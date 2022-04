Pituushypyn ME-mies Mike Powell oli lapsena kiusaajiensa uhri – kaikki muuttui rajuun ratkaisuun Los Angelesin kadulla

Mike Powell joutui turvautumaan nyrkkeihin itseään puolustaakseen, hyppäsi käsittämättömän maailmanennätyksen ja liikuttui Eritrean lasten köyhyydestä. Nyt hän tekee hyvää vähävaraisille suomalaisille lapsille.

Mike Powellin pituuden 895 vuodelta 1991 on maailman kolmanneksi vanhin yleisurheilun voimassa oleva ME.

Mike Powell nauraa paljon ja kuuluvasti. Puhutaanpa lähes mistä tahansa aiheesta, Powell lopettaa puheenvuoronsa hyväntahtoiseen letkautukseen tai muuten vaan humoristiseen kommenttiin – ja äänekkääseen naurunpyrskähdykseen.

Vain yksi aihepiiri saa pituushypyn maailmanennätyksen (895) haltijan vakavaksi: lasten ja nuorten huono-osaisuus ja suoranainen hätä.

Powell, 58, on pitkään tehnyt hyväntekeväisyyttä Right to Play -järjestön kautta. Kyseisen kansainvälisen järjestön missio on auttaa sodan, köyhyyden tai sairauksien vuoksi haavoittuvassa asemassa olevia lapsia leikin avulla.

Mike Powell työskenteli hyväntekeväisyystempauksessa tarjoilijana tamperelaisessa ravintolassa, jossa työparina oli seitsenottelija Charlotta Pettersson.

Tarkemmin sanottuna kyse on englannin kielen ”play”-termin monista merkityksistä: erilaisista leikeistä, peleistä, urheilusta, musiikista, tanssista ja niin edelleen. Järjestön vapaaehtoistyön parissa Powell kertoo kokeneensa elämänsä kenties havahduttavimman kokemuksen.

– Olimme Eritreassa, kun maa kävi sotaa Etiopian kanssa. Menimme leirille, jonne lapsia ja naisia oli tuotu turvaan. Siellä oli noin 5 000 lasta – ja yksi jalkapallo. Veimme heille sata palloa ja muita välineitä, Powell kertoo Ilta-Sanomille.

– Siellä tajusin, mitä todellinen köyhyys on. Ihmiset nukkuivat majoissa matolla ja olivat iloisia yhdestä leivän palasesta. Se oli rankimpia, mutta myös parhaita juttuja, joita olen ollut mukana tekemässä.

Samantapaisella asialla Powell vieraili myös Tampereella ennen pääsiäistä. Powellin muutaman päivän mittaisen Suomen-vierailun päätarkoitus oli kesä-heinäkuussa Tampereella käytävien yleisurheilun veteraanien MM-kilpailujen mainostaminen.

Samalla ravintolaketju Hookin pääomistaja Juha Vuorio houkutteli ystävänsä Powellin Tampereen ravintolaan tarjoilijaksi yhden illan ajaksi. Kyseisen illan tuotto menee hyväntekeväisyyteen, Dream Spark -leirin järjestämiseen. Kyseessä on vähävaraisista perheistä tai muuten haasteellisista oloista tuleville lapsille ja nuorille suunnattu liikunta- ja elämysleiri.

Mike Powellin haaveena on elämysleiri lapsille. Ilmainen.

Powell oli helppo puhua mukaan tempaukseen, jolla heinäkuussa toisen kerran järjestettävää leiriä tuetaan. Powell itsekään ei ole syntynyt kultalusikka suussa.

– Synnyin Philadelphiassa, missä asuimme aika kovamaineisella alueella. Isäni ei ollut mukana elämässäni, enkä oikein tullut toimeen isäpuoleni kanssa. Noin 10-vuotiaana muutimme Kaliforniaan, Los Angelesin lähettyville. Siellä asiat muuttuivat.

– Yhteisössämme oli paljon isähahmoja, jotka tukivat ja kannustivat minua. Eräs heistä sanoi, että voin tulla heidän luokseen milloin tahansa, päivällä tai yöllä. Hän myös kannusti minua urheilemaan. Kaliforniassa oli hyvät urheilumahdollisuudet. Olen erittäin kiitollinen, että päädyin urheilun pariin. Urheilu on antanut minulle kaiken, mitä olen saanut ja mitä minulla on nyt, Powell sanoo.

Hän kertoo joutuneensa lapsena kirjaimellisesti tappelemaan pitääkseen puoliaan.

– Olin aina pieni ja hentoinen, ja minua kiusattiin. Aina kävellessämme kouluun yksi isompi poika, sellainen korsto jolla kasvoi jo 12-vuotiaana parta, tapasi töniä ja kiusata minua. Kerran löysin jostain lasisen pullon, varmaan viinipullon, ja kajautin sillä tätä korstoa täysillä takaraivoon. Sen jälkeen hän ei ryttyillyt minulle, Powell muistelee.

