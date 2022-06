22-vuotias Viivi Lehikoinen tuomittiin jo kadotetuksi lupaukseksi – kertoo nyt, miltä epäilijöille näyttäminen tuntuu

Viivi Lehikoinen paljastaa, miksi hänen uransa suunta kääntyi vuonna 2020.

Viivi Lehikoinen on ollut alkukesästä hyvässä vauhdissa.

400 metrin aitajuoksija Viivi Lehikoinen kertoo, että moni ehti jo menettää toivonsa hänen suhteensa.

Se kertoo paljon urheilumaailman raadollisuudesta. Lehikoinen on vasta 22-vuotias.

Lehikoinen oli teini-ikäisenä junioritähti, jonka hurjasta potentiaalista kohistiin. Hän voitti kultaa Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla 2015. Seuraavana vuonna hän voitti vasta 16-vuotiaana SM-hopeaa ja alle 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuden.

Vuonna 2017 hän juoksi 17-vuotiaana alle 20-vuotiaiden EM-pronssille.

Sitten ei tapahtunut kolmeen vuoteen oikein mitään. Tulokset taantuivat. Lehikoisesta alettiin puhua menetettynä lupauksena. Kunnes yhtäkkiä, viime kesänä, hänen aikansa paranivat hurjasti.

Omasta ennätyksestä lähti yli sekunti, ja HIFK:n urheilija säväytti jopa Tokion olympialaisissa väkevällä juoksulla.

Tänä kesänä Lehikoinen on jatkanut siitä, mihin viime kaudella jäi. Hän juoksi viikonloppuna kaikkien aikojen toiseksi parhaan suomalaisajan 54,96 Sveitsissä. Tiistaina Turussa kellot pysähtyivät aikaan 55,13.

Tuija Helanderin syksyllä 35 vuotta täyttävää SE:tä 54,62 on pidetty rikkomattomana. Ei pidetä enää.

Miltä Lehikoisesta tuntuu, että hän on pystynyt näyttämään epäilijöilleen ja lunastamaan potentiaalinsa hurjiin tuloksiin?

– Se tuntuu hienolta. Minun suhteeni ei monella oikein enää ollut toivoa. On hienoa, että nyt kulkee. Tärkeintä se on itseni kannalta. Pystyn itselleni näyttämään, että olen noussut, Lehikoinen sanoo.

Lehikoisen mukaan suurin muutos, joka vuoden 2020 jälkeen on tapahtunut, liittyy valmentajan vaihdokseen. Aiemmin häntä valmensi Jussi Ihamäki. Nopeus alkoi sakata.

Vuonna 2020 valmentajaksi tuli hollantilainen Laurent Meuwly, joka ohjeistaa suomalaista pääosin etäyhteyden päästä, joskin syksyllä ja keväällä Lehikoinen on käynyt viikkojen ajan treenaamassa hänen ryhmässään. Suomessa harjoittelusta vastaa Mikael Ylöstalo.

– Keskitymme paljon nopeuteen ja voimaan. Juoksen harjoituksissa paljon. Koko touhu on muuttunut ammattimaisemmaksi, myös oma tekemiseni vielä asteen verran. Kaikki on optimoitu ja on todella suunnitelmallista, Lehikoinen kertoo.

Juoksija sanoo, että kunto on nyt niin kova, että 55,13, siis Suomen kaikkien aikojen kuudenneksi kovin 400 metrin aitajuoksun tulos, tuntuu jo pieneltä pettymykseltä. Siitä, missä hänen rajansa menevät tai milloin hän voisi juosta Suomen ennätyksen, Lehikoinen ei kuitenkaan halua puhua.

Hän sulkee ajat mielestään jopa siinä määrin, että median on usein turha lähettää hänelle viestejä ja pyydellä kommentteja. Toimittajat kysyvät numeroista. Numerot eivät kiinnosta Lehikoista.

– Otan mieluummin tavoitteita, että miten suoritusta voisi parantaa. Luultavasti silloin aikakin hilautuu alaspäin. On vaikeaa sanoa, mikä aika loppukaudesta on. Tavoitteena on tietysti parantaa.