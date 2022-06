Kommentti: Yle turmeli kesän merkkitapahtuman – eikä karmeinta edes ollut Oliver Helanderin jättikaaren mokaaminen

Ylen tv-ohjaus teki joidenkin lajien seuraamisesta lähes mahdotonta, kirjoittaa Tony Pietilä.

Kotimaisen yleisurheilukauden huipputapahtuma Paavo Nurmen kisat ei pettänyt.

Yleisö sai nauttia kovista tuloksista, kovista kotimaisista tuloksista, hienosta ja hyväntuulisesta kisatapahtumasta mainiossa kesäsäässä sekä tietysti pisimmästä härmäläisestä keihäskaaresta 15 vuoteen.

Tunnelma oli kohdillaan.

Valitettavasti television tv-katsojien tilanne oli toinen.

Yleisurheilua seuraava kansa sai kyllä jännittää juoksuradan tapahtumia asiaankuuluvalla tavalla, mutta kenttälajit jäivät Ylen tv-toteutuksessa pahan kerran paitsioon. Ohjaus muistutti enemmän Timanttiliigaa kuin totuttua Ylen laatua – eikä tämä ole positiivinen asia.

Kolmiloikat jäivät täysin varjoon, ja heittolajeista näytettiin heitto sieltä ja toinen täältä. Satunnaisissa välähdyksissä johdonmukaista oli lähinnä se, että niiden välinen aika oli toistuvasti pitkä.

Tämä siitä huolimatta, että naisten kolmiloikassa kilpaili kaksi Suomen kuumimmista yleisurheilunimistä ja miesten keihään sekä kiekon osallistujalistat olivat mielettömät.

Kristiina Mäkelän ja Senni Salmisen edesottamuksia sai seurata selostajien silloin tällöin heittelemien tilannetietojen kautta.

Karmeimpia tv-katsojalle olivat kuitenkin naisten korkeus- ja seiväshyppykisat, joita oli täysin mahdotonta seurata muualta kuin livetulospalvelusta.

Ruutuun saatiin satunnaisia hyppyjä satunnaisista korkeuksista vailla minkäänlaista tietoa siitä, ketkä ovat vielä kisassa mukana ja miltä kenenkin tuloskortti näyttää.

Senni Salmisen loikista Turussa ei liikkuvaa kuvaa juuri näkynyt.

Seiväskisa muuttui 450:n jälkeen Nina Kennedyn ja Wilma Murron kiehtovaksi kaksintaisteluksi, mutta tv-ruudussa saimme tämän jälkeen nähdä Kennedyn ylitykset 460:stä ja 465:stä vailla minkäänlaista infoa saati kuvaa Murron suorituksista.

Oli avattava tulospalvelu, muuten kilpailun kulusta olisi ollut täysin pihalla.

Todellinen huippuhetki saatiin, kun Antero Mertaranta kuulutti stadionilla Oliver Helanderin säväyttävän keihästuloksen 89,83. Kuulutus kuului taustalta, kun ruudussa esiteltiin miesten 800 metrin juoksijoita.

Pisin suomalainen keihäskaari 15 vuoteen saatiin kuviin nauhalta viitisen minuuttia tästä kuulutuksesta.

Tietysti kesken hektisen kasisatasen on hankala heittää ruutuun mitään muuta, mutta ehkä näin merkittävän suorituksen olisi voinut vilauttaa juoksijoiden esittelyn aikana.

Mertarannan kuulutuksesta kului kuitenkin ainakin pari minuuttia ennen kuin starttipistooli ampui juoksijat vauhtiin.

Lähetyksen toteutus yllätti, koska Yle on vuosikymmeniä laadukkaita yleisurheilulähetyksiä tuottanut toimija. Aiemmin laatu on ollut taattua ja nimenomaan kenttälajien seuraaminen on ollut huomattavasti paremmalla tolalla kuin esimerkiksi Timanttiliigan lähetyksissä.

Oliver Helanderin hirmukiskaisu tarjoiltiin kenttäkuulutuksena ja myöhemmin tallenteena.

Paavo Nurmen kisoilla on nykyään Continental Tour Gold -luokitus, joka on heti seuraava taso Timanttiliigan jälkeen. Tapahtuman aikataulutus on huomattavasti tiukempi kuin kotimaisissa GP-kisoissa tai väljissä arvokisoissa, mikä on tietysti ohjauksen kannalta haastavaa.

Parempaan pitäisi silti pystyä. Olemme tottuneet seuraamaan Yleltä mahtavia yleisurheilutuotantoja, joissa mikään laji ei jää paitsioon ja katsoja pysyy vaivattomasti kartalla selostajien ja asiantuntijan jakaessa tietoa lähetystä mainiolla kemiallaan höystäen.

On turhaa pyrkiä Timanttiliigan tielle, kun oma on parempi. Kiinnostavia asioita tapahtuu muuallakin kuin juoksuradalla.

Tilanne on onneksi korjattavissa mitä yksinkertaisimmalla tavalla. Ottamalla askel tai kaksi takaisin vanhaan.