– Olen yhä samanlainen. Se on osa persoonaani. Jos joku hyökkää minua tai ystäviäni vastaan, puolustan heitä niin kuin tarve vaatii, Powell selittää.

Mike Powell kävi Tampereella mainostamassa tulevia veteraanien MM-kisoja ja tekemässä hänelle rakasta lasten hyväntekeväisyystyötä.

Nykyään Powell puolustaa erityisesti lasten ja nuorten oikeuksia sekä mahdollisuuksia harrastamiseen. Kaliforniassa yleisurheiluvalmentajana työskentelevä Powell suunnittelee perustavansa keskuksen, jossa vähävaraiset, urheilusta innostuneet nuoret saisivat harjoittelun ohessa ylläpidon – ilmaiseksi.

– Ystävälläni on tarkoitukseen sopiva paikka. Suunnitelma on, että sinne tulisi huippu-urheiluun sopivat fasiliteetit. Mutta köyhät lapset saisivat harjoitella, syödä ja asua siellä ilmaiseksi. Katsotaan, miten asia etenee.

Taustansa vuoksi Powell osaa asettua vähäosaisten nuorten asemaan. Vaikka hän on omin jaloin ponnistanut pidemmälle kuin kukaan muu maailmassa, 188-senttisen miehen pitkät jalat ovat tiukasti maan pinnalla.

– Pidän eniten ihmisistä, jotka ovat kuuluisuudestaan tai menestyksestään huolimatta aivan tavallisia. Se kertoo ihmisen ymmärtävän ja osaavan arvostaa sitä, että tämä on erittäin onnekas, kun saa vaikkapa urheilla ammatikseen. Itse pyrin aina olemaan sellainen.

– Pidin aina huolen, että jokainen, joka halusi nimikirjoituksen tai yhteiskuvan, sai sen, Powell sanoo.

Mike Powellin 895 (Tokio 1991, kuva oikealla) on yleisurheilun kolmanneksi vanhin voimassa oleva miesten ME. Yllä kuva Tukholmasta 1995.

Esimerkiksi tällaisesta urheilijasta hän ottaa vastikään golfkentille pahan auto-onnettomuutensa jälkeen palanneen Tiger Woodsin. Vastakkaisiakin esimerkkejä riittää.

– Olen nähnyt yleisurheilukentillä ME:n haltijoita, jotka sanovat nimmarien pyytäjille, että ei onnistu. Se, että juoksee kenttää ympäri nopeammin kuin muut, ei tee kenestäkään toista parempaa ihmistä. Mutta jotkut kuvittelevat, että koska he ovat kuuluisia, he voivat tehdä mitä tahansa, Powell ihmettelee.

Sen sijaan kaltaisilleen lapsille ja nuorille hänen viestinsä on päinvastainen.

– Muistakaa, että teistä välitetään ja teitä rakastetaan. Unelmoikaa isosti, tavoitelkaa unelmianne ja tehkää niiden eteen töitä. Pystytte mihin tahansa! Niin minullekin kävi, maailman paras pituushyppääjä muistuttaa.

Fakta Dream Spark Liikunta- ja elämysleiri vähävaraisista perheistä tai muuten haasteellisista oloista tuleville 10–14 -vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla ei muuten ole mahdollisuuksia liikuntaharrastuksiin. Toinen Dream Spark -leiri järjestetään 18.–20. heinäkuuta Lohjan Kisakalliossa. Vapaaehtoisvoimin järjestettävälle ilmaiselle leirille otetaan hakemusten perusteella 70 osallistujaa. Leirin jälkeen osallistujat pystyvät jatkamaan yhtä harrastusta SOS Lapsikylän harrastustuen avulla. Leirin kummeina toimivat kaksinkertainen nyrkkeilyn olympiamitalisti Mira Potkonen, formulakuljettaja Emma Kimiläinen, jääkiekon olympiavoittaja ja maailmanmestari Marko Anttila sekä pituushypyn maailmanmestari ja maailmanennätyksen haltija Mike Powell. Haku ja lahjoitukset leirille osoitteessa www.dreamspark.fi

Vuonna 1991 Tokion MM-kisoissa hyppäämänsä maailmanennätyksen 895 jälkeen Powell tavoitteli tietysti kultaa Barcelonan vuoden 1992 olympialaisista. Carl Lewis voitti kultaa tuloksella 867, ja Powell jäi vain kolme senttiä huonommalla tuloksella hopealle.

– Se on urani suurin pettymys. Siitä puhuminen tekee edelleen kipeää, Powell sanoo.

