ME-mies Armand Duplantiksen ylivoima hämmästyttää – suomalaiselta kilpakumppanilta yksiselitteinen näkemys ruotsalaistähdestä

Ruotsalainen ME-mies on romuttanut yhdessä edeltäjänsä Renaud LaVillenien kanssa vanhat käsitykset ihanteellisesta seiväshyppääjästä.

Ruotsalainen seiväshypyn ME-mies Armand Duplantis on ansainnut jo 22-vuotiaana kilpakumppaniensa kunnioituksen ja ihailun. Olympiavoittoa ja maailmanennätystä 620 on pakko kunnioittaa, ylivoimaista vauhtia ja sulavaa tekniikka helppo ihailla.

Kaksinkertainen Suomen mestari Mikko Paavola edustaa 192 sentin mitallaan hyppääjätyyppiä, jota pidettiin Sergei Bubkan valtakauden jäljiltä lajin ihanteena.

Paavola määrittelee itsensä "venäläistyyppiseksi voimahyppääjäksi", mutta tunnustautuu silti "Mondon" ihailijaksi.

– Mondo on oikeastaan omassa lajissaan, Paavola naurahtaa Duplantiksen ylivoimalle.

Duplantis kärsi Dohan 2019 MM-kisoissa kirvelevän tappion Yhdysvaltain Sam Kendricksille. Sen jälkeen hän on voittanut kaiken ja yleensä ylivoimaisesti.

– Voittajaehdokkaat ovat aika vähissä, kun Duplantis on mukana. Juuri nyt vain Chris Nielsenillä on mahdollisuuksia haastaa Duplantis, mutta vain, jos hänelle osuu hyvä päivä ja Mondo on kipeä tai jotain, Paavola arvioi tuoreen Yhdysvaltain mestarin mahdollisuuksia.

Paavola korostaa, ettei Duplantiksen ylivoimaa voi selittää lajin tasolla. Viime vuonna 25 hyppääjää ylitti 580, mutta ruotsalaistähti liiteli silti korkeuksissaan kisasta toiseen.

– Välillä tuntuu, ettei Mondon ylivoimassa ole mitään järkeä. Se on ihan käsittämätöntä. Hypätään arvokisamitaleista ja yksi hyppää 30 senttiä korkeammalta kuin muut, Paavola ihmettelee.

– Hänellä on aivan järjetön lahjakkuus ja taito. Ei sitä voi kuin ihailla. Luulen, että aika monella seiväshyppääjällä on sama fiilis.

Paavola iloitsee myös siitä, että Duplantis ja lajin edellinen ME-hyppääjä, ranskalainen Renaud LaVillenie ovat avanneet lajiin aiempaa avarammat näkymät.

– Ennen luultiin, että kaikkien pitää olla pitkiä Bubkan tyyppisiä hyppääjiä, mutta ranskalaiset ja Duplantis ovat tuoneet lajiin uudenlaista mallia.

– Kaikkien ei tarvitse mennä samaan muottiin. Tuntuu, että seiväshypyssä on nyt muita lajeja laajempi kirjo erilaisia tyyppejä, jotka voivat hypätä korkealta. Ei ole enää mitään yhtä kaavaa.

Ennätysmiehiä yhdistää täydellinen heittäytyminen hyppyyn. LaVillenie tekee sen rämäpäisesti, Duplantis taiteillen.

– Laitetaan elämä seipääseen. Sillä asenteella yleensä hypätään korkealle, Paavola tiivistää kaksikon asenteen.