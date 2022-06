Yleisurheilussa tärähti hurja ME!

Sydney McLaughlin janoaa entistä parempia tuloksia.

Sydney McLaughlin murskasi nimissään olleen 400 metrin aitojen maailmanennätyksen. Hän juoksi Yhdysvaltojen mestaruuskisojen finaalissa hurjan ajan 51,41.

McLaughlin juoksi edellisen maailmanennätyksen 51,46 Tokion olympialaisten finaalissa, josta kotiinviemisiksi lähti kultaa.

– Tunsin kisan aikana, että nyt juoksu kulkee. Kun katsoin kelloa maalissa, olin todella iloinen, McLaughlin huokaili haastattelussa juoksun jälkeen.

22-vuotias amerikkalainen uskoi pystyvänsä parantamaan ennätystään vielä Eugenen MM-kisoissa.

– On vielä asioita, jotka pystyn tekemään paremmin. Minulle jäi vielä voimia. Kun saan puristettua kaiken ulos, on aika vielä kovempi.

McLaughlin on ollut hurjassa iskussa, sillä neljästä viimeisestä finaalijuoksustaan hän on parantanut ME-tulosta kolmessa. Ensimmäisen kerran hän teki niin viime vuonna USA:n olympiakarsinnoissa, sitten Tokion olympiafinaalissa ja nyt USA:n MM-karsintojen finaalissa.

Ennen ME-juoksuaan amerikkalainen avasi kauden Nasvillessä ajalla 51,61, joka oli sekin maailman kärkiaika.

Sydney McLaughlin uskoo parantavansa maailmanennätystä yleisurheilun MM-kilpailuissa.

McLaughlinin voittomarginaali oli hurja, sillä toiseksi tullut, NCAA:n mestari Britton Wilsson juoksi ajan 53,08.

Dohan maailmanmestari Dalilah Muhammad ei osallistunut kilpailuun. Muhammad jäi Tokion olympialaisissa hopealle, juosten finaalissa myös alle aikaisemman ME:n. Loukkaantumisista kärsinyt Muhammad on juossut tällä kaudella ajan 53,88.

Naisten 100 metrin aitafinaalissa mentiin myös hurjaa vauhtia. Voittaja Kendra Harrison juoksi maailman kärkiajan 12,34 ja toiseksi tullut Alaysha Johnson ennätyksensä 12,35. Harrisonin Lontoon olympialaisissa juoksema ME on 12,20.

Aitafinaali oli hurja, sillä viidenneksi tulleen Tia Jonesin aika oli 12,59.

Miesten 400 metrillä Michael Norman alitti jälleen 44 sekunnin rajan. Normanin voittoaika 43,56 on maailman kärkiaika. Toiseksi tullut Champion Allison alitti ensimmäisen kerran uransa aikana 44 sekunnin rajan ajalla 43,70.

– Tiedän olevani kovassa kunnossa. Tästä on vielä varaa parantaa, Norman vakuutti kisan jälkeisessä haastattelussa.

Michael Norman alitti jälleen 44 sekunnin rajan.

Alysson Felix varmisti 400 metrin kuudennella sijallaan paikkansa MM-kisojen 4x400 metrin viestijoukkueeseen. Felix on kautta aikojen menestynein naisurheilija, sillä hänellä on peräti 18 MM-mitalia, joista on 13 kultaisia.

Felix oli ensimmäisen kerran mukana MM-kisoissa vuonna 2003 Pariisissa. Ensimmäisen kultamitalinsa hän voitti vuoden 2005 kisoissa Helsingissä.

Miesten seipäässä loukkaantumisista toipuva Sam Kendricks ei pystynyt hyppäämään. Hänellä on kuitenkin maailmanmestarina varma paikka Eugenen MM-kisoihin. USA:n mestaruuden vei 570 hypännyt olympiahopeamitalisti Chris Nielsen.

Yleisurheilun MM-kilpailut järjestetään heinäkuussa Yhdysvaltojen Eugenessa.