kuin olla ja voi.

Näin sanoi Ruotsin yleisurheilumaajoukkuetta johtava Kajsa Bergqvist, entinen korkeushypyn maailman- ja Euroopan mestari.

Expressen-lehti uteli häneltä Eugenen MM-kisojen majoituksesta ja kysyi, tuntuuko se vankilalta.

– Kyllä, Bergqvist vastasi.

Lehden mukaan olosuhteet Oregonin osavaltion college-kaupungissa ovat muuten hyvin idylliset, viheralueita on paljon ja kaikki on lähellä. Mutta urheilijoiden majatilat ovat toista maata: Ne ovat karut. Joka huoneessa on kaksi pientä kenttävuodetta.

Omia vessoja ja suihkutiloja ei ole, vaan urheilijat joutuvat jakamaan ne muiden kanssa käytävän päässä.

Yleisurheilun MM-kisat pidetään Eugenen vehreässä college-kaupungissa Yhdysvalloissa.

Muutama urheilija saa elää kisoissa ylellisemmin. Expressenin mukaan urheiluvaate- ja kenkävalmistaja Puma on hoitanut hotellimajoituksen joillekin tähtiurheilijoilleen. Tähän joukkoon lukeutuvat Ruotsin ykköstykki Armand Duplantis, Norjan Karsten Warholm ja Italian Gianmarco Tamberi.

– Haluamme, että jokainen saa parhaan mahdollisen valmistautumisen, eikä ”Mondo” (Duplantis) ole ainoa, jolla on erilaiset lähtökohdat, Bergqvist sanoi.

Duplantis saapuu kisoihin vasta ensi viikolla, sillä seiväshyppy on kisojen viimeisiä lajeja.

Expressenin mukaan Ruotsin joukkueesta myös maratoonarit David Nilsson ja Hanna Lindholm asuvat kisajärjestäjän majapaikan ulkopuolella.