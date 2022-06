Anderson Petersiltä odotetaan hirmukaarta Turussa – keihäänheiton uusi supertähti lataa todella kovaa tekstiä Tero Pitkämäestä

Keihäskarju Anderson Peters on ollut mahtivireessä viime aikoina.

Kuusi kilpailua, kuusi voittoa sekä oma ennätys ja maailman kauden kärkitulos 93,07. Grenadalainen Anderson Peters, 24, on tehnyt alkukaudesta tuhoisaa jälkeä miesten keihäässä.

Hänen nimensä saattaa olla suurelle yleisölle vielä tuntematon, mutta urheilukansan tietoisuuteen Peters singahti jo vuonna 2019, kun hän viskasi vain 21-vuotiaana maailmanmestaruuden Dohassa tuloksella 86,89.

Ennätys oli ennen tätä kautta kelpo 87,31, mutta heittäjä on murskannut sen useaan otteeseen parin viime kuukauden aikana.

– Heitän urani tähän mennessä parasta kautta, Peters vahvisti Paavo Nurmi Gamesin tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Voisi kuvitella, että heittämiskyvyt olisivat paistaneet nuorukaisesta läpi jo lapsena, mutta niin ei kuitenkaan käynyt. Petersistä piti nimittäin tulla sprintteri.

– Kun aloitin yleisurheilun, Usain Bolt rikkoi ennätyksiä. Koska olen itsekin Karibialta, halusin olla sprintteri. Kärsin useista loukkaantumisista, joten valmentajani päätti, että kokeillaan muita lajeja, hän kertoo.

Peters osoittautui hyväksi keihäänheittäjäksi mutta ei edelleenkään syttynyt lajille täysillä.

– Halusin edelleen sprintteriksi, mutta jatkoimme kuitenkin keihään harjoittelua. Kun pääsin nuorten maajoukkueeseen ja MM-kisoihin, aloin miettiä, että ehkä minun pitäisi tosissani panostaa keihääseen.

Peters sai stipendin Mississippi State Universityyn Yhdysvaltoihin, mikä tarkoitti, että hän ei pystynyt kilpailemaan ammattilaisena. Se kuitenkin muuttui MM-kullan jälkeen.

– Luovuin stipendistäni tuolloin. Tein kuitenkin opintoni loppuun ja valmistuin viime vuoden huhtikuussa.

Vaikka Peters räjäytti pankin MM-kisoissa, ura ei ole ollut pelkkää nousukiitoa. Pekingin olympialaiset päättyivät karsinnassa tulokseen 80,42 ja 15. sijaan. Sen jälkeen on tapahtunut paljon.

– Olen saanut lisää tietoa ja kokemusta. Olen vanhempi, ja minä ja valmentajani olemme oppineet lisää keihäänheitosta ja siitä, mikä minulle sopii. Minua on nyt helpompi valmentaa. Olen parempi urheilija ja ihminen, Peters kertoo.

Kenties oma osansa tarinassa on myös heittäjäsuuruus Jan Zeleznylla.

– Olen katsonut kaikki hänen heittonsa lukuisia kertoja YouTubesta. Jos näyttäisit jonkin videon hänen heitostaan, pystyisin kertomaan, mistä kisasta se on. Minulle hän on täydellisyyttä hipova heittäjä, sekä nopeudeltaan että tekniikaltaan. Hän ei näytä juuri tunteita, mutta hänestä näkee, että hän on tilanteen herra, Peters hehkuttaa.

Anderson Petersiltä voidaan odottaa hirmukaarta.

Hän on seurannut tarkasti myös saksalaisheittäjien, Thomas Röhlerin ja Johannes Vetterin tekemistä. Mutta on hänellä sananen sanottavanaan myös suomalaisheittäjistä.

– Tero (Pitkämäki) on yksi idoleistani. Pidän hänen tekniikastaan, ja hän on todella vahva. Uskon, että ilman vammoja hän olisi tehnyt maailmanennätyksen.

– Uskon, että suomalaisella keihäänheitolla on kirkas tulevaisuus. Kisasin Oliver Helanderia vastaan jo vuonna 2013; hän on vahva, liikkuva ja paljon pidempi kuin minä. Myös Toni (Kuusela) on hyvä heittäjä.

Oma positiivinen vaikutuksensa Petersin uraan saattaa piillä yksityiselämässä. Hänestä tuli nimittäin isä viime vuoden toukokuussa.

– Poikani nimi on Ashton. Vaikeinta urheilemisessa on olla erossa hänestä, koska haluaisin olla läsnä mahdollisimman paljon. Mutta tämä on elinkeinoni, joten minun on tehtävä uhrauksia. Luulen, että hän on tällä hetkellä vähän kiukkuinen minulle, että en ole siellä. Isompana hän ymmärtää, miksi isä ei ole ollut koko ajan paikalla.

Toistaiseksi Ashton ei ole vielä seurannut isänsä jalanjälkiä viskelemällä keppejä. Ensin on saatava askeleet kohdilleen.

– Hän on juuri vasta alkanut ottaa askeleita. Mutta hän on uskomattoman vahva, ja toivottavasti hänestä tulee yleisurheilija. Mutta ei voi koskaan tietää.

Tero Pitkämäki on yksi Anderson Petersin arvostamista keihäsmiehistä.

Peters asuu tällä hetkellä kotimaassaan Grenadassa. Jos hän murskaa tiistaina Turussa ennätyksensä kolmella sentillä, rikkoutuu samalla Aki Parviaisen Suomen ennätys. Se myös tarkoittaisi, että Peters saisi mitalin lisäksi katumaasturi Ford Mustang Mach-E:n.

– Minulla ei ole aavistustakaan, miten saisin auton kotiin. Grenadalle kyllä kuljetetaan laivoilla autoja koko ajan, että ehkä löydämme keinon.

Tiellä on kuitenkin useita kovia nimiä, kuten Tshekin Jakub Vadlejch (tällä kaudella 90,88), Trinidad ja Tobagon Keshorn Walcott (89,07) sekä Saksan Julian Weber (89,54) ja Andreas Hofmann (87,32). Unohtaa ei sovi myöskään hallitsevaa olympiavoittajaa Neeraj Chopraa, joka palaa kisoihin ensimmäistä kertaa sitten olympialaisten.

– Kaikki heistä ovat pahoja vastustajia. Jokaisella on kyky heittää yli 90 metriä, ja siksi ajattelen jokaista pahimpana uhkaajana, Peters sanoo.

Zeleznyn ME 98,48 on ollut voimassa 26 vuotta. Peters uskoo, että hänellä on jonain päivänä mahdollisuus heittää yhtä pitkälle tai pidemmälle. Seuraava etappi on kuitenkin MM-kisat Eugenessa heinäkuun puolivälissä.

– Tekniikassani on edelleen paljon parannettavaa. Lonkkieni liikkuvuus ei ole paras mahdollinen. Teen edelleen paljon näkyviä virheitä, joihin aiomme seuraavaksi paneutua valmentajani kanssa. Toivon mukaan saamme tekniikan täydelliselle tasolle MM-kisoihin mennessä.