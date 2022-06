Olympiamitalisti sai 11 vuoden dopingpannan – näin Blessing Okagbaren, 33, kujanjuoksu johti ”erittäin harvinaiseen” rangaistukseen

Käryjen lisäksi nigerialaisurheilija syyllistyi moneen muuhunkin tuomittavaan tekoon.

Nigerialainen pituushypyn olympia- ja MM-hopeamitalisti Blessing Okagbare on saanut peräti 11 vuoden kilpailukiellon dopingista.

Myös 200 metrillä kaksi MM-pronssia juossut Okagbare sai helmikuussa vuoden 2021 törttöilyistään ensin viiden vuoden kilpailukiellon sekä EPO-hormonin että kasvuhormonien käytöstä.

Siihen lätkäistiin toiset viisi vuotta lisää, koska Okagbare ei suostunut tekemään yhteistyötä antidopingviranomaisten kanssa tapauksen tutkinnassa.

Viime vuonna nigerialainen oli Tokion olympialaisissa mitaliehdokas 100 metrillä. Hän oli juossut aiemmin kauden aikana 10,90 ja hieman liian kovassa myötätuulessa jopa 10,63.

Hän voitti oman alkueränsä, mutta käry tuli ilmi ennen välierää ja Okagbare siirrettiin kisoista syrjään.

Nyt vuotta myöhemmin napsahti vuosikymmenen kakun päälle vielä vuosi lisää, sillä urheilun etiikkaa valvova AIU katsoi nigerialaisen vältelleen näytteenottoa sekä syyllistyneen dopingtestiprosessin väärentämiseen tai väärentämisen yritykseen.

Kovin paljon enempää ei voi tehdä kilpailukieltoaan pidentääkseen.

Toki muitakin dopingrikkomuksia on, kuten olinpaikkatietojen laiminlyönti ja dopingaineiden hallussapito.

– Tuo viisi vuotta yhteistyöstä kieltäytymisestä on tosi kova rangaistus. Kun en ole lukenut tuota keissiä, on vaikea sanoa, mistä tuossa on oikein ollut kysymys. Kyllä tuo kuulostaa vähintään erittäin harvinaiselta. Enpä muista ainakaan, että urheilijoille olisi annettu 11 vuoden kilpailukieltoa, elinikäisiä kylläkin, muistelee Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste.

– Valmentajille on annettu pidempiä sanktioita, esimerkiksi itävaltalainen maastohiihtovalmentaja Emil Hoch sai vuonna 2009 15 vuoden sanktiot, kun oli ensin valittanut elinikäisestä toimintakiellostaan.

Olli Rauste vuonna 2020.

Yksi vuosi lisää näytteenoton välttelemisestä sekä testiprosessin väärentämisestä tai sen yrityksestä sen sijaan kuulostaa hyvin pieneltä sanktiolta.

– Se on tässä ihan periaatejuttu, on haluttu antaa jokin lisärangaistus, koska näin kuuluu tehdä. Testimanipulaatio rinnastetaan dopingrikkomukseen eli siitä saa tismalleen saman sanktion. Lähtökohtaisesti rangaistus on neljä vuotta, koska manipulaatiolla voidaan peitellä kovia dopingaineita. Siksi rangaistus siitä ei voi olla lievempi kuin kovista aineista eli se on neljä vuotta.

Toki vuoden lisäpanna kymmenen vuoden kakun päälle on Okagbaren tapauksessa melko irrelevantti, sillä nigerialaisella on ikää jo 33 vuotta. Hän siis vapautuu 44-vuotiaana. Ura on käytännössä ohi, ellei Okagbarea satu kiinnostamaan veteraaniurheilu 2030-luvulla.

Kymmenen vuoden kilpailukielto on poikkeuksellisen pitkä. AIU:n johtajan Brett Clothier kertoi Tokion jälkeen, että tällä haluttiin antaa erityisen vahva viesti huijareille tai huijauksia suunnitteleville.

Okagbare on syyllistynyt kolmeen eri dopingrikkeeseen, mikä alkaa olla jo maailmanennätystasoa. Kun urheilija näin toimii, eikä suostu edes tekemään yhteistyötä antidopingviranomaisten kanssa (mikä voi olla sanktiota alentava tekijä), se kertoo vahvasti omaa kieltään.

– Kyllä se kertoo täydellisestä piittaamattomuudesta dopingsäännöstöä kohtaan. Tämä menee ihan kuin rikoslaissakin, jos osoittaa piittaamattomuutta lakia kohtaan, se on rangaistuksen koventamisperuste. Jos ei lainkaan piittaa, välitä, eikä edes yritä parantaa tapojaan, rangaistus kovenee, Olli Rauste muistuttaa.