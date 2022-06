Suomalaisten upea ele herkisti Ukrainan tähden – avautui ystäviensä ja perheensä kohtaloista

Julija Levtshenko kilpaili naisten korkeuskisassa Paavo Nurmen kisoissa Turussa.

Ukrainalainen korkeushyppytähti Julija Levtshenko, 24, liikuttui kilpailujärjestäjän eleestä Turussa Paavo Nurmen kisoissa. Stadionin videotauluilla näytettiin viestiä, jossa luki ”Slava Ukraini” eli ”Kunnia Ukrainalle”.

Viesti oli tuen osoitus maalle, joka kärsii ja puolustautuu Venäjän hyökkäyksen alla.

– Se merkitsee minulle paljon. Yritin olla itkemättä ennen kisaa. Tunsin kuitenkin sisälläni suuria tunteita. Kiitos, se merkitsi paljon, Levtshenko sanoi pidätellen kyyneleitään.

Hyppääjä sanoi, ettei hän pysty kilpailemaan ilman, että ajattelee sotaa. Moni hänen perheestään on yhä Ukrainassa keskellä sotaa.

– Olen onnekas, että voin tehdä jotain ilon kautta. Ukrainalaiset haluavat vain pelastaa henkensä. Haluan kiittää maailmaa siitä, että he tukevat Ukrainaa. Minusta on hullua, että 2000-luvulla käy näin. Rukoilen, Levtshenko sanoi.

Sota on tuli lähelle urheilijaa 24. helmikuuta, kun taistelut alkoivat. Levtshenko heräsi erikoisiin ääniin ja ymmärsi, että ne olivat räjähdyksiä.

– Venäjän armeija oli alle 20 kilometrin päässä kodistani tankein ja asein.

Sittemmin hänen lähipiirinsä ei ole välttynyt uhreilta.

– Monet ystäväni ja ukrainalaiset urheilijat ovat kuolleet. Vain koska he haluavat puolustaa kotiaan. Tämä on hullua. On vaikeaa kuvailla tunteitani. Anteeksi, Levtshenko kommentoi ääni murtuen.

Levtshenko joutui aiemmin sanaharkkaan venäläisen korkeushyppääjän Marija Lasitskenen kanssa sosiaalisessa mediassa.

Lasitskene kirjoitti Kansainväliselle olympiakomitealle avoimen kirjeen, jossa hän pyysi KOK:ta poistamaan venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita koskevan kilpailukiellon.

Levtshenko julkaisi Instagramissa tulisen vastineen.

Lue lisää: Ukrainalainen kilpakumppani raivostui venäläistähden vetoomuksesta: ”Kyse on ***tu ihmishengistä!”

Turussa hän ei halunnut asiaa kommentoida.

– Kirjoitin, miltä tuntui. Tunteet saivat minusta vallan. Halusin kirjoittaa, mitä ukrainalaiset Ukrainassa tuntevat.

Voisitko joskus tulevaisuudessa kisata vielä venäläisiä vastaan?

– Kisaan aina rimaa vastaan, en muita hyppääjiä vastaan. Päätös ei ole minun tai ongelmani. Teen, mitä voin.

Tiistaina Turussa Levtshenko hyppäsi 194 ja oli Paavo Nurmen kisojen korkeuskilpailun kolmas.