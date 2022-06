Usain Boltiin verrattu superjunnu taipui kakkoseksi USA:n mestaruuskisoissa – kilpakumppanin tökerö ele kuohutti

Yhdysvaltalaisjuoksijoiden välillä kytee jännite.

Yhdysvaltain mestaruuskisoissa nähtiin loistava miesten 200 metrin finaali. Superjunnuksi nimetty Erriyon Knighton johti kisaa kolmella metrillä 150 metrin kohdalla, mutta Dohan maailmanmestari ja Tokion pronssimitalisti Noah Lyles tuli lopussa rinnalle ja ohi.

Kaksikon ajat olivat huippuluokkaa, 19,67 ja 19,69. Vain he itse ovat juosseet tänä vuonna kovempaa, Knighton on maailmantilaston ykkönen ajallaan 19,49 ja Lyles kakkonen ajalla 19,61.

Lylesin käyttäytyminen maaliviivalla aiheutti pienoisen kohun, sillä hänen sormen heristelyn tulkittiin olleen viesti nuorelle Knightonille.

– Osoitin sormeni yleisölle, halusin heidän tietävän kuka on nopein. Kun näin Erriyonin vauhdin etusuoralla, takoi päässäni vain yksi ajatus, otan kaverin kiinni, Lyles kertoi NBC:n haastattelussa.

Provosointia vai väärinymmärrys? Noah Lylesin (kesk.) käsimerkki kuohutti Yhdysvaltain mestaruuskisoissa.

Sanailu kuitenkin jatkui mixed zonella, kun Knighton vakuutti NBC:n haastattelussa palaavansa ja voittavansa, viitaten MM-kisoihin.

– Tämä ei ole vielä ohi, Knighton vakuutti.

– Tämä ei todellakaan ole vielä ohi, huusi vieressä haastattelua seurannut Lyles.

Tämän jälkeen Knighton poistui alueelta antamatta enää kommentteja.

Karsintojen kolmas oli 100 metrin voittaja Fred Kerley huippuajalla 19,83. Neljänneksi tullut Tokion mitalisti Kenny Bednarek otti ajallaan 19,87 myös MM-kisalipun.

Tulosten kovuudesta kertoo se, että samaan aikaan juostujen Jamaikan mestaruuskisojen ykkönen Andrew Hudson kellotti ajan 20,10 ennen 20,31 juossutta Yohan Blakea. Eugenen finaali juostiin 0,3 metrin vastatuuleen.

Vasta 18-vuotias Knighton oli Tokion olympialaisissa neljäs. Viimeisen kahden vuoden aikana hän on rikkonut kaikki ikäluokkansa ME:t, hän on siis juossut kovempaa kuin Usain Bolt saman ikäisenä. Tänä vuonna superjunnu on kilpaillut säästeliäästi, sillä edellisen kerran hän juoksi 200 metriä huhtikuun lopussa aikaan 19,49.

Naisten 200 metrillä mentiin myös hurjaa vauhtia. Erikoisilla juoksuasuillaan huomiota kerännyt Sha’Carri Richardsson putosi jo välierissä, eikä häntä nähdä siis MM-kisoissa.

Lue lisää: Asullaan hätkähdyttäneelle juoksutähdelle jättipettymys – käytös median edessä kertoi kaiken

Finaalin yllättäjä oli pian 23 vuotta täyttävä Abby Steiner. Hän juoksi lievään vastatuuleen ennätyksensä 21,77. Tulos on maailmantilaston toiseksi paras tänä vuonna, sillä Shericka Jackson juoksi samaan aikaan Jamaikan karsinnoissa 21,55.

– Tulin tänne voittaakseni ja onnistuin siinä, Steiner myhäili kisan jälkeen.

Hän voitti kaksi viikkoa aikaisemmin samalla kentällä järjestettyjen yliopistomestaruuskisojen NCAA:n mestaruuden.

– Tiesin silloin, että jos olosuhteet ovat hyvät, olen valmis uuteen ennätykseeni.

Abby Steiner oli nopein naisten 200 metrillä.

Tokion olympiamitalisti Gabi Thomas jätettiin kahdeksanneksi, jalkavaivoista kärsinyt maailmantilaston kutonen putosi MM-joukkueesta.

Maailmanmestaruutta puolustava Grant Holloway jäi pois miesten aitafinaalista ja sen odotettiin olevan huippuaikoja juosseen Devon Allenin näytöstä. Toisin kuitenkin kävi, sillä mestaruuteen juoksi 13,03 kellot pysäyttänyt Daniel Roberts ennen 13,08 juossutta Trey Cunninghamia.

Allen selvisi MM-joukkueeseen kolmen tuhannesosan erolla, Allenin aika oli 13,09 ja saman ajan kellotti neljänneksi jäänyt Jamal Britt. Allen on juossut tällä kaudella 12,84, siis vain neljän sadasosan päähän Aries Merrittin ME:stä.

Devon Allen aitoi kolmen tuhannesosan turvin MM-joukkueeseen.

Rai Benjamin kolhi pariin otteeseen aitoja ratakierroksen finaalissa, mutta juoksi siitä huolimatta maailman kärkituloksen 47,04. Benjaminin ennätys on Tokion olympialaisten hopeajuoksusta, silloin kellot pysähtyivät aikaan 46,17.

Benjamin on kärsinyt pitkittyneestä koronasta, eikä ole pystynyt harjoittelemaan niin kovaa, kuin olisi halunnut. Mestaruus oli hänelle kolmas perättäinen.

– Tuntuu kuin paino olisi pudonnut harteiltani, hän huokaili NBC:n haastattelussa.