Samuli Samuelsson on nyt Suomen nopein mies – sanoi julkisuuteen kovan lupauksen 8 vuotta sitten

Samuli Samuelssonin vuonna 2014 alkanut SE-jahti sai huipennuksensa sunnuntaina Porvoossa.

Samuli Samuelsson (nro 2) siirsi 100 metrin SE:n uudelle kymmenysluvulle. Kuva on viime kesän Kalevan kisoista.

Jos joskus mies voi olla onnensa kukkuloilla, niin sunnuntaina iltapäivällä Porvoosta löytyi tällainen mies.

Ikaalisten Urheilijoiden Samuli Samuelsson, 27, juoksi upean ajan Porvoossa järjestetyn 100 metrin kilpailun loppukilpailussa.

Samuelsson juoksi ensimmäisenä suomalaisena 100 metriä alle 10,20:n sallituissa oloissa. Aika 10,16 passitti Tommi Hartosen yli 21 vuotta kestäneen tuloksen (10,21) entisten ennätysten kansioon.

Tulos on myös kaikki tuuliolot huomioiden Suomen kaikkien aikojen kovin. Markus Pöyhönen juoksi 2,6 sekuntimetrin myötätuulessa 10,17 vuonna 2002.

Käsiajanotolla paras aika on Raimo Vilenin 10,0 vuodelta 1972. Vilenin 10,0 vastaa sähköajanotolla noin 10,20:tä.

– Tämä oli unelmien täyttymys! Uskomaton fiilis! Nyt olo on aivan tyhjä, ikionnellinen Samuelsson huokaili puolisen tuntia SE-juoksunsa jälkeen.

– Kun vuonna 2014 juoksin ensimmäisen kerran alle 10,50:n, sanoin ihan julkisestikin, että all time -tavoitteeni on Suomen ennätys. Nyt se on tehty, enää ei tavoitteita ole. Täytyy istua nyt valmentajan kanssa alas ja miettiä tavoitteet ensi vuodelle, Samuelsson sanoi.

Miltä tuntuisi 10,10:n alitus?

– Juuri nyt ei pysty ajattelemaan sinne asti, Samuelsson naurahti.

Samuelsson on vuodesta 2017 saakka takonut tasaisesti 10,30:n tuntumaan. Ennätys ennen sunnuntaita oli 10,27 ja tämän kauden paras 10,31.

Mistä yhtäkkiä moinen tulosparannus?

200 metriä on ollut Samuli Samuelssonille toistaiseksi parempi matka. Sunnuntain aika tietää hyvää myös 200 metrille.

– Siihen vaikuttaa juoksutekninen asia. Tekniikkani on mennyt eteenpäin siitä, mitä se on aikaisemmin ollut.

– Olen suomalaisista juossut varmaan eniten 10,3-alkuisia aikoja. Taso on ollut vankka, mutta kertaakaan ei ole vielä osunut nappijuoksua kohdalle. Nyt osui! Monta kertaa on vire ollut hyvä aikaisemminkin mutta sääolot eivät. Nyt vire oli loistava ja olot täydelliset: lämmintä noin 23 astetta ja myötätuuli, Samuelsson iloitsi.

Loppukilpailun virallinen tuulilukema oli +0,6 m/s eli ei mikään kovin myötätuuli. Samuelsson sanoi tuulen olleen kovempi mutta tulleen takaviistosta eli sivumyötäisenä.

Kesät 2018 ja 2019 jäivät Samuli Samuelssonilta kokonaan väliin akillesjänneleikkauksesta toipuessa.

Jo alkuiltapäivän alkuerässä Samuelsson juoksi ennätyksensä 10,22 ja sadasosan päähän Hartosen vielä silloin SE-ajasta.

– Jo alkuerä lähti niin hyvin. Ja loppukilpailu tuntui todella vahvalta, erityisesti viimeiset 40 metriä tuntuivat aivan mielettömän hyviltä!

Mikä oli ensimmäinen reaktio, kun maaliin tultua näit tulostaululla ajan?

– Sitä on tosi vaikea kuvailla. Oli niin täydellinen tyytyväisyys. Aika tuntui... En noin paljon uskonut murskaavani vanhaa ennätystä, Samuelsson sanoi.

– Nyt täytyy valmentajan kanssa vähän jutella, miten tästä jatketaan. Minun oli tarkoitus juosta tiistaina Ikaalisissa 200 metriä, mutta ehkä nyt täytyy vähän panna jäitä hattuun, Samuelsson lisäsi.

Samalla Samuelsson sai hedelmän satojen ja taas satojen tuntien kovalle työnteolle. Matkalla on ollut myös vastoinkäymisiä, sillä vuonna 2018 tehdyn akillesjänneoperaation takia Samuelsson ei juossut kesällä 2018 ja 2019 kisan kisaa.

Samuelsson palasi radoille vasta tammikuussa 2020 hallikaudella.

Samuelssonin ”parempi” matka on toistaiseksi ollut 200 metriä. Satasella Samuelssonilla on yksi SM-kulta ja neljä hopeaa – tuplamatkalla saldo on päinvastainen: neljä kultaa ja yksi hopea.

Samuli Samuelsson rikkoi samalla EM-kisojen tulosrajan, eli paikka Münchenin EM-koneeseen on varma.

200 metrillä Samuelssonin ennätys on 20,73, mutta sunnuntain tulos lupailee selvästi alle 20,50:n aikaa.

Tuloksellaan Samuelsson rikkoi samalla EM-kisojen tulosrajan.

– Nyt on suora EM-raja eli ei tarvitse seurailla rankingeja, Samuelsson iloitsi.

Hartosen 10,21 kesti lopulta 21 pitkää vuotta.

– Olihan sen jo aika mennäkin romukoppaan. Katsotaan nyt, kestääkö tämä minun tulokseni seuraavat 21 vuotta. Tai sitten jos parannan sitä itse, niin vieläkin kauemmin, Samuelsson hymyili.