Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani haluaa näyttää esimerkkiä kanssajohtajilleen. Niinpä hän eroaa, jos Suomi ei saavuta yhtään yleisurheilun arvokisamitalia tänä kesänä.

Suomen urheiluliiton (Sul) puheenjohtaja Sami Itani on asettanut itselleen kovan tulostavoitteen.

Suomen urheiluliiton (Sul) puheenjohtaja Sami Itani tunnetaan miehenä, joka pyrkii tuulettamaan urheilujohtajuuteen liittyviä pinttyneitä mielikuvia.

Eikä hän petä tälläkään kertaa. Kun nauhurin punainen valo syttyy, Itanilla on heti epätavallista kerrottavaa.

Hän ilmoittaa eroavansa Sulin puheenjohtajan paikalta, mikäli Suomi ei saavuta mitaleita yleisurheilun MM- tai EM-mittelöistä tänä kesänä.

Tarkoitusperät ovat tutut: tehdä asiat eri lailla kuin muut.

– Minun on kannettava konkreettisesti vastuuni, jos menestystä ei tule. Jos emme palaa mitalikantaan, koen epäonnistuneeni henkilökohtaisesti. On merkittävä periaatteellinen viesti koko urheilujohtamisen kenttään, ettei luottamustehtävissä voida olla koskemattomia ja vailla tulosvastuuta, Itani sanoo.

– Mitaleja tulee, olen siitä luottavainen. Mutta jos tulee mahalasku, jätän tämän homman paremmille.

Itani haluaa tehdä asioita eri tavalla kuin muut.

Itani valittiin Sulin puheenjohtajaksi syksyllä 2018. Hänen strategiansa keihäänkärkenä on ollut alusta saakka huippu-urheilumenestyksen palauttaminen Suomen yleisurheiluun.

Merkittävin muutos liittyy akatemiatoimintaan. Yleisurheilumaajoukkueesta jopa 80 prosenttia asuu ja harjoittelee huippu-urheilukeskuksissa. Sul on pyrkinyt parantamaan myös valmentajien toimintaedellytyksiä.

– Suomalaisen yleisurheilun tärkein yksikkö ovat valmentaja-urheilijaparit. Olympiakomitea, liitto ja akatemiat ottavat mielellään krediittejä, mutta jos mainittu pari ei toimi, mitään ei ole tehtävissä, 35-vuotias ex-yritysjohtaja muistuttaa.

Järjestelmä on siis parantunut. Mutta kehityksestä on vain vähän iloa, jos panostukset eivät realisoidu metreinä tai sekunteina.

– Minun jos jonkun vastuulle menestymättömyys kuuluu. Jarkko Finni vastaa operatiivisesti huippu-urheilusta, mutta hänen työnsä on vasta alussa. Ei hänen kättensä jälki näy vielä niin paljoa kuin hallituksen ja allekirjoittaneen, puheenjohtaja toteaa.

Ajatus vetäytymisestä on kiistämättä jalo. Itani uhraa mieluummin itsensä kuin operatiivista johtonsa.

Mutta eikö puheenjohtajan tulisi saattaa loppuun se työ, jonka hän on näyttävästi aloittanutkin? Eikö Itani koe, että luovuttaminen ja auringonlaskuun kaatuneena sankarina ratsastaminen on pelkurin ratkaisu?

– Ei minua haittaa, jos joku minua pelkuriksi sanoo. En ole koskaan paheksunut julkista kritiikkiä, vaan mielestäni se kuuluu asiaan ja sitä täytyykin sietää.

– Suomalaisen urheilun ytimessä on jo sen verran paljon possea, jotka ovat jo päättäneet, arvostavatko he minua vai eivät. En usko tämän vaikuttavan suuntaan tai toiseen, hän naurahtaa.

Itani on yrittänyt tuulettaa urheilun johtamisen kulttuuria Suomessa.

Niin, julkinen kritiikki. Itani ei pelkää saada sitä muttei myöskään jakaa. Se on käynyt selväksi viimeistään tänä keväänä.

