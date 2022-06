Naisjuoksija hätkähdytti asullaan – ”Jos haluat olla seksikäs”

Sha’Carri Richardsonin kilpailuasu keräsi ihastelua ja hämmästelyä.

Sha’Carri Richardson säväytti tyylillään New Yorkissa.

Sha’Carri Richardson on juoksu-uransa aikana tottunut säväyttämään.

Richardson on radalla osoittanut kuuluvansa maailman eliittiin. Hän on viime vuoden huhtikuussa juoksemallaan satasen ennätyksellään 10,72 lajin kaikkien aikojen tilastossa kuudentena.

Huipputuloksista huolimatta Richardsonia ei nähty viime vuonna Tokion olympialaisissa. Sen esti kohua herättänyt käry ja kilpailukielto kannabiksen käytöstä Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa.

Nyt Richardson on palannut radoille – ja taas hän on päätynyt otsikoihin. Richardson kilpaili viime sunnuntaina New Yorkissa. Hän sijoittui satasella toiseksi (10,86) ja viiletti sen jälkeen kahdellasadalla voittoon (22,38).

Voittoakin enemmän huomiota herätti se, millä tyylillä Richardson pinkoi vastustajiltaan karkuun. Richardson oli pukeutunut Niken juoksuasuun, jossa oli punaista verkkoa muiden muassa käsiä ja jalkoja verhoamassa.

Sha’Carri Richardson riemuitsi yleisön edessä voittonsa jälkeen.

Richardson kommentoi tyyliään kisan jälkeen tv-haastattelussa.

– Halusin vain saada ihmiset ymmärtämään, että he voivat olla oma itsensä.

– Se tarkoittaa sitä, että jos haluaa olla seksikäs tai söpö, niin miksei voisi ilmaista itseään tavoilla, jota kukaan ei ole käyttänyt aiemmin? Älä annan muiden pysäyttää itseäsi, Richardson sanoi Yahoon mukaan.

Richardsonin poikkeuksellinen ja rohkea tyyli keräsi runsaasti kommentteja sosiaalisessa mediassa. Joillekin kommentoijille asu toi mieleen kalaverkon tai mandariinipussin.

Richardson sai myös kehuja rohkeudestaan.

– Kilpailemassa kalaverkkosukkahousuissa – vain tummaihoinen naisurheilija voi tehdä tämän. Ja nyt sen teki rohkea maailmanluokan pikajuoksija Sha’Carri Richardson, eräs Twitterin käyttäjä ylisti.

Richardsonin poikkeuksellinen kilpailuasu toi monille mieleen Florence Griffith-Joynerin. 100 metrin (10,49) ja 200 metrin (21,34) ME-tuloksia yhä hallussaan pitävä yhdysvaltalainen herätti omalla urallaan runsaasti huomiota juoksuasuillaan.

Griffith-Joyner kuoli vuonna 1998 vain 38-vuotiaana.