Kristiina Mäkelä paljasti sitkeän sairauskierteensä – "En olisi halunnut tätä"

Kristiina Mäkelä kertoo ongelmistaan Instagramissa.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä, 29, kertoo Instagramissa viimeaikaisista huolistaan.

Hän kirjoittaa ikävästä sairastelujaksosta.

– Vähän on ollut hiljaista täällä somessa. Ja se on johtunut väsymyksestä, mikä on johtunut uusineesta flunssasta, mikä muuttui poskiontelotulehdukseksi. Ja lopulta kun olo tuntui terveeltä ja treenin makuun oli päässyt, niin päälle iski kuumeinen mahatauti.

Mäkelä on tällä hetkellä kuukauden kestävällä harjoitusleirillä Portugalin Albufeirassa.

– Silti tekemätöntä ei saa tehdyksi ja sairauspaivät on lusittava kunnialla. En olisi halunnut tätä, mutta nou hätä, työt jatkuu kun aika on, Mäkelä kertoi Instagramissa.

Kristiina Mäkelä on moninkertainen SM-kultamitalisti. Hänen kolmiloikan ennätyksensä on 14,41.