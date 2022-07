Aki Parviainen iloitsee täysillä veljenpoikansa Topi Parviaisen EM-kullasta – ”Harvinaisen teräväpäinen poika”

Suomen ennätysmies Aki Parviainen uskoo, että Topi Parviaiselta nähdään lisää kovia tekoja tulevaisuudessakin.

Uusi nuorten Euroopan ennätys 84,52!

Suomen tuorein keihäänheittäjätähti Topi Parviainen, 15, otti murskaavan ylivoimaisen voiton alle 18-vuotiaiden EM-kisoissa Jerusalemissa keskiviikkona.

Keihäänheiton Suomen ennätysmies (93,09) Aki Parviainen on tohkeissaan vielä vuorokautta myöhemminkin veljenpoikansa Topin suorituksesta.

– Ajattelin jo karsinnan jälkeen, että loppukilpailussa Topi voi hyvällä onnistumisella räväyttää 80 metrin kaaren. Niin vaivattomasti ja hyvällä tekniikalla hän ensimmäisellä kiskaisullaan finaalipaikan lunasti, Aki Parviainen sanoo.

Kun finaalissa alkukierrosten heitot eivät ihan lähteneet odotetusti, vanhan mestarin vahvaa luottoa hetki koeteltiin.

– Joskus nuorille – miksei vanhemmillekin – urheilijoille voi tapahtua jonkinlainen henkinen purkaus, kun onnistuu Suomi-paita päällä tosi hyvin jo karsintavaiheessa. Itse pääkisassa homma saattaa sitten kaatua yliyrittämiseen tai johonkin vastaavaan.

Pitkään Topin tekemisiä läheltä seuranneena Aki kuitenkin tiesi, että Topin homma kaadu ainakaan päänupin pettämiseen.

– Harvinaisen teräväpäinen ja viileäluonteinen poika. Luotin siihen, että kyllä se keppi sieltä vielä kunnolla lähtee.

Viidennellä kierroksella Topi kiskaisi itsensä jo kilpailun kärkeen, hirmukaaren vuoro oli päätösheitolla.

– Kun näin tukijalan osuvan loistavasti paikalleen, aloin jo tuulettaa. Kun keppi oli vielä 75 rajallakin korkealla ilmassa, tajusin nyt tulevan voittamattoman laakin. Aivan käsittämättömän upea kiskaisu, Parviainen hehkuttaa.

Topin valmentajana toimii hänen isänsä Mika, joka on Akin veli.

– Ihan täysin heidän projektistaan on kyse. Kaikki kunnia kuuluu heille. Minun roolini on toimia innokkaana kannustajana, Aki Parviainen sanoo.

Eikö velipoika tai Topi itse ole kysynyt mitään vinkkejä vanhalta mestarilta?

– No, joskus jotain. Lähinnä olen kertonut tiettyjä jippoja kilpailuihin liittyen, millaisia erilaisia taktiikoita voi käyttää kisoissa ja niihin valmistautuessa.

Maailmanmestari ja SE-mies Aki Parviainen on kannustanut veljenpoikaansa Topi Parviaista, mutta ei ota yhtään kunniaa nuorukaisen EM-kullasta.

Topi Parviainen kiskaisi EM-finaalissa ikäluokkansa Euroopan ennätyksen.

Topi Parviaisen huikea ennätystulos 700 gramman keihäällä vain 15-vuotiaana saa SE-miehen vaikuttuneeksi. Hän haluaa antaa suurelle yleisölle vähän vertailupohjaa suorituksen kovuudesta.

– Itse kiskaisin suunnilleen samanikäisenä parhaimmillaan 79 metriä. Mutta se keihäs painoi 600 grammaa ja oli tyyppiä liito, joka lensi jo itsestään monta metriä pidemmälle. En ollut siis siellä päinkään kuin Topi nyt lähes 85 metrisellään.

Aki Parviaisen uran kohokohta oli keihäänheiton maailmanmestaruus Sevillassa 1999.

Aki Parviaisen mukaan Topi on pikkupojasta pitäen ollut poikkeuksellinen talentti.

– Jo alle kouluikäisenä tajusin, kun Topi heitti palloa, että oho: lähteepä vaivattomasti. Laajalla, mutta samalla tosi tulisella liikkeellä ja lentää pitkälle. Ikäisekseen Topi on ollut aina isokokoinen ja voimakas, mutta heittokäsi on myös todellista lahjakkuutta.

– Onneksi paikalla ei ole ollut ikinä ketään baseballin ammattilaisjoukkueen tarkkailijaa. Voisi muuten aueta pojalle ura sielläkin. Heittämisessä pärjäisi varmasti parhaillekin, Parviainen vakuuttaa.

Kun nuori urheilija Suomessa saavuttaa jotain upeaa, usein heti voiton jälkeenkin toppuutellaan tyyliin: ”Otetaan rauhallisesti, tämä oli vain yksi voitto”.

Parviainen esittää käänteisen näkökulman.

– Kyllä nyt pitää tuulettaa ja vähän aikaa leijua pilvissä. Ja varmaan Topi ja läheiset siellä nyt ovatkin. Ansaitusti. Sitä vartenhan urheilua tehdään, että nautitaan täysillä onnistumisista.

Matka 15-vuotiaasta aikuisten huipulle on vielä pitkä, mutta Akilla on vahva luotto Topiin tässäkin mielessä.

– Hänellä on vahvat tukijoukot. Poika on kova harjoittelemaan. Tämäkin menestys on lukuisten toistojen ansiota.

Parviainen tyrmää toisenkin nuorten urheilijoiden yhteydessä hoetun myytin: Järkevästi kiiruhtaen ja treenikuormaa pikkuhiljaa nostaen tulee paras tulos.

– Terveenä pysyminen on tietysti tärkeää. Jos maailman huipulle haluaa, myös lajitoistoja pitää nykyään tehdä paljon jo tosi nuoresta, jotta tekniikka hioutuu kuntoon.

– Mietitäänpä vaikka Armand Duplantista. Miksi hän on niin ylivoimainen omassa lajissaan? Hän on harjoitellut ja hypännyt äärettömän paljon ihan pikkupojasta lähtien. Matkalla ei ole ikinä jarruteltu – päinvastoin.

Siinä miettimistä kaikille yleisurheilun ystäville.

Vielä 15-vuotiaana Topi Parviainen on tuloksellaan vertailukelpoinen jopa yleisurheilun tämän hetken kirkkaimmalle tähdelle.