– Tein taktisia virheitä kilpailuun valmistautumisessa. Söin hotellilla huonoa ruokaa, ja kuljetuksen sijaan kävelin hotellilta stadionille, mikä veti kroppani vähän jumiin. Lämmittelin liian kovaa, ja kroppani ehti jäähtyä liikaa ennen kilpailua. Vuonna 1991 tapahtui, kuten oli tarkoitettu, mutta Barcelonassa homma kääntyi Carlin eduksi, Powell harmittelee.

Hän on tietysti, syystäkin, ylpeä urastaan ja maailmanennätyksestään. Mutta ilman olympiakultaa jääminen selvästi kismittää miestä.

Powell jakoi palkintoja Kalevan kisoissa viime kesänä.

– Aivan kuten Charles Barkleytä muistutetaan aina siitä, ettei hän koskaan voittanut NBA:n mestaruutta, minua muistutetaan, etten voittanut olympiakultaa, Powell sanoo.

Vuonna 1996 Atlantan olympialaisissa Powell sijoittui viidenneksi ja lopetti uransa. Powell oli paikalla myös Sydneyn olympialaisissa 2000, mutta kaukana huippukuntoisesta urheilijasta.

– Siellä tehtiin lehtijuttu minusta, Carl Lewisistä ja Bob Beamonista (edellinen ME-mies). Katsoin kuvia lehdestä ja totesin, että olenpa lihava. Myös Carl sanoi jollekulle tavanneensa Mike Powellin, joka tosin näytti monelta Mike Powellilta, hän naurahtaa.

Powell pani elämänsä remonttiin ja palasi hoikistuneena kilpakentille vuonna 2001. Tuolloin, 37-vuotiaana, hän hyppäsi vielä yli kahdeksan metrin haamurajan, 806.

Nyt Powell, 58, on jälleen huippukunnossa. Toisin oli neljä vuotta sitten, kun hän ensimmäisen kerran vieraili Tampereella nuorten MM-kisoissa.

– Painoin silloin 110 kiloa. Nyt painan 88 kiloa. Painoni on aina heitellyt ylös alas, mutta nyt se pysyy tässä, 188-senttinen Powell lupaa.

Taustalla on elintapojen muutos.

– Lopetin oluen juomisen. Rakastan olutta, mutta kun join sitä, olin lihava. En juo enää, sillä olen tarpeeksi hullu ilmankin, hän sanoo makeasti nauraen.

– Lisäksi noudatan tarkkaa ruokavaliota, treenaan ja joogaan päivittäin. Jooga auttaa fyysisesti, ja sen ansiosta osaan rentouttaa itseni tietyillä hengitystekniikoilla, hän kertoo.

Powell valmentaa nykyään Kaliforniassa nuoria pituushyppääjiä ja sanoo oppineensa valmentajana ymmärtämään lajin tekniikoita paremmin.

– Ennen vain hyppäsin, mutta nyt osaan kertoa ja näyttää, miten asiat pitää tehdä. Olen oppinut lajista paljon lisää. Opetan ennen kaikkea liikkuvuutta, ja liikeradat ovat lajissa kaiken a ja o, hän kertoo.

Hyvän fyysisen kunnon ja uusien oppien innoittamana Powell on asettanut itselleen hurjalta kuulostavan tavoitteen. Ensi kesänä hän aikoo voittaa yleisurheilun veteraanien MM-kilpailuissa yli 55-vuotiaiden sarjan ME-tuloksella.

– Ennätys on 650. Minä pystyn hyppäämään yli seitsemän metriä. Aion olla ensimmäinen pituushyppääjä, jolla on yleisen ja veteraanisarjan maailmanennätys samaan aikaan, Powell sanoo.

Eikä siinä vielä kaikki, läheskään.

– Vuoden päästä haluan hypätä taas kahdeksan metriä!

Siis lähes 60-vuotiaana.

Elämäntaparemontin tehnyt Mike Powell aikoo hypätä vielä kahdeksan metriä pituutta.

– Tiedän, se kuulostaa normi-ihmiselle täysin hullulta. Mutta minulle, joka olen hypännyt melkein yhdeksän metriä, olen taas huippukunnossa, ja jolla on aivan hullu kilpailuvietti... Jos saan liike-energian virtaamaan varpaista olkapäihini asti juuri oikein, se on mahdollista. Sitä nyt harjoittelen, hän sanoo.

Täysin utopistiselta kuulostavalla tavoitteellaan Powell haluaa kannustaa ihmisiä liikkumaan ja asettamaan itselleen tavoitteita.

– Moni sanoo, ettei pysty siihen tai tähän, koska on niin huonossa kunnossa. Silloin kysyn, mitä olet tehnyt viimeiset kymmenen-kaksikymmentä vuotta. Oletko treenannut yhtään, oletko pitänyt itsestäsi huolta? Ihmisten pitäisi lakata sanomasta, että olen liian vanha päästäkseni hyvään kuntoon. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Kaikki on kiinni omasta tahdosta – täältä, Powell sanoo ohimoaan koputtaen.

– Olen siitä itse esimerkki.