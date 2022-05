Annimari Kortteelta kova paljastus – teki yllätyspäätöksen

Satasen aitojen SE-nainen Annimari Korte pystyy taas juoksemaan ilman kipuja.

Pika-aituri Annimari Korte hymyilee kilpaa auringon kanssa. Takana on haasteellinen talvi leikkausten jäljiltä, mutta nyt kaikki on kunnossa.

– Oli mahtavaa valmistautua kauden avauskisaan Lahteen, kun ei ollut kipuja ja tiesi pystyvänsä juoksemaan ilman pelkoa, että takareisi irtoaa juoksun aikana, Korte myöntää.

Kortteen takareidet operoitiin syksyllä olympialaisten jälkeen. Kuntoutus onnistui loistavasti, ja viiden viime viikon ajan Korte on pystynyt aitomaan harjoituksissa jo kilpailunomaisesti.

– Tietysti se vielä näkyi kauden avauskisassa, että kovavauhtisia harjoituksia ei ollut takana kovinkaan montaa.

Korte aitoi Lahdessa 13,10. Se ei tietenkään tuloksena tyydyttänyt häntä. Peräti 46 naista on tähän mennessä aitonut alle 13 sekunnin ja nyt ollaan siis toukokuussa.

– Maailman taso on mennyt kahden viime vuoden aikana aivan älyttömästi eteenpäin, samoin Euroopan. Nyt EM-kisoissakin on juostava todella kovaa, jos haluaa finaaliin.

– Viimeisissä MM-kisoissa ja olympialaisissa finaaliin pääsyyn on vaadittu jo todella kovia tuloksia.

EM-kisat pidetään tänä vuonna Münchenissä 15.–21. elokuuta. Kuukautta aikaisemmin taistellaan Oregonissa MM-mitaleista.

– MM-kisat tulevat todella nopeasti vastaan. En lähde tavoittelemaan sinne paikkaa rankingin kautta. Jos alitan tulosrajan, niin sitten mennään Oregoniin, Korte paljastaa.

MM-kisojen tulosraja on 12,84. Kortteen ennätys 12,72 on myös voimassa oleva SE. Korte on rikkonut MM-rajan kahdeksan kertaa, mutta edellisen kerran kaksi kesää sitten Turussa.

– Olisin päässyt juoksemaan Eurooppaan Kultaisen liigan tasoisiin kisoihin, joista olisin saanut pelkällä osallistumisella enemmän pisteitä kuin kotimaan kisoista, mutta en lähde keräämään ranking-pisteitä, hän painottaa.

Reetta Hurskeella (vas.) on tällä hetkellä kovin suomalaisaika naisten aidoissa. Kuvassa myös Annimari Korte (kesk.) ja Sonja Stång.

– Kilpailen nyt kotimaassa ja jos pääsen alle MM-rajan ja varmistan sitä kautta paikan kisoihin, niin sitten lähden sinne. EM-kisat ovat minulle tämän kesän ykköskisat ja toivon, että siellä tulisi menestystä.

Taso maailmalla on todella kova, sillä 12,84 rikkoneita urheilijoita on tähän mennessä 26. Tosin esimerkiksi Yhdysvalloista rajan rikkoneita löytyy 17 ja vain kolme heistä pääsee mukaan Oregoniin. Lisäksi Dohan maailmanmestarilla Nia Alilla on kisoihin henkilökohtainen paikka.

Kortteelle MM-kisat eivät siis ole kesän päätavoite, vaan ne ovat Münchenin EM-kisat. Münchenin kisaraja on 12,93. Aikaikkunassa, jonka aikana rajan voi rikkoa, on siihen pystynyt suomalaisista tähän mennessä Reetta Hurske, joka pysäytti kellot Lahdessa aikaan 12,92.

EM-rajan ei pitäisi olla Kortteelle ongelma. Hän alitti EM-rajan kaudella 2020 peräti 12 kertaa. Se on viimeinen kesä, kun hän kilpaili suhteellisen terveenä.

– Itse asiassa ensimmäisen kerran pariin vuoteen oli todella hienoa kilpailla, kun ei tarvinnut pelätä kisoissa loukkaantumista, vaan sain vain juosta ilman jännitystä.

– Tärkein asia tänä kesänä on se, että pystyn taas juoksemaan ilman kipuja.

Tilastoissa nopein eurooppalainen on tähän mennessä britti Sindy Sember ajallaan 12,63. Reetta Hurske on toiseksi nopein eurooppalainen.

– Täytyy muistaa, että MM-halleissa keväällä voiton vei Ranskan Cyréna Samba-Mayela, Korte muistuttaa eurooppalaisten tason noususta.

MM-halleissa puolet finalisteista tuli Euroopasta, ja esimerkiksi Samba-Mayela ei ole vielä avannut ulkoratakauttaan.