Asullaan hätkähdyttäneelle juoksutähdelle jättipettymys – käytös median edessä kertoi kaiken

Sha’Carri Richardsonia ei nähdä 100 metrillä yleisurheilun MM-kisoissa.

Viime vuonna USA:n olympiakarsinnat 100 metrillä voittanut mutta marihuanasta kärynnyt Sha’Carri Richardson putosi jatkosta USA:n MM-karsintojen 100 metrin alkuerissä.

Heikon lähdön saanut amerikkalainen oli vasta eränsä viides ajalla 11,31. Tulos on puoli sekuntia heikompi kuin hänen kaksi viikkoa sitten juoksema kauden parhaansa 10,85.

Putoaminen jatkosta jo alkuerissä otti niin koville, että normaalisti puhelias Richardson käveli tuiman näköisenä läpi haastattelualueen antamatta kommenttia yhdellekään amerikkalaismedialle.

Richardson ei ole tulkinnut tuntojaan myöskään sosiaalisessa mediassa.

Richardsonia pidettiin alkukauden esitysten perusteella jamaikalaisten kovimpana haastajana heinäkuun puolivälissä Eugenessa pidettävissä MM-kisoissa. Hän lähti karsintoihin USA:n tilastokakkosena, ollen lopulta alkuerien 23:ksi nopein.

Nyt hänen ainoa toivonsa päästä kisoihin on 200 metrillä.

Amerikkalainen joutui jäämään viime vuonna pois olympialaista, sillä hän sai marihuanakärystä kahden kuukauden kilpailukiellon.

Richardson on juossut 200 metriä tällä kaudella jo 22,38. Hän on tuloksellaan maailmantilaston 16:s. Hänen edellään on kuitenkin peräti viisi amerikkalaista, joten paikka MM-joukkueessa on kiven takana.

Naisten 100 metrin alkuerin nopein oli USA:n tilastoykkönen Aleia Hobbs ajalla 10,88.

Miesten 100 metrin alkuerissä ei koettu suuria yllätyksiä. USA:n tilastoykkönen Fred Kerley oli nopein ajalla 9,83. Puolustava maailmanmestari ja siis paikkansa jo MM-kisoihin varmistanut Christian Coleman oli kolmanneksi nopein ajalla 10,08.

Suomessakin usein kilpaillut Mike Rodgers ei selvinnyt välieriin 10,36 ajallaan.

Naisten pituudessa koettiin yllätys, kun maailmantilaston kakkonen Monae Nichols jäi neljänneksi ja Tara Davies jäi ilman tulosta.

Naisten moukarissa maailmantilaston ykkönen, Brooke Andersen vei voiton tuloksella 77.96 ja maailmantilaston kolmonen, Janee Kassanavoid oli toinen tuloksella 76.04. Karsintojen kolme parasta valitaan MM-kisoihin, jos heidän tuloksensa oikeuttavat sinne suoraan tai heillä on paikka rankingin kautta.

Miesten ja naisten 100 metrin finaalit juostaan varhain lauantaina.