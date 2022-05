Senni Salminen aikoo pitää möröt poissa mielestään kaksien arvokisojen kesänä.

Pajulahti

Kolmiloikan SE-nainen Senni Salminen, 26, aloittaa yleisurheilun kesäkautensa keskiviikkona Lahden Motonet GP:ssä kovin erilaisista asemista kuin vielä vuosi sitten.

Silloin Salminen oli vasta alkanut nousta haastamaan Kristiina Mäkelää valtakunnan ykköshyppääjän asemasta. Nyt hän on SE-nainen, jonka kohdalla jopa arvokisamitalien jahtaamisesta voi puhua ilman haihattelua.

Viime kesänä suomalaisen yleisurheilun ehdottomaan eliittiin kertaheitolla nousseelle Salmiselle kaksien arvokisojen kesä on täynnä isoja mahdollisuuksia. Hyppääjän itsensä päällimmäinen tavoite ei kuitenkaan liity mitaleihin tai uusiin ennätystuloksiin.

– Ensimmäisenä asiana on se, etten halua päästää mitään mielen mörköjä pölisemään sinne kesken kisan, että pystyisi nauttimaan hyppäämisestä, Salminen tiivistää kesän suunnitelmansa.

Kesä 2021 oli Salmiselle melkoista vuoristorataa. Maaliskuussa syntynyt halliennätys 14,22 enteili jo hyvää, mutta alkukesästä pamahti ja kunnolla.

Kesäkuun alun Paavo Nurmi Gamesissa Salminen jysäytti historiaan Heli Koivula-Krugerin 18 vuotta vanhan SE-tuloksen loikkimalla 14,51. Vajaata paria viikkoa myöhemmin ennätys meni taas uusiksi, tällä kertaa lukemiin 14,63.

Kolmen kuukauden aikana Salmisen ennätys oli parantunut 62 senttiä. Samalla Mäkelän varjossa rauhassa kehittyneen urheilijan asema suomalaisen yleisurheiluväen silmissä muuttui vauhdilla, jossa nuori hyppääjä ei aivan pysynyt perässä.

– En pysynyt kyllä siinä vauhdissa. Ennen viime kesää totta kai tiesin, että jos kaikki onnistuu, niin voin päästä olympialaisiin. Mutta siinä vaiheessa ajatus oli, että wau, jos pystyisi hyppäämän olympiarajan. Yhtäkkiä olinkin sitten mitalitoivo, Salminen muistelee nyt uuden kauden kynnyksellä.

Tokiossa Salminen koki katkeran pettymyksen. Juuri Mäkelä venytti karsinnassa sentin pidemmälle ja vei viimeisen finaalipaikan. Vielä alkuvuodesta pelkkä paikka olympialaisiin olisi tuntunut isolta onnistumiselta, mutta huippusuoritusten myötä kasvaneet odotukset veivät ratkaisevalla hetkellä hypyistä rentouden.

Loppukaudella terävimmät huipputulokset jäivät haaveeksi. Möröt pääsivät pölisemään mielessä.

– Totta kai Suomen ennätykset ja muut ovat aina tervetulleita milloin vaan, mutta että siinä oli niinkin isot kisat kuin olympialaiset heti perään. Toivon, että olisin niihin osannut mennä vähän rennommin mielin ja olla asettamatta itselleni niin paljon paineita, Salminen sanoo.

Rentous on avain kaikkeen Senni Salmisen kesän suunnitelmissa.

Salminen kuuluu Suomen suurimpiin toivoihin myös tämän kesän MM- ja EM-kisoissa, mutta tällä kertaa hän haluaa pysyä rentona. Sen eteen on tehty kausien välissä paljon töitä.

Henkisiä lukkoja on ruuvattu auki johdonmukaisesti valmentaja Matti Monosen kanssa.

– Viime kesänä huomasi hyvin sen, ettei kaikki ole kiinni siitä, kuka on parhaassa fyysisessä kunnossa. Vähintään 50 prosenttia on päästä kiinni, ja siihen olemme nyt keskittyneet. On avattu niitä solmuja, mitä on ollut.

Salminen ottaa henkisen hyvinvointinsa vakavasti. Hän on käynyt vuodesta 2019 lähtien psykoterapiassa.

– En usko, että oltaisiin tässä pisteessä ilman sitä. Toki moni urheilija käy urheilupsykologilla, mutta psykoterapia on vielä laaja-alaisempi juttu, jossa käsitellään kaikkea elämään liittyvää, hän sanoo.

Myös vahva luottamussuhde itsekin seiväshypyssä kokeneeksi arvokisakävijäksi yltäneen Monosen kanssa on iso osa Salmisen palapeliä.

– Pystyn puhumaan Matin kanssa tosi paljon kaikesta. Siitä on valtava hyöty, että hän tietää entisenä huippu-urheilijana, mistä minä puhun.

Matkalle kauteen 2022 on mahtunut myös fyysisiä haasteita. Ikävä nilkkavamma esti osallistumisen MM-hallikisoihin maaliskuussa, mutta vaiva parani onneksi nopeasti – jopa niin nopeasti, että kauden alkua aikaistettiin kesäkuun puolen välin Paavo Nurmi Gamesista toukokuulle ja Lahteen.

– Tämä tuli vähän sellaisena ex tempore -ideana tämä Lahti. Vielä ei ehkä ihan ole se fiilis, että ylihuomenna kisataan. Se on ihan hyväkin, ettei ole liikoja miettinyt etukäteen. Se on yleensä paras tilanne, Salminen sanoo.

Vaikka Salmisen olemuksesta ja puheista huokuukin rento ja lupsakka meininki, on huippu-urheilija aina huippu-urheilija. Kova luotto omaan tekemiseen käy selväksi viimeistään, kun puhe kääntyy valmentaja Monosen uusimpaan lupaukseen.

Viime kesänä entinen seiväshyppääjä päätyi juoksemaan ratakierroksen seiväs kädessään luvattuaan toteuttavansa tempauksen, jos Salminen päräyttää kesän aikana tauluun SE-tuloksen.

Tällekin kesälle vastaava lupaus on tehty. Tällä kertaa toteutumisen ehtona on ei enempää tai vähempää kuin arvokisamitali.

Salmista pistää hymyilyttämään kun hän kertoo, mitä valmentajan päänmenoksi on valmennusryhmän urheilijoiden keskuudessa suunniteltu.

– Jos Matti nähdään tanssimassa balettia, niin sitten on kesä mennyt aika hyvin.

