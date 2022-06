Työkalut ovat olleet jumissa lentokentällä jo viikon – suomalainen urheilija yhä vailla ratkaisua MM-matkan lähestyessä

Paikan MM-kisoihin saavuttanut seiväshyppääjä Mikko Paavola saa jännittää, löytävätkö hänen työvälineensä tiensä takaisin Suomeen ajoissa.

Kuortaneen GP-kisassa 570 lainaseipäällä ylittäneen Mikko Paavolan omat työkalut ovat jumissa Frankfurtin lentokentällä.

Tilanne on tukala ja turhauttava, sillä Paavola on jo varmistanut paikkansa Yhdysvalloissa heinäkuun puolivälissä alkaviin yleisurheilun MM-kisoihin. 24-vuotias seiväshyppääjä antoi keskiviikkona Twitterin kautta painetta Finnairille.

– Seiväspussini on ollut jo viikon jumissa Frankfurtin lentokentällä ja lähtö yleisurheilun MM-kilpailuihin on kahden viikon päästä. Ilman seipäitä kisoihin lähteminen on mahdotonta. Soittaessa ei olla toistaiseksi pystytty auttamaan. Mitä pystyn tekemään? Paavola kysyi twiitissään.

Kuortaneella rankkasateen takia halliin siirretyn seiväskisan lauantaina voittanut Paavola kertoo Ilta-Sanomille saaneensa vastauksen Finnairilta. Ongelma on Frankfurtin päässä.

– Finnairin kanssa ei sinällään ollut ongelmaa, eikä tämä ole Finnairin vika, vaan (Frankfurtin) lentokentän ja lentokenttähenkilöstön. Mutta koska aika on sen verran vähissä, tässä oli pakko jotain keksiä, Paavola valottaa.

Seiväshyppääjä vakuuttaa saaneensa Finnairilta hyvää palvelua. Useat lentoyhtiöt eivät edes ota seipäitä mukaan lennolle.

– Ympäri maailmaa on isoja ongelmia lentokentillä. Se ei auta, että tuommoisen viisimetrisen putken kanssa lentelee, hän naurahtaa.

– Finnairille kehut siitä, että suostuivat ottamaan (seipäät) ja päästiin Saksaan sekä Hollantiin kilpailuihin varsin sujuvasti.

Paavola on edelleen niin sanotusti jännän äärellä. Finnairilta ei tullut lisäinfoa sen suhteen, ehtivätkö seipäät omistajalleen ennen Yhdysvaltojen MM-kisareissua.

Yleisurheilun MM-kisat järjestetään Yhdysvalloissa Eugenen kaupungissa Oregonin osavaltiossa heinäkuun puolivälissä.

Eikä Paavola ole omien sanojensa mukaan edes ainoa suomalainen seiväshyppääjä, jonka työvälineet ovat hukassa. Hänen mukaansa Urho Kujanpään seipäät ovat myös Frankfurtissa ja Tommi Holttisen puolestaan Norjassa.

– Kyllähän tässä on suunnitelma B, C ja varmaan D:kin tehtynä, Paavola kertoo.

– Päätavoite on kuitenkin saada omat seipäät. Joutuu sinne (Frankfurtiin) sitten itse lentämään tai mitä ikinä, mutta kyllä tässä suunnitelmia riittää.

Uusien seipäiden saaminen ei kuitenkaan ole mutkatonta. Suomesta ei tällä hetkellä löydy tarpeeksi isoja seipäitä Paavolalle.

– Sitten pitää alkaa selvittelemään, onko mahdollista löytää Amerikasta uusia.

Mitä korkeammalta haluaa riman ylittää, sitä jäykempi seipään täytyy olla.

– Kuortaneella jouduin lyhentämään vauhtia, koska lainasetissä ei ollut tarpeeksi isoja seipäitä. Se onneksi toimikin sitten yllättävän hyvin.

– Mutta ei sillä senttiäkään ylemmäs olisi päässyt, Paavola sanoo viitaten 570 ylitykseen.

Kuortaneen voittohyppy syntyi Mika Vakkurin autotallin perukoilta löytyneellä lainaseipäällä. Paavola kertoo laskeskelleensa ennen kisaa, että seipäällä olisi päässyt korkeuteen 550, ehkä 560.

– Mutta koska ei ollut vaihtoehtoja, oli pakko yrittää korkeammalta ja se riitti 570:een. Hämmennyin vähän itsekin.

Lainavälineellä hypätty 570 jäi vain sentin päähän Paavolan ennätyksestä. Se herättää väistämättä kysymyksen, kuinka korkealta rima olisi ylittänyt omilla isommilla seipäillä?

– Tänä vuonna olen näköjään hypännyt enemmän lainaseipäillä kuin omillani, Alajärven Ankkureita edustava Paavola naurahtaa.

– Vaikea siinä on mitään lupauksia antaa.