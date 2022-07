Nyt puhuu Karsten Warholm – tämä on norjalaistähden reiden kunto MM-kisojen alla

400 metrin aitojen taso on ennätyksellisen kova.

Norjalainen juoksuihme Karsten Warholm koki kauden avauskilpailussaan kesäkuussa järisyttävän takaiskun, kun hän joutui keskeyttämään kisan takareisivamman vuoksi.

Välittömästi ME-miehen nilkuttamisen alettua käynnistyivät spekulaatiot Eugenen MM-kisojen voimasuhteista.

Nyt norjalaisen tilanne on huomattavasti parempi, vaikkei hän ole vielä täydessä tikissä.

– Kuntoutus on vielä käynnissä, mutta suunta on oikea. On selvää, että minun on oltava 100-prosenttisessa iskussa kilpaillakseni, Warholm sanoi norjalaisen verkkojulkaisu Nettavisen mukaan.

Supertähti tiedostaa 400 metrin aitojen nykytason olevan erittäin korkea. Kultamitalin varmistamiseksi ei riitä vähempi kuin täysikuntoinen Warholm.

Warholm ja yhdysvaltalainen Rai Benjamin ovat saaneet täksi kaudeksi kärkihaastajan Brasilian Alison dos Santosista. Dos Santos pitää hallussaan kauden kärkiaikaa 46,80.

– MM-mitaleja ei ole alennuskorissa tässä lajissa, se on päivän selvää. Sinun täytyy juosta kovaa voittaaksesi kultaa, todella kovaa, hän totesi.

Aiturin oli tarkoitus matkustaa Yhdysvaltoihin tämän viikon tiistaina, mutta lentäjien lakko toi mutkia matkaan, ja Warholmin matkustus siirtyi päivällä eteenpäin.