Ukrainalainen kilpakumppani raivostui venäläistähden vetoomuksesta: ”Kyse on ***tu ihmishengistä!”

Julija Levtshenko antoi rajun palautteen Marija Lasitskenen avoimesta kirjeestä KOK:lle.

Venäläinen korkeushyppytähti Marija Lasitskene keräsi aiemmin tällä viikolla huomiota avoimella kirjeellä, jonka hän lähetti Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtajalle Thomas Bachille.

Hallitseva olympiavoittaja pyysi kirjeessään KOK:ta poistamaan venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita koskevan kilpailukiellon.

Vaikka Lasitskene on tuominnut maansa sotatoimet Ukrainassa ja huomioi kirjeessään myös vaikean tilanteen ukrainalaisten kilpakumppanien kanssa, Ukrainassa hänen vetoomuksestaan ei innostuttu.

Toinen huipputason korkeushyppääjä, ukrainalainen Julija Levtshenko, vastasi Instagramissa suorasanaisesti Lasitskenelle, joka julkaisi kirjeensä myös mainitussa yhteisöpalvelussa.

Levtshenko huomauttaa pitkän kirjoituksensa alussa, että muut urheilijat ovat tukeneet venäläisiä niin pitkään, kuin se oli mahdollista. Myötätunto ei ukrainalaisen mukaan kadonnut vielä silloinkaan, kun Venäjä vuonna 2014 valtasi Krimin ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa.

Hän kertoo halunneensa pitkään uskoa ajatukseen, etteivät kaikki ole samanlaisia, eikä venäläisurheilijoita tulisi rangaista maansa hallinnon toimista.

– Mutta kun helmikuun 24. päivän aamuna alkoi täysimääräinen hyökkäys ja ohjus osui viiden kilometrin päähän kodistani, vapisin pelosta neljältä aamulla enkä tiennyt, kenellä soittaa ensimmäisenä. Sain valmentajaltani viestin: ”Julija, pakkaa laukkusi”, Levtshenko kirjoittaa.

– En saanut silloin viestiä yhdeltäkään venäläisurheilijalta, kukaan ei ottanut kantaa. Sen sijaan sodan tukemiseksi järjestetyt konsertit keräävät lähes yksimielisen tuen. Tämä ei ole urheilua politiikan ulkopuolella tai politiikkaa urheilussa. Kyse on v*ttu ihmishengistä! tässä ei puhuta mitaleista tai ennätyksistä! Hän jatkaa.

Levtshenko korostaa, että Ukrainan tilanteessa on kyse ihmisten oikeudesta olla olemassa, kävellä ja hengittää. Hän huomauttaa, että suurin osa ukrainalaisista elää kellareissa, moni on haavoittunut, moni kärsii psyykkisistä traumoista loppuikänsä ja monelta on riistetty henki.

– Onko urheilu mielestäsi tärkeämpää kuin oikeus elää? Et saa kilpailla, koska olet venäläinen? Ja he (venäläiset sotilaat) tappavat meitä vain siksi että olemme ukrainalaisia! Huomaatko eron? Levtshenko paalutti.

Julija Levtshenko kaipaisi venäläisiltä sotatoimien tuomitsemista.

Sekä Levtshenko että Lasitskene ovat korkeushypyn maailmantähtiä.

Lasitskene, 29, on lajin moninkertainen arvokisavoittaja, jonka ennätys on hurja 206. Levtshenkon, 24, ennätys on 202. Hän saavutti MM-hopeaa Lontoosta 2017 vain 19-vuotiaana.