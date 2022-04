Juoksijatähti Allyson Felix lopettaa uransa

Allyson Felix kertoi suunnitelmistaan.

Yhdysvaltalainen yleisurheilutähti Allyson Felix vahvisti keskiviikkona, että tämä kausi jää hänen viimeisekseen. Felix on kautta aikain menestyksekkäin naisyleisurheilija, hän on voittanut urallaan huimat 11 olympiamitalia, joista seitsemän on kultaisia. MM-kisoista hänellä on ennätykselliset 18 mitalia (13 kultaa).

– Olen antanut juoksemiselle kaikkeni, ja nyt minusta tuntuu ensimmäisen kerran siltä, että onko minulla enää mitään annettavaa. Haluan jättää kiitokseni lajille ja minua auttaneille ihmisille ainoalla tietämälläni tavalla – viimeisellä rutistuksella, 36-vuotias Felix kirjoitti Instagram-tilillään.

– Tässä kaudessa ei ole kyse ajoista, vaan pelkästään ilosta. Juoksen naisille, ja paremmalle tulevaisuudelle tyttärelleni, tasa-arvon puolesta urallaan kovasti töitä tehnyt Felix täydensi.

Felix ei kertonut kauden kisaohjelmastaan, mutta luultavinta on, että hän tähtää MM-kisoihin. Ne kisataan Yhdysvaltain Eugenessa heinäkuussa.