Nyt se alkaa! Ennätysmäärä suomalaisia tulessa MM-kisojen avauspäivänä – mutta finaalipaikat ovat kiven alla

Yleisurheilun MM-kilpailujen avajaispäivänä nähdään peräti 13 suomalaista Hayward Fieldin kompaktilla stadionilla Oregonin Eugenessa.

Topi Raitanen juoksee 3 000 metrin esteiden alkuerän varhain lauantaiaamuna. Hän on yksi 13 suomalaisurheilijasta, joka nähdään tositoimissa jo kisojen avauspäivänä.

Lukumäärä on suurempi kuin koko Suomen joukkue muutamissa 2000-luvun MM-kisoissa.

Jo avauspäivänä nähdään läpileikkaus Suomen joukkueesta; osa on niitä, joilla on mahdollisuus menestyä (=finaalipaikka), osa heitä, joilla siihen ei ole mitään reaalisia mahdollisuuksia.

Perjantain 13 urheilijan kohdalla tilanne on tässä suhteessa melko tarkalleen 50–50.

Tervo ja Kosonen kiinni finaalissa

Moukarikarsinnassa Krista Tervo ja Silja Kosonen ovat lähellä finaalipaikkaa. Jos se tulee, loppukilpailussa voi tapahtua melkein mitä vain. Molemmilla on eväät heittää yli 74 metriä. Finaaliin mentäneen 71–72 metrin tuloksella, joten itsestäänselvyys sekään ei ole. Tervon keskiarvotulos tällä kaudella on ollut ihan kunnioitettava 70,66, Kososen lähes yhtä hyvä 69,94.

Ne eivät kuitenkaan todennäköisesti finaaliin riitä, joten kummankin on rykäistävä karsinnassa parhaimpansa. Lisäpainolastina Kososella on karsiutuminen Tokion olympiafinaalista ja Tervolla karsiutuminen kaikista kolmesta käymästään arvokilpailusta.

Silja Kosonen pyörähtelee seuraavan kerran Eugenessa MM-karsinnassa.

Ei pidä ihmetellä, jos molemmat ovat finaalissa, muttei myöskään sitä, jos kumpikaan ei ole.

Raitasella tiukka paikka

Suomen kestävyysjuoksun messias Topi Raitanen sijoittui viime vuonna Tokion olympialaisten 3 000 metrin esteissä upeasti kahdeksanneksi.

Hän kertoi itse Suomen mediatilaisuudessa, että tilanne on nyt suunnilleen sama kuin ennen Tokiota. Hieman huolestuttavia olivat miehen puheet siitä, että hän tuskin pääsee alkuerästään kolmen suoraan finaalin menevän joukkoon, vaan loppukilpailupaikka on realistisempaa aikavertailusta. Missä on itseluottamus? Tai sitten Raitasen puheet ovat vain varmistelevaa mediapeliä.

Raitanen pääsi käytännössä heikoimpaan alkuerään, joka on vielä kolmesta erästä viimeinen. Tuolloin tiedetään, mitä kahdessa edellisessä erässä on juostu ja mitä finaaliin vaaditaan.

Siitä on kiistaton hyöty. Jos juoksu rullaa normaalisti, Raitanen menee finaaliin.

Wilma Murron on venyttävä

Naisten seipään karsinnassa katseet kääntyvät ensi yönä Tokion olympiavitoseen Wilma Murtoon. Viime kesänä syntyi SE 472, mutta se lämmittää nyt yhtä paljon kuin t-paita pakkasella.

Tuli vamma ja vaikeuksia. Kauden hyppyjen keskiarvo on hieman yli 440. Se riittää Eugenessa muutamaan kisahyppyyn. Tuskin edes kauden paras 450 riittää finaaliin, oletettavasti tarvitaan vähintään 460.

Wilma Murto taivuttaa seivästä MM-kisoissa.

Huippuhypyllä se on mahdollista Murrolle ja jopa Elina Lampelalle, mutta miten todennäköistä on, että huippuhyppy osuu juuri karsintaan? Todennäköisyys on noin 10 prosenttia.

Myös moukarissa vaaditaan venymistä

Miesten moukarissa Aaron Kangas ja Tuomas Seppänen ovat hieman venyessään finaalikamaa. Perustuloksilla sinne ei asiaa ole. 75–76 metriä, niin finaalissa oltaneen. Kumpikin on heittänyt tänä vuonna 75-metrisen. Kangas heitti koronan runtelemana arvokisattomana vuonna 2020 peräti 79,05 ja 76–77 metriä oli arkipäivän peruskauraa.

Viime ja tällä kaudella 75 metriä on ylittynyt tasan kahdesti perustason laahatessa 73 metrissä.

Mitä ihmettä oikein tapahtui? Kaveri on kuitenkin moukarinheittäjäksi vielä nuori, 25-vuotias.

Huima potentiaali muhii jossakin, mutta se on nyt syvällä kuin Mariaanien hauta. Konkari Seppänen, 36, on kolme viime kisaa pystynyt pitämän tasonsa hieman alle 75 metrissä.

Hän on suomalaiskaksikosta jopa potentiaalisempi finalisti. Ellei Kangas sitten saa jostakin isoa henkistä kaivuria oman heittohautansa avaamiseksi.

Millainen Kristian Pulli nähdään?

Kristian Pulli muistetaan Tommi Evilän ennätyksen rikkoneesta SE-tuloksestaan 827, sekä sisähallien EM-pronssistaan. Näistä meriiteistä on kuitenkin 764 ja 497 päivää. Nyt hypätään pituuden finaalipaikasta.

Kovinakin tilastovuosina finaaliin on usein riittänyt alle 8-metrinen, todennäköisesti niin nytkin. Pullin paras hyppy 497 päivään on 800, 790 ylityksiä samalla aikajanalla on kolme.

Ei mies varmasti huonokuntoinen ole, panostus on ollut valtava ja harjoittelu hyvää. Tekniikan kanssa on ollut haasteita. Mutta kun onnistumisia on tullut viime aikoina kovin vähän, pystyykö hän kaivamaan tarvittavan juuri nyt?