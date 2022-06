Camilla Richardsson tykitti kovan ajan – menevätkö juoksijan suunnitelmat uusiksi?

Camilla Richardsson teki uuden ennätyksensä Oulussa. Se on hänelle vain välitavoite.

Oulu

Sileille juoksumatkoille siirtynyt Camilla Richardsson juoksi sunnuntaina Oulun helteisissä oloissa 5 000 metrin ennätyksensä.

Richardssonin aika on Suomen kaikkien aikojen tilastojen neljänneksi kovin.

Lukuisista vammoista viime vuosien aikana kärsinyt mustasaarelainen teki talvella kovan ratkaisun. Hän jätti taakseen estejuoksun ja siirtyi esteettömiin juoksumatkoihin.

Raatissa nähdyn perusteella tuo ratkaisu on poikimassa uutta virtaa kestävyysjuoksijan uralle.

Richardsson juoksi ennätyksensä 15.30,08 ja paransi ennätystään seitsemällä sekunnilla. Tuo aika on Suomen kaikkien aikojen tilastoissa kovaa valuuttaa. Häntä nopeammin suomalaisnainen on juossut matkan vain kolme kertaa. Annemari Kiekaran Suomen ennätykseen eroa jäi toki vielä puolen minuutin verran.

Helteiset olosuhteet eivät olleet aivan optimaaliset pitkälle juoksumatkalla, mutta Richardsson selätti nekin haasteet.

– Ei ollut lopulta mikään järjettömän kuuma ja vettä oli mukavasti tarjolla. Ihan optimikeli ei ollut, eikä vielä optimijuoksukaan minulta. Yllättävän hyvä loppuaika tuosta kuitenkin tuli. Jälkikäteen on vähän sellainen olo, että olisi ollut mahdollista juosta jopa EM-kisaraja umpeen, Richardsson tiivisti.

– Olen nyt saanut terävyyttä loppukirin kanssa. Aiemmin mun loppukiri kesti kolme kierrosta. En halunnut nyt jättää mitään sattuman varaan.

Richardsson on kestävyysmatkoilla Suomen kokeneimpia arvokisaedustajia – siksi myös hänen oma vaatimustasonsa on korkealla. 29-vuotias urheilija tietää, että suunnan ja kunnon on oltava tässä vaiheessa nousussa.

Tilanne MM-kisoihin oikeuttavassa rankinglistassa oli tarkkaan tiedossa. Kisoihin saattoi päästä vain parantamalla omaa suoritusta.

– Päätin lähteä tekemään vain omaa suoritusta ja juoksemaan niin lujaa kuin pystyn. Pystyn vaikuttamaan vain omaan juoksemiseen, en muiden tekemiseen. Siksi päivä ja tämä kisa oli tosi tärkeä ja onnistuin hyvin, hän jatkoi.

– Jos pääsen MM-kisoihin, niin hyviä paikkoja tuon EM-rajan alitukseen tulee vielä. Uskon, että rankingpisteet nyt riittää MM-kisoihin.

Parasta Richardssonia ei ole vielä radalla nähty. Ei ainakaan juoksijan itsensä mielestä. Nyt tehty uusi ennätys on vain välitavoite, sillä Richardsson aikoo juosta vielä lujempaakin.

– Koko kauden on ollut sellainen olo, etten saa ihan kaikkea irti itsestäni. Uskon, että olen aika lähellä 15.20-aikaa, jonka pystyn juoksemaan tänä kesänä.

Sunnuntain suurin jännitys Richardssonilla on kuitenkin vasta edessäpäin. Elokuun EM-kisoja varten tehty tarkka suunnitelma korkealla leireilystä oli päivitettävä. Hän odottaakin kuumeisesti tietoa, miten Oregonin MM-rankingin kanssa käy.

– Mä lähden korkealle, jos pääsen MM-kisoihin. Muuten sinne mennään myöhemmin. Huomenna St. Moritziin ja olen siellä pari viikkoa. Sen jälkeen MM-kisoihin ja takaisin St. Moritziin. Siitä Kalevan kisoihin ja EM-kisoihin. Tulee kiireinen päivä huomenna, jos tässä käy hyvin, juoksija hymyili.

Vaikka Richardsson uskoi MM-paikan avautuvan, niin tiukille tuo saavutus kuitenkin meni. Jos sattuukin käymään niin, että myös muualla maailmalla juostaan lujaa viikonloppuna, niin pettymys on juoksijalle iso.

– Ensimmäistä kertaa MM-kisoissa sileällä matkalla olisi nyt mahdollista. Onhan se tietysti pettymys, jos en sinne pääse. Olen kuitenkin tottunut uran aikana juoksemaan MM-kisoissa, Richardsson sanoi.

Sunnuntaina on viimeinen mahdollinen päivä nostaa MM-kisojen rankingin sijoitusta kaikkialla yleisurheilevassa maailmassa.