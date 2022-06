Annimari Korte linkutti itkuisena radalta Espoossa – kertoi lohduttomana jatkostaan

100 metrin aitojen SE-nainen kertoi jäävänsä kilpailutauolle.

Pika-aituri Annimari Kortteen kisa Espoon Motonet GP:ssä päättyi surkeasti. 100 metrin aitojen SE-nainen keskeytti kilpailun noin 60 metrin kohdalla.

Korte, 34, lopetti juoksun aitojen välillä ja linkutti sivuun kyyneliä pidätellen. Kun muut aiturit halailivat toisiaan kisan jälkeen, suomalaistähti vetäytyi istumaan yksin maaliteltan seinää vasten.

Itkuinen aituri marssi vähän ajan kuluttua toimittajajoukon läpi eikä halunnut kommentoida keskeytystään. Hän ilmoitti palaavansa paikalle myöhemmin.

Annimari Korte joutui keskeyttämään

Noin 15 minuutin kuluttua Korte palasi. Silmissä oli yhä kyyneleitä, mutta pahin järkytys keskeytyksestä oli laantunut.

– Pakarassa on pistos. Italian-leirillä fyssari sanoi, että siinä (pakarassa) oli ylirasitusta. Se meni ohi ja tuli takaisin. Välillä pettää jalka alta. Mulla oli yksi treeni Italiassa sellainen, jossa se tuntui ja nyt tuli uudestaan. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun jalka lähti alta kokonaan. En ymmärrä, mitä siinä tapahtui, murtunut aituri kertasi medialle.

Vaiva on vasemmassa eli aitomisjalassa. Kortteelta operoitiin viime elokuussa molemmat takareidet ”isossa leikkauksessa”. Hän kärsi sitä ennen pitkään takareiden rasitusvammoista, jotka saivat alkunsa revähdyksestä.

SE-kiituri epäili keskiviikkona, että tuore vamma saattaa juontua vanhoista ongelmista.

– Voi olla, että siellä pakarassa on nyt jotain, joka ärsyttää hermoa.

Korte kertoi tehneensä viime viikolla vain kaksi treeniä, vaikka vaiva ei ärtynytkään yhtä pahaksi kuin keskiviikkona.

Kortteen mukaan hänen pakaraansa sattui jo Espoon alkuerässä, jossa hän pinkoi ajan 13,25. Ensimmäisessä vedossa kipu ei kuitenkaan ollut lähellekään samaa luokkaa kuin tuntia myöhemmin.

– Keskelle pakaraa pistää. Kun tulee aidalta alas, tuntuu, että tulee sellainen säväri.

Korte on tehnyt kevään ja alkukesän aikana vain neljä onnistunutta aitatreeniä, koska hänen jalkansa ei ole kestänyt täysvauhtista aitomista. Korte laskeskeli, että normaalilla harjoituskaudella aitatreenejä kertyy noin sata.

Vaikka harjoittelu on ollut hajanaista soveltamista, Kortteen kunto on kova. Jopa ennätyksellinen.

– Viime viikolla juoksin 60 metrillä uuden 15 sadasosalla uuden ennätykseni. Nopeus, voima ja räjähtävyys ovat huomattavasti parempia kuin koskaan. Pitäisi olla kunnossa juosta ennätyksiä, mutta aitominen ei toimi yhtään.

Kortteen vasemmassa pakarassa tuntui ”säväri”, kun hän tuli alas aidalta.

Korte jää nyt kilpailutauolle ja aikoo tutkituttaa vasemman pakaransa. Aikalisä tarkoittaa sitä, että Oregonin MM-kisat jäävät hyvin todennäköisesti väliin. Tähtäin on elokuussa ja Münchenin EM-kisoissa.

EM-kisojen tulosraja on 12,93, mutta kisoihin otetaan rankingin perusteella 37 nopeinta. Kortteen tämän kauden paras on Lahdessa toukokuussa juostu 13,10, jolla hän on Euroopan-rankingin 17:s.

– Kisakausi tuli liian aikaisin. Puhuttiin valmentajan (Mikael Ylöstalon) kanssa äsken, että ihan turha juosta tällaisia juoksuja.

Korte ei muista ikinä keskeyttäneensä kilpailua tai edes harkinneensa sitä. Puhutaan siis naisesta, joka on juossut jopa varvas murtuneena.

Keskeytys ja arvokisakesän ylle laskeutunut synkkä epätoivo ottivat koville. Ymmärrettävästi.

– On tämä tosi turhauttavaa, Korte toteaa ja joutuu pyyhkimään silmäkulmaansa. Hänen äänensä murtuu.

– Kun tietää, että on tosi hyvässä kunnossa. Pitäisi pystyä juoksemaan 12,7, mutta aitominen ei vain toimi...