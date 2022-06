Elina Lampela juhannuskisojen iloisin – matka MM-kisoihin alkaa olla selvä: ”Mitään kipua ei tuntunut”

Nilkkavamma oli pilata Elina Lampelan kauden, mutta Oulun juhannuskisojen vahva tulos käänsi kesän suunnan.

Seiväshyppääjä Elina Lampela voitti Oulussa tuloksella 440 ja samalla hän lunasti todennäköisesti paikan yleisurheilun MM-kisoihin.

Oregonin matka näytti pitkään hyvin epävarmalta ja jopa epätodennäköiseltä. Lampela, 24, loukkasi nilkkansa Espoon GP-kisassa 9.6. Tuolloin näytti lähes varmalta, että Lampelan haave MM-kisoista olisi kariutunut.

– Koko viikko oli jotenkin niin sekavat fiilikset. Sain oikeastaan vasta torstaina tietää, että tulen tänne kisaamaan. Kaiken lisäksi nilkassa ollut haavakin vähän tulehtui ja siihen sain antibioottikuurin. Sellaista epävarmuutta on koko ajan ollut, Lampela sanoi.

– Nyt nilkka on tosi hyvässä kunnossa. Kyllä sitä teipata täytyy varmaan jatkossakin, mutta kisan aikana oli varmaan adrenaliiniakin sen verran paljon, ettei mitään kipua tuntunut.

Nilkan nopea toipuminen antoi Lampelalle varmuutta kilpailla, kun haave MM-kisoista ei ollutkaan pirstaleina. Voittotulos oli kauden paras noteeraus ja ykkössijasta saatavilla rankingpisteillä Lampela selviytyy hyvin todennäköisesti Yhdysvaltojen Oregonissa heinäkuun puolivälissä käytäviin MM-kisoihin.

Lampelan ranking ennen lauantain kisaa oli 29:s, kun mukaan kelpuutetaan 32 parasta. Voiton myötä Lampelan sijoitus nousi 20 parhaan joukkoon. Sen pitäisi riittää kisapaikkaan.

Ei siis ihme, että Oulun Raatin iloisin nainen löytyi seiväspaikalta. Helteisessä säässä hypätty voitto tapahtui vielä Oulun Pyrintöä edustavan Lampelan kotistadionilla.

Lampelan mukaan parannusvaraa on silti rutkasti. Tämän kauden tavoitteen hän on asettanut uudelle kymmenluvulle. Mikäli Lampela onnistuu tavoitteessaan, on pitkään naisten seivästä kuningattaren ottein hallinnut Wilma Murto saamassa tuoreen haastajan.

– Perushyppy on tällä hetkellä sillä tasolla, että on edellytykset hypätä korkealle. Kunhan saa vielä juoksun kuntoon, niin sitten kaikki on kunnossa. Ensisijainen tavoite on 460, joka on EM-kisojen raja. Mutta uskon, että sitäkin korkeammalle pystyn hyppäämään.

– Koen tuon kovan kilpailutilanteen pelkästään positiivisena asiana. Wilman lisäksi Saga (Andersson) on nousukunnossa, niin en pysty päästämään itseänikään helpolla. Ei voi yhtään tyytyä tiettyyn tulokseen, vaan pitää saada enemmän ja enemmän. Ainakin minua se auttaa paljon, Lampela päätti.