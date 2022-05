”Miten hemmetissä?” 18-vuotias superkyky uhkaa Usain Boltin ikuista ennätystä – asiantuntija kertoo kiehtovasti Erriyon Knightonista

18-vuotias Erriyon Knighton juoksi hirmuajan 200 metrillä. Ilta-Sanomien asiantuntija Lauri Hollo ruotii mielenkiintoisesti amerikkalaisjuoksijaa.

Erriyon Knighton, 18, on superlahjakkuus.

Yhdysvaltalainen Erriyon Knighton, 18, juoksi 200 metrillä hirmuajan 19,49 lauantaina Louisianassa. Ennätysjuoksun ilmoitettiin syntyneen 1,4 m/s myötätuulessa.

Legendaarisen jamaikalaistähden Usain Boltin maailmanennätys on 19,19. Knightonia nopeammin on 200 metriä Boltin lisäksi juossut vain kaksi miestä: jamaikalainen Yohan Blake ja yhdysvaltalainen Michael Johnson. Knightonin 19,49 on alle 20-vuotiaiden maailmanennätys.

Knightonin aiempi paras oli 19,84, joten hän paransi ennätystään roimasti. Hän oli jo aiemmin murskannut Boltin nimissä olleen nuorten maailmanennätyksen 19,93.

Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo vastaanotti tiedon Knightonin mahtijuoksusta ainakin lievästi epäuskoisena.

– Vähän sellainen hämmentynyt olo tuli, ollaan huhti-toukokuun vaihteessa ja nuori jannu painaa tuota vauhtia.

– Ja yhdysvaltalaisillahan ovat MM-kotikisat tulossa heinäkuussa...että miten hemmetissä hän voi jo tässä kohtaa vuotta mennä noin kovaa, kun sitä varsinaista kuntopiikkiä varmaan haetaan sinne MM-kisoihin.

Asiantuntija Hollokin ottaa nopeasti esiin Usain Boltin nimen.

– Sanotaanko näin, että Boltin parhaat juoksut saivat haukkomaan henkeä, mutta ei tämä niistä nyt kovin kauaksi jää.

Usain Bolt juoksi äärimmäisen kovaa ja osasi myös viihdyttää yleisöä.

Floridasta kotoisin oleva Knighton on entinen amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. Hänen kerrotaan harjoitelleen täysipainoisesti pikajuoksua noin reilut kolme vuotta.

– Knighton ei ole ruumiinrakenteeltaan varsinaisesti mikään jenkkifutiksen pelaajan oloinen. Nopeana juoksijana hänelle olisi varmasti löytynyt paikkaa siitäkin lajista, mutta päälajiksi on – kenties aika luonnollisistakin syistä – valikoitunut juoksu, Hollo tuumaa.

Knightonin pituudeksi on ilmoitettu noin 191 senttiä ja painoa hänellä on kerrottu olevan noin 77 kiloa.

– Bolthan oli nuorempana myös melko hoikka, heillä on aika lailla samanlainen ruumiinrakenne. Knighton on hoikanoloinen, enkä tunne hänen voima-arvojaan, mutta pitää puhua suhteellisesta voimasta, eli voimataso suhteutettuna kehonpainoon.

– Joka tapauksessa kyseessä on aivan huikea juoksijalahjakkuus. Siellä on pakko olla järkyttävästi nopeita soluja lihaksistossa, Hollo ihailee.

Hollo arvioi Knightonin mahtijuoksua videolta.

– Alku ei ole mitään ihan superia, mutta 70 metristä 170 metriin hänen askeleensa imevät ihan järkyttävän hyvin! Sitten taas viimeiset 30 metriä eivät olleet niin häikäiseviä.

Hollo nostaa esiin mielenkiintoisen asian Knightonin askelkontaktista, eli hetkestä, kun hänen jalkansa osuu juoksurataan.

– Hänen askelkontaktinsa ei ole sellainen perinteinen pikajuoksijan askelkontakti. Se ei ole ihan niin terävä, sellainen piiskansivallus. Se viittaa vähän enemmän 400 metrin juoksijan suuntaan.

– Tässä yhteydessä käy mielessä, että olisiko hänen parempi juosta 400 metrillä, mutta jos vetää 200 metriä 18-vuotiaana aikaan 19,49 näin varhain keväällä, niin on vähän kohtuutonta alkaa kyseenalaistaa valintaa juosta kahdella sataa...

Viime vuosina on käyty keskustelua uusien piikkarien merkityksestä aikaparannuksissa. Miten lienee asian laita Knightonin tapauksessa?

– Piikkarien vaikutus riippuu muun muassa juoksijan fysiikasta, kehonrakenteesta, askelkontaktista ja radan pinnoitteesta. Asiassa on aika monta muuttuvaa tekijää, mutta miten paljon se voi vaikuttaa 200 metrillä – väittäisin, että puhutaan kymmenyksestä.

– Joka tapauksessa tuollaisia aikoja ei todellakaan juosta vain joidenkin ”ihmepiikkarien” ansiosta, Hollo sanoo.

Viime kesänä Tokion olympialaisissa Knighton pinkoi neljänneksi 200 metrillä. Nyt pamahti hirmuaika jo keväällä. Mitä voimme häneltä tulevaisuudessa odottaa?

– Niin...ei kai tällaisella kaverilla voi periaatteessa olla muuta tavoitetta kuin rikkoa Boltin maailmanennätys 200 metrillä. Olemme pitäneet sitä ikuisena, mutta on näitä ikuisena pidettyjä ennätyksiä sitten kuitenkin rikottu vuosien varrella.

– Mutta onhan käynyt sitäkin, että joku tekee parhaat tuloksensa ”junnuna”, mutta katoaa sitten pikku hiljaa kuvasta. Vaikea sanoa mitään rajaa Knightonille, mutta tosi mielenkiintoista häntä on nyt seurata, Hollo sanoo.