Suomen olympiakomitean myrskyisät kuukaudet alkoivat maaliskuussa, kun Yle uutisoi huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen syyllistyneen epäasialliseen käytökseen. Ylen skuuppi oli vasta alkua. Olympiakomitean kujanjuoksua on seurattu herkeämättä, ja vyyhti on saanut mitä merkillisempiä käänteitä.

On ollut Olympiakomitean hallituksen urheilijajäseneen Anni Vuohijokeen kohdistunutta, vesiperänä lopetettua tutkintaa seksuaalisesta häirinnästä. Myöhemmin paljastui toinenkin Olympiakomitean sisäinen häirintätutkinta. Lisäksi on käynyt ilmi, että Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori tiesi Lehtimäen epäasiallisesta käytöksestä ennen tämän uudelleenvalitsemista.

Käänteet seurasivat toistaan. Tohinan keskellä paljastui ainakin se, ettei Suomen urheilun isoin vallankäyttäjä ole noudattanut läpinäkyvän hallintotavan periaatteita.

Itani ei halua puhua kohusta vaan skandaalista.

– Oli polveileva kevät. Tuli uutta tietoa: välillä epäselvää ja tosinaan johdonmukaista. Monenlaista manööveriä nähtiin, mutta skandaalina tämä toi esiin ilmiöitä sekä huonosta hallinnosta että epäasiallisesta käytöksestä, joita suomalaisen urheilun kentässä valitettavasti tapahtuu, Itani tiivistää.

Kun toimittajat ryhtyivät maaliskuussa tavoittelemaan suomalaisen urheilun isoimpia vallankäyttäjiä kommentoimaan kohua, Itani oli yksi harvoista, joka vastasi puhelimeen. Eikä hän tyytynyt toistelemaan latteuksia, vaan piiskasi armotta suomalaista urheilujärjestelmää ja sen vanhakantaisia johtamiskäytänteitä.

– Koen, että annoin keväällä sen viisipenniseni, jonka kykenin antamaan kriittiseen keskusteluun ja mahdollistamaan suurempaa muutosta.

Oliver Helander on Suomen suurin yleisurheilun arvokisojen mitalitoivo tänä kesänä.

Toukokuussa Sulin puheenjohtaja pani itsensä ja maineensa likoon myös konkreettisesti. Hän masinoi Olympiakomitean jäsenistön ylimääräisessä kokouksessa neuvoa antavan epäluottamusäänestyksen Jan Vapaavuoren johtamasta puheenjohtajistosta.

– Lopputulema oli se, että lajiliitot ovat äärimmäisen tyytyväisiä siihen, miten hommat hoidetaan. Eli olkoon niin.

Itani ja hänen kanssaan samanmieliset saivat nenilleen. Luottamuksen puolesta annettiin 72 ääntä, vastaan 22.

– Ei siinä mitään yllättävää ollut.

Itani ei halua spekuloida, vastasiko äänestystulos todella sitä, millainen luotto Vapaavuorella on urheilun ytimessä. Epäluottamusäänestys järjestettiin suljetuin lipun mutta avonaisessa tilassa. Lajiliittojen pomot istuivat vieri vieressä kuin koululaiset pulpeteissa.

Tiedot urheilun sisäpiiristä vihjaavat, että kapinahenkeä piisaa yhä.

– Voin puhua vain Urheiluliiton puolesta... Kokouksessa äänestivät vain liittojen puheenjohtajat. Jos hallitukset olisivat päässeet äänestämään, tulos olisi voinut olla erilainen. Puhumattakaan, jos lajiliittojen jäsenet – siis noin miljoona suomalaista – olisi osallistunut. Mutta tämä oli tapa toimia, eikä vaihtoehtoja ollut.

