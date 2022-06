Maria Huntington palasi kilparadalle – sai heti kovan haasteen

Tamperelainen ottelu lauantaina olkapää vahvasti teipattuna.

Oulu

Olkapäävammastaan toipunut Maria Huntington palasi juhannuksena kilpailukentälle ja sai välittömästi kovan haasteen nuorelta Saga Vanniselta.

Huntingtonin, 27, kauden avaus venyi keskikesän juhlaan saakka, kun toukokuussa Tampereella kauden avaus loppui ennen kuin se ehti edes alkaa. Huntingtonin piikkari tökkäsi lämmittelyssä rataan, ja ottelija meni olkapää edellä radan pintaan.

Vahvassa teippauksessa Huntingtonin olkapää oli myös Oulussa, kun hän lopulta pääsi avaamaan ulkokauden. Ensimmäisen päivän lajeista kuulantyöntö oli tuskallista kipeän olkapään kanssa.

– Varsinkin kuula on sellainen, että kun en kuuteen viikkoon ole pystynyt työntämään ollenkaan. Tulos saattoi näyttää joillekin huonolta, mutta minulle se oli työvoitto, että edes tuollaisen tuloksen sain aikaiseksi, Huntington puhalsi.

– Teipattuna se on koko ajan. Muissa lajeissa ei ollut juuri vaikutusta, mutta kuulaan käsi teipattiin tosi rajusti. Olkapää ei liikkunut mitenkään, Huntington sanoi.

Tamperelainen aloitti ottelun räjähtävästi ja oli kahden lajin jälkeen aivan ennätysvauhdissa kiinni. Sadan metrin aidat taittui aikaan 13,22 ja korkeudessa tulos oli 180 senttiä.

Kuula ja päivän päättänyt 200 metrin sileä eivät kuitenkaan kulkeneet toivottuun tahtiin. Näissä lajeissa pisteet menivät Saga Vannisen hyväksi. Viime kaudella nuorten MM- ja EM-kultaa voittanut Vanninen heittikin kovan haasteen lajia hallinneelle Huntingtonille.

Avauspäivän jälkeen Vanninen, 19, pitää kilpailun kärkipaikkaa 3 722 pisteellään. Huntington on aivan iskuetäisyydellä 3 678 pisteellä. Asetelma on herkullinen sunnuntain toiseen päivään lähdettäessä.

– Kilpailutilanne potkii parempiin tuloksiin. Haluan olla maan ykkösottelija, joten huomenna täytyy otella tosi hyvin, Huntington sanoi.

– Tauko näkyy tietysti, vaikka muutamia onnistumisia siellä tulikin. Kunto on nousussa, ja se on positiivista. Ei tämä tietysti vielä ole sitä, mitä me halutaan.

Huntingtonin avauspäivä loi uskoa tulevaan, etenkin kun loukkaantumisen jälkeen hän pystyi viemään harjoituskentällä kuulaa lukuun ottamatta lajit läpi vain kertaalleen.

– Turhauttavaahan se on. Olin ihan elämäni kunnossa ennen loukkaantumista. Uskon, että kesän mittaan sinne päästäänkin takaisin. Totta kai olen sen verran ankara itselleni, että haluaisin olla heti huippukunnossa.

Mikäli Huntington kukistaa Vannisen sunnuntain toisena päivänä, voi hänen rankingpisteensä riittää hyvinkin Oregonin MM-kisoihin. Todennäköisempi iskun paikka on elokuussa käytävät EM-kisat, jonne kuntoa ehtii hioa paremmin.

– Ei voi olettaa, että teen heti ennätysottelun, kun pystyttiin yksi harjoitus tekemään ennen tänne tuloa. Olemme puhuneet, että MM-kisoihin voitaisiin lähteä, jos ranking sen mahdollistaa. Se riippuu, mihin kuntoon olkapää menee viikonlopun aikana, Huntington päätti.