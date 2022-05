Eemil Helander, 20, täräytti syksyllä historiallisen Cooper-tuloksen armeijassa – lupaa, että nyt menisi vielä pidemmälle

Eemil Helander hakee paikkaa Münchenin EM-kisoihin.

Pajulahti

Suomen lupaavimpiin nuoriin yleisurheilijoihin kuuluva Eemil Helander, 20, rävähti monien kansalaisten tietoisuuteen viime syksynä. Tuolloin hän juoksi varusmiehenä nykymuotoisen Urheilukoulun historian kovimman tuloksen Cooperin testissä.

12 minuutissa metrejä taittui jalkojen alla 4255 metriä.

Aurinkoisessa Pajulahdessa Helander lupaa, että nyt metrejä menisi vielä enemmän.

– Kyllä se yli 4300 metrin nyt menisi. Silloin juostiin suoraan metsäleirin jälkeen. Luulen, että nyt olisin vähän palautuneempi. Se oli siihen tilanteeseen kyllä hyvä veto, Helander muistelee kuntoisuusloman arvoista suoritustaan.

Helanderin puolivuotinen Urheilukoulussa päättyi maaliskuussa. Inttiajasta jäi nuorukaiselle mukavat muistot.

– Kyllä se oli minulle kunnia-asia suorittaa. Urheilukoulu tuki myös hyvin omaa urheilua. Erilaista aikaa se oli, mutta nyt kun se on tehty, niin siisti kokemus. En usko, että se millään tavalla uraani tästä eteenpäin haittaa, Helander sanoo.

– Totta kai se on erilainen maailma. Alkuun kun sinne meni, niin mietti totta kai että okei, tämä on tämmöistä. Sitten kun menoon tottui, pystyi hyvin alkamaan treenata muiden velvollisuuksien välillä. Ei se sitten ollut sen kummallisempaa. Oikeastaan vain mukavia muistoja siitä jäi.

Nyt kun velvollisuudet on hoidettu alta pois, on ollut aika keskittyä taas täysillä urheiluun. Sillä saralla Helanderilla on edessään iso kesä: nuorukainen lataa epäröimättä tavoitteekseen ensimmäisen arvokisaedustuksen elokuussa Münchenin EM-kisoissa.

Viime vuonna maastohiihtosukset syrjään laittanut ja juoksuradoille vaihtanut Helander paransi 3000 metrin estejuoksun ennätystään yhteensä lähes 20 sekunnilla lukemiin 8.39,75. Tuosta lukemasta pitäisi viilata vielä kymmenisen sekuntia, jotta EM-paikka olisi saletissa ilman rankinglistojen tuijottelua.

– EM-kisojen suora tulosraja 8.30 on selkein tavoite. Sitä lähdetään heti alkukaudesta kovissa estekisoissa hakemaan.

Ensimmäinen täysi harjoituskausi kestävyysjuoksijana on ollut Helanderille antoisa. Maalis-huhtikuussa Helander sai ottaa Arizonan Flagstaffissa pidetyllä harjoitusleirillä mallia Suomen estejuoksun ykköstähdeltä Topi Raitaselta.

26-vuotiaan Raitasen matkasta jäi nuoren juoksijan taskuun hyviä oppeja – ja ennen kaikkea uskoa siihen, että omissa harjoituksissa tulee tehtyä oikeita sanoja.

– Huomaa, että aika samoja juttuja me tehdään. Harjoittelu on tosi samanlaista, ja itsekin olen pyrkinyt tekemään tosi laadukkaasti asioita. Mutta totta kai Topilta saa uusia vinkkejä ja ihan kiritystäkin treeneihin ja jokapäiväiseen tekemiseen. On siistiä vaihtaa ajatuksia treeneistä hänen kanssaan.

Raitasella on vain hyvää sanottavaa nuorukaisesta, josta on tulossa 26-vuotiaalle tähdelle kaivattu haastaja.

– Eemil on hyvin määrätietoinen ja tarkka kaveri. Tekee kyllä jokaisen valmistautumisen huolella niin ennen harjoitusta kuin sen jälkeenkin. Oli hauska tutustua paremmin leirin aikana, Raitanen sanoo.

– Eemilillä on vähän samantyyppiset vahvuudet kuin minulla, ja treenaamme saman tyylisesti. Varmasti pääsemme hyötymään toisistamme tulevien vuosien aikana.

Raitanen ja Helander aloittavat kesäkautensa keskiviikkona Lahden Motonet GP:ssä sileällä 3000 metrin kisalla.