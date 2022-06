Tero Pitkämäki herkistyi Oliver Helanderin hirmukaaren nähtyään – ”Vähän kuin olisi itse heittänyt”

Tero Pitkämäki valmentaa Oliver Helanderia, joka kiskaisi poikkeuksellisen pitkän siivun Turussa.

Keihäslegenda Tero Pitkämäki iloitsi valmennettavansa Oliver Helanderin hirmuonnistumisesta Turun Paavo Nurmen kisoissa. Helander, 25, kiskaisi keihään ennätystulokseensa 89,83 ja voitti kovatasoisen kilpailun.

– Vähän kuin itse olisi heittänyt noin pitkälle. Kyllä se vähän tärisytti katsomossa. Koetin painaa jalat äkkiä maahan, Pitkämäki kertoi tunteistaan.

Kumpi tärisyttää Pitkämäkeä enemmän, katsomossa valmentaminen vai kentällä itse heittäminen?

– Katsomossa tavallaan, koska toisen onnistumisesta iloitsee vielä enemmän. Siltä tuntuu. Kaverilla on ollut vaikeita vuosia ja hetkiä. Tämmöiset ovat mahtavia juttuja, Pitkämäki sanoi tunteikkaasti.

Helander on kärsinyt urallaan paljon loukkaantumisista.

Nykymallista keihästä on Suomessa heittänyt Helanderia pidemmälle vai kolme miestä: Seppo Räty, Aki Parviainen ja Tero Pitkämäki. Tiistain kaarta parempia heittoja on kolmikolta nähty yhteensä 16.

Edellisen kerran pidemmälle heitti Pitkämäki vuonna 2007 Osakan MM-kisoissa. Silloin 90,33-metrinen repäisy toi MM-kultaa.

– Oliver saisi minun mielestäni mennä kaikkien muiden ohi. Mutta mennään eteenpäin niin, ettei mietitä metrejä vaan onnistuneita suorituksia. Ei takerruta rajoihin tai ennätyksiin. Pyritään maksimoimaan potentiaali, Pitkämäki, 39, sanoi.

Helanderin tavoite on jonain päivänä voittaa olympiakultaa. Tämän kesän tavoite siintää myös arvokisoissa.

– Meillä on ollut mitalitavoite jo valmiiksi olemassa. Ei tuon tasoinen urheilija voi muuta tavoitetta asettaa, Pitkämäki kertoi.

Helanderin harjoituksissa on valmentajan mukaan tehty ”ihan perustyötä”. Ylävartaloa on vahvistettu. Kun olkapää on kestänyt, niin heittoharjoittelua on voitu tehdä enemmän.

Helanderin loukkaantumiset ovat aina olleet suurin huolenaihe keihäslupauksen uralla. Nyt tilanne on melko hyvä.

– Oliverilla on pientä kremppaa, mutta heittäjä on aina välillä jostain vähän hajalla. Hän pystyy hyvin urheilemaan ja heitti tänään kivuttomasti. Se oli hyvä asia, Pitkämäki sanoi.

– Rutiini ei vielä ole sillä tasolla, että noita siivuja tulisi jatkuvasti. Siinä on vielä parannettavaa.