Keihään olympiavoittaja Neeraj Chopra lihoi rapakuntoon – kehuu nyt suomalaista ruokaa

Keihäskarju Neeraj Chopra ajautui vaikeuksiin Tokion olympiavoiton jälkeen.

Neeraj Chopra on olympiavoittaja.

Kun Neeraj Chopra voitti olympiakultaa vuonna 2020, hän teki samalla maansa historiaa. Intialainen ei koskaan aiemmin ollut voittanut olympiakultaa yleisurheilussa.

– Sen jälkeen kaikki tunsivat minut. Lentokentällä oli valtavasti ihmisiä vastassa. En itse välitä huomiosta, mutta on hienoa, että yleisurheilu ja keihäänheitto saivat näkyvyyttä, hän kertoi Paavo Nurmi Gamesin tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Elämä mullistui monella lailla. Chopra kertoi saaneensa kotimaastaan olympiavoiton johdosta palkintorahaa miljoona dollaria (n. 960 000 euroa). Hän pääsi tapaamaan presidenttiä ja pääministeriä. Uutta supertähteä vietiin paikasta toiseen.

Voiton tuoma uusi arki kuitenkin keikautti elämän radaltaan myös negatiivisella tavalla.

– Voiton jälkeiset 3–4 kuukautta olivat todella hankalia. Söin liikaa, en harjoitellut ja matkustamista oli koko ajan. Intialaiset herkut ovat vaarallisia.

Neeraj Chopra kamppaili painonsa kanssa.

Chopra lihoi noin 98-kiloiseksi, kun hänen kisapainonsa oli ollut 87–88 kiloa.

– Lähdin joulukuussa harjoittelemaan Yhdysvaltoihin. Juoksin 400 metriä ja olin aivan uupunut. Pudotin kuukaudessa 10–12 kiloa, mutta menetin samalla myös lihasta. Se vaikutti myös voimatasoihin, hän kertoo.

– Nyt painoni on sama kuin olympialaisten aikaan.

Chopra on kamppaillut painonsa kanssa myös aiemmin, sillä hän painoi 11-vuotiaana peräti 80 kiloa. Hänen setänsä ehdotti painonpudotukseen urheilemista, ja loppu on historiaa.

Suomalainen ruoka saa keihäsmieheltä kiitosta.

– Täällä syödään kanaa, kalaa ja kasviksia. Intialaiset eivät ole kovin tietoisia siitä, mikä on terveellistä.

Chopra on harjoitellut viime ajat Kuortaneella, jossa hän myös kisaa PNG:n jälkeen. Turun kisa on Chopralle ensimmäinen kilpailu sitten Tokion olympialaisten. Vastus ei ole ainakaan yhtään heikompi, sillä vastassa on lajin kovin kärki: 93,07 tällä kaudella heittänyt Grenadan Anderson Peters, lähes 91 metriä viskannut Tshekin Jakub Vadlejch sekä aina kovat saksalaiset Andreas Hofmann ja Julian Weber.

Chopra suhtautuu maltillisesti paluukisaansa eikä lähde uhoamaan vielä ennätyksen (88,07) rikkomisella. Yhden tähtäimen hän kuitenkin mainitsee tälle kaudelle.

– Tavoitteeni on päästä 90 metrin kerhoon.