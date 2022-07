Tero Pitkämäen poika Jimi, 8, paiskasi hurjan keihäskaaren!

Jimi Pitkämäki, 8, heitti epävirallisen maailmanennätyksen.

Tero Pitkämäki on ylpeä poikansa heitosta, mutta korostaa monipuolisen harrastamisen merkitystä.

Tero Pitkämäen esikoinen Jimi Pitkämäki, 8, on heittänyt alle 10-vuotiaiden keihäänheiton epävirallisen ME-tuloksen 31,43. Epävirallinen tulos on siksi, että alle 17-vuotiaiden tuloksia ei tilastoida virallisesti. Kansainväliset ikäluokkaennätykset tilastoidaan syntymäpäivän perusteella.

– Juu, totta se on. Jimi nakkasi ihan pitkälle, hyväntuulinen isä vahvisti Pihtiputaan Keihäskarnevaaleilla lauantaina.

Ex-huippuheittäjällä ja nykyisellä valmentajalla on kolme lasta Niina-vaimonsa kanssa.

Tero Pitkämäki jälkikasvunsa kanssa Pihtiputaalla.

Tero Pitkämäki sanoo, ettei hän ole tuputtanut omaa lajiaan lapsille, mutta Jimi-poika on innostunut heittämään isän jalanjäljissä.

– Ehkä Jimille tyrkytinkin vähän keihästä alkuun, mutta kyllä poika ihan itse on nyt asiasta innoissaan. Olisinko kaksi kertaa sanonut, että mennäänkö heittämään. Muuten se on Jimi, joka pyytää ja lähtee. Antaa rauhassa paiskoa, mutta muitakin harrastuksia on – ja hyvä niin.

Pitkämäki myöntää olleensa ylpeä pojan ennätyksestä. Hänen mukaansa Jimi heittää paljon paremmin kuin isä samanikäisenä.

– Mutta täytyyhän se muistaa, että nyt puhutaan 8-vuotiaasta. Aikuisuuteen on pitkä matka: innostuksen voi pilata monta kertaa, jos itse alkaa heilua asiassa päällimmäisenä. Kannustan pikemmin myös muihin lajeihin ja juttuihin.

Pitkämäki korostaa, että yleiselläkin tasolla hän vastustaa ehdottomasti liian varhaista erikoistumista.

– Se on mulle punainen vaate, tulen oikein vihaiseksi asiasta. Siinä, että vaikka joukkuelajeista omitaan lapset ja kielletään heitä harrastamasta muita lajeja, ei ole mitään järkeä. Kyllä tuonne 16-17-vuotiaaksi asti pitäisi ehdottomasti olla monipuolinen lajitausta, riippumatta mikä on päälaji.

Sama pätee Pitkämäen mukaan keihäänheittoon.

Pelkkään lajiharjoitteluun siirtyminen on hänen mukaansa yleensä alle 20-vuotiaille liian varhaista ja altistaa myös lajin kestoriesana etenkin Suomessa oleville pahoille loukkaantumiselle ja vammakierteelle.

– Monipuolinen perusharjoittelu pitäisi kantaa ainakin miehillä tuonne 22-vuotiaaksi asti. Loukkaantumiset ovat yleinen ongelma keihäänheitossa, siis muuallakin kuin Suomessa. Oikeastaan kaikissa hyvinvointivaltiossa.

Tero Pitkämäki, vaimo Niina Kelo ja Jimi-poika vuonna 2015.

Pitkämäki sanoo olevansa joissain asioissa tiukka, mutta muuten "aika lempeä isä".

– Tietyt asiat ja rajat ovat sellaisia, joista pidän kiinni: pitää osata sanoa kiitos, pyytää anteeksi ja käyttäytyä muutenkin fiksusti. Muuten olen kyllä niin kova hömpöttämään älyttömyyksiäkin mukuloiden kanssa, ettei moni uskoisi, Pitkämäki virnistää.

Pitkämäelle on ollut koko ajan tärkeää, että vastuu vanhemmuudesta jakaantuu tasaisesti. Aktiiviaikoina kisakiertäminen vaati veronsa ja aikansa, mutta myös Niina Kelo kilpaili seitsenottelussa, kun pari meni yhteen. Kahden nykypolven huippu-urheilijan perheessä oli selvää, että lapsiperheen arki jaetaan läheisten tuella.

– Ollaan tehty ristiin hommia, kumpikaan ei ole ollut yksin vastuussa. Samalla lailla minä olen vaippoja vaihtanut, pyykännyt ja huolehtinut lasten hammaspesuista ja nukkumaanmenoajoista. Minusta se kuuluu asiaan, kun isäksi on tullut - ja meillä on ollut aika helpot lapset.