Itanin mukaan epäluottamusäänestyksessä ei ollut kyse henkilökohtaisesta kaunasta Vapaavuorta tai ketään muutakaan kohtaan. Entinen kymmenottelija muistuttaa, että lajiliitot sortuvat tahattomastikin huonoon hallintoon, eikä virheiden anteeksiantamisessa ole mitään väärää. Se on ymmärrettävää. Suotavaakin.

Anteeksiantaminen on kuitenkin toissijaista silloin, jos ongelmia ei korjata.

– Kokouksessa puhuttiin lähinnä teknisistä asioista: kuka on tehnyt mitä, mitä voidaan sanoa, mitä ei saa sanoa, blaa blaa... Kenttäväkeä eivät kiinnosta pätkän vertaa tekniset asiat vaan arvot ja se, miltä tämä näyttää. Emme puhuneet näistä asioista lainkaan. Puhuimme vääristä asioista, Itani painottaa.

Itanin mukaan valtaapitävien tulisi käydä keskustelua eettisyyteen, arvoihin ja kulttuuriin liittyvistä epäkohdista, joita Olympiakomitean skandaali paljasti rujolla tavalla.

Jos urheilu haluaa pysyä relevanttina ja säilyttää uskottavuutensa niin yleisön kuin kaupallisten sidosryhmien silmissä, ilmiselviin ongelmakohtiin – häirintään, läpinäkyvyyteen ja vaikkapa epätasa-arvoon – on puututtava jämäkästi.

Itani puhuu urheilun ylätasoille pesiytyneestä kulttuurista: herranpelosta, joka hiljentää ja tempaisee mukaansa.

– Olympiakomitean skandaali manifestoi sitä konkreettisesti. Koin keväällä, että riippumatta siitä, miten Olympiakomiteassa asiaa käsitellään tai miten julkinen keskustelu etenee, suomalaiseen urheiluun aukeaisi uusi ikkuna. Uskoin, että lähdettäisiin tekemään isoja muutoksia ja pilliinvihellyksiä tulisi sieltä ja täältä.

– Se ikkuna oli hetken auki. Sitten se pamahti kiinni. Mikään ei muuttunut.

Jos kollektiivista väliintuloa ei tapahdu jatkossakaan, suomalainen järjestäytynyt urheiluliike jakautuu tämän vuosikymmenen loppuun mennessä voittajiin ja häviäjiin, arvioi Itani.

Ne kolmannen sektorin toimijat, jotka yrittävät muuttaa asioita ja ottaa ajan sekä sidosryhmien vaateet huomioon, pärjäävät. Laiskat vajoavat merkityksettömyyteen, unohduksiin.

– Monissa järjestöissä on yhä sama rakenne kuin 1970-luvulla, neljä kerrosta luottamusjohtoa ja lukemattomia valiokuntia. Ainoa ero on, ettei kukaan tiedä niiden olemassaolosta ja 90 prosenttia jäsenistä on lähtenyt. 2030-luvulla päätetään, että tätä ei kannata jatkaa.

Itanin arvion mukaan järjestöjen menestystä ei määritä tulevaisuudessa se, tuleeko lajille mitaleja tai kuinka tomerasti toiminnanjohtajat panevat pullaa pöytään hallituksen kokouksissa.

– Sen määrittää, minkä verran olemme pystyneet saamaan uutta yleisöä – sellaista, jota ei ole aiemmin kiinnostanut urheilu.

Katseet kohdistuvat päättäjiin. Itani on pitänyt aikaisemminkin kovaa ääntä suomalaisen urheilujohtamisen epäkohdista: saunasopimuksista, hyväveliverkostoista ja kabinettisuhmuroinnista.

Itanikin on saanut maistaa osansa herrakulttuurista. Hän on asettunut puheenjohtajaehdokkaaksi kahdesti ja saanut mandaatin kummallakin kerralla. Sitä ennen Itani pyrki hallitukseen ja pääsi sisään.

