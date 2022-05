Reetta Hurske pamauttaa pöytään kovat tavoitteet: ”Enää ei kumarrella ketään”

Reetta Hurske aikoo laittaa ennätyksensä uusiksi.

Pajulahti

Uusi oma ennätys ja finaalipaikka arvokisoissa.

Suomen aitajuoksuhuippu Reetta Hurske ei turhaan kiertele asettaessaan tavoitteita kesälle 2022.

– Minulla on rauhallinen olo tästä kesästä. Itseluottamus on hallikauden jälkeen hyvällä tolalla, ja lähden nyt nauttimaan kisaamisesta ja juoksemaan omia hyviä juoksujani. Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö tästä tulisi hyvä kesä, Hurske toteaa levollisen näköisenä uuden yleisurheilukauden alkumetreillä.

Myös tilastot puhuvat sen puolesta, että MM- ja EM-kisoihin huipentuvalla kaudella saatetaan nähdä kovaa menoa.

Hallissa Hurskeen 60 metrin ennätys parani lukemiin 7,93, ja Italiassa kisattu ulkokauden avaus 12,94 oli heti Hurskeen uran kolmanneksi paras aika.

Mikä hienointa, sekä hallikaudella Berliinissä ja Lodzissa että viime viikolla Savonassa Hurske saavutti maaliviivan ensimmäisenä. Ensimmäiset kansainväliset voitot ovat antaneet 27-vuotiaalle pikakiiturille ison itseluottamuspiikin.

– Kenellekään ei enää lähdetä kumartamaan, Hurske tiivistää.

Vuonna 2019 ennätyksensä 12,78 turvin Suomen yleisurheiluhuipulle ponnahtaneen Hurskeen kaksi edellistä kesää ovat olleet mukiinmeneviä, mutta ikävät takaiskut ovat estäneet todelliset huippujuoksut.

Kesällä 2020 Hurske tuskaili ylikuormitustilan ja erinäisten vaivojen kanssa. Pettymykseen päättynyttä kautta seurasi muutaman kuukauden mittaiseksi jäänyt kokeilu uuden valmentajan Antti Haapakosken kanssa.

Hurske palasi nopeasti Marjukka Suihkon ohjaukseen, mutta epävakaa valmistautuminen näkyi viime kauden suorituksissa. Tokion olympialaisissa välieräpaikka jäi haaveeksi, mutta Hurske näkee kuitenkin kesässä 2021 myös paljon positiivista.

– Siinä oli valmentajan vaihtamista ja muuta, mikä tietenkin vaikutti osaltaan tasoon. Mutta ei viime kesä ollut tuloksellisesti niin huono kuin jossain on ehkä annettu ymmärtää. Siellä oli hyviä juoksuja, piikki jäi vain puuttumaan. Olen siihen ihan kohtuullisen tyytyväinen, Hurske ruotii.

Nyt kauteen valmistuminen on mennyt enemmän tai vähemmän putkeen. Ainoa takaisku oli lievänä sairastettu korona, joka ajoittui kuitenkin niin epäonnisesti, että maaliskuun MM-hallikisat jäivät sen takia väliin.

– Totta kai se aika paljon siinä tilanteessa harmitti. Surkuttelin sitä oikeastaan sen viikon, kun ne MM-hallit oli. Maanantaina oli sitten jo aika startata uusi harjoituskausi. Turha sitä nyt enää on miettiä, kun en olisi itse voinut tehdä asialle mitään, Hurske sanoo.

Joka tapauksessa Hurske on saanut nauttia sujuvimmasta harjoituskaudesta sitten vuoden 2019 – ja juuri sopivasti ennen kaksien arvokisojen kesää.

– Tämä on minulle tosi iso kesä. On kaksi näytönpaikkaa arvokisoissa, ja kyllä minä odotan itseltäni hyvää tulosta. Harjoituskausi on ollut hyvä, ja totta kai joka syksyyn lähdetään siitä, että tarkoitus on olla parempi kuin mitä oli edellisenä kesänä.