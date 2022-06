Nooralotta Nezirin vaikeudet jatkuvat – julkaisi päivityksen ikävästä tilanteestaan

Espoon GP-kisa jää aiturilta väliin.

Pika-aituri Nooralotta Neziri on kokenut jälleen uuden takaiskun.

Toukokuun lopulla Lahdessa järjestetyssä yleisurheilun GP-kilpailussa finaalijuoksun väliin jättänyt Neziri jää sivuun myös keskiviikon Espoon GP-kisasta. Neziri on kärsinyt sitkeästä kantapäävammasta.

Neziri ei kilpaillut myöskään viime viikolla Tampereen GP-kilpailussa. Tällä kertaa syy sivuun jäämiseen ei kuitenkaan liity jalkavaivoihin.

– Harmikseni joudun toteamaan, että surkeiden sattumusten sarja jatkuu. Jalkavaivojen taistelun jälkeen sairastuin itselleni ensimmäiseen koronavirustautiin, Neziri kertoo Instagramissa.

– ”Karanteeniaika” päättyisi tiistaina, mutta en halua riskeerata omaa enkä muiden terveyttä, joten en pysty kilpailemaan Espoossa. Olo ei ole vielä terve.

Neziri on jo suunnannut katseensa viikon päästä tiistaina Turussa järjestettäviin Paavo Nurmen kisoihin.

– Toivottavasti pääsisin parissa päivässä aloittamaan kevyen harjoittelun (olotilan mukaan) ja sitten vain suunnataan katseet kohti Turkua. Kovin mietin, että mikä tarkoitus näillä hankaluuksilla nyt on, mutta jokin niillä täytyy olla, Neziri kirjoitti hauis-emojin kera.

29-vuotias Neziri on kärsinyt viime kausina ikävistä vaivoista. Entisen SE-naisen viime kauden pilasivat alaselän rasitusmurtuma ja takareiden revähdys.

Nezirin pika-aitojen ennätys 12,81 on peräisin Kuortaneen kisoista vuodelta 2016. Lahdessa juostu 13,23 on hänen tämän kauden parhaansa, ja edellinen 13 sekunnin alitus on kesältä 2020.