– Kaikilla kerroilla olen tehnyt selväksi, etten halua kenenkään lobbaavan minua, jotta käteni eivät olisi sidotut mihinkään suuntaan. Jokaisella kerralla, kun minut on valittu, ihmiset ovat tulleet onnittelemaan ja sanomaan, kuinka paljon ovat puhuneet puolestani. Sehän on pötypuhetta. Toki on ihmisiä, jotka vilpittömästi kannattavat ajatuksiani, mutta myös paljon sitä, että sidotaan käsiä kiitollisuudenvelkaan.

Hän ihmettelee, miksi yrityselämässä kunnostautuneet johtajat ”taantuvat”, kun he tulevat urheilujärjestön kokouksiin.

– Tämä on noidankehä. Jos haluamme viedä toimintaa eteenpäin, tarvitsemme uudenlaisia ihmisiä, jotka tulevat kabinettien ja hyväveliverkostojen ulkopuolelta.

Olympiakomitean puheenjohtajan Jan Vapaavuoren johtaminen on puhuttanut. Vieressä OK:n uusi toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Itanin mielestä urheilujohtajat palvelevat ”vanhaa yleisöä”, jonka he kokevat olevan isompi kuin se todellisuudessa on. Valta on pienellä piirillä, joka sortuu liian usein palvelemaan omia päämääriään.

– Jos uusia henkilöitä kysytään johtotehtäviin, heitä ei kiinnosta. Mieti tämänhetkistä mielikuvaa siitä, millaista on istua jonkun ison urheilujärjestön hallituksessa. Jos joku uusi kiinnostuisi ja astuisi ehdolle, häntä ei valittaisi. Siksi on täysin mahdotonta, että iso ratas lähtisi pyörimään.

Itani kokee, että suomalainen urheilu tarvitsisi myös sellaisia vaikuttajia, joiden substanssiosaamisen kärki ei ole itse urheilu. Hän kaipaisi mukaan ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita isojen kansalaisjärjestöjen kehittämisestä.

Todellisuudessa kyse on aivan samasta ihmisten ja verkostojen johtamisesta kuin missä tahansa muuallakin.

– Pitkän järjestöpolun kulkenut kuusikymppinen ja lihaa syövä valkoinen heteromies, joka puhuu ja näyttää perinteiseltä urheilujohtajalta, voi olla kaikista paras johtaja – suorastaan briljantti. Ei ole ongelma, jos tällainen on vaikkapa puheenjohtajana. Mutta siinä vaiheessa meillä on ongelma, kun hallituksen ja operatiivisen johdon henkilöt näyttävät kaikki ihan samalta. Päätöksentekoryhmien pitäisi olla monimuotoisempia.

” Puheenjohtajien ei kuulu olla liian pitkään samalla tontilla. Ihmisten pitäisi ymmärtää lähteä ajoissa pois järjestömaailmasta, oli oma työ viety maaliin onnistuneesti tai ei.

Itanin toinen puheenjohtajakausi päättyy vuoden 2024 lopussa. Tai sitten aiemmin, jos Suomi ei saavuta tänä kesänä yleisurheilun arvokisamitalia.

Kauppatieteiden tohtori vakuuttaa, ettei aio hypätä Sulista suoraan toisen järjestön palvelukseen. Henkilöstökonserni Adecco Finlandin entisen toimitusjohtajan ammatilliset tavoitteet eivät ole urheilussa.

– Puheenjohtajien ei kuulu olla liian pitkään samalla tontilla. Ihmisten pitäisi ymmärtää lähteä ajoissa pois järjestömaailmasta, oli oma työ viety maaliin onnistuneesti tai ei. Tämän kauden lopussa olen ollut kuusi vuotta tehtävässä, eikä minulla ole enää silloin hirveästi mitään uutta annettavaa, Itani toteaa.

Tuloksen aika on nyt. Jo viime vuonna suomalaiset yleisurheilijat saavuttivat nuorissa, paraurheilussa ja hallikisoissa 29 mitalia, joka on ennennäkemätön määrä.

– Silloin kun aloitin, olimme lähes konkurssikypsä pumppu ja näkymät olivat huonot. Siihen nähden nyt menee ihan hyvin.

