Annimari Kortteen arki mullistui ison leikkauksen jälkeen: ”Eron huomaa tosi paljon”

Annimari Kortteen elämä on helpottunut merkittävästi sen jälkeen, kun molemmat takareidet leikattiin viime elokuussa.

Pika-aituritähti Annimari Kortteella on taas syytä hymyyn. Viime kesän olympialaisten jälkeen isossa takareisileikkauksessa käynyt SE-nainen on päässyt treenaamaan alkuvuodesta taas terveenä uuden valmentajansa Bart Benneman johdolla.

Ja vauhti on ollut heti hyvää.

– Tammikuussa loppui kuntoutus, ja olen päässyt sen jälkeen koko kevään treenaamaan terveenä. Treenit ovat menneet hyvin: nopeudessa, räjähtävyydessä ja voimassa on tullut ennätyksiä. Se lupaa hyvää, Korte sanoo Ilta-Sanomille.

Alkuvuodesta Etelä-Afrikassa ja Dubaissa harjoitusleireillä uurastanut Korte on tulostasonsa osalta edellä aikataulusta.

– On kyllä tullut yllätyksenä, miten hyvin on jo tähän mennessä kulkenut. Tähtäin on kuitenkin kesässä. Nyt on tullut ennätyksiä kovan treenijakson keskelläkin.

Annimari Korte Tokion olympialaisissa viime elokuussa.

Läpi uransa useiden vakavien loukkaantumisten ja terveysongelmien kanssa taistelleelle Kortteelle uusin kuntoutus on tuonut suuren muutoksen, joka ei näy pelkästään urheilussa. Se tulee esiin myös arjessa.

Kun vuosien ajan tiukoille laitetut takareidet ovat viimeinkin vetreämmässä kunnossa kuin aiemmin, kaikki on käynyt helpommaksi.

– Niin monta vuotta jouduin kauheiden kipujen kanssa treenaamaan, kilpailemaan ja elämään ylipäätään. Nyt kun kuntoutuksen ansiosta on päässyt eroon niistä kivuista, se on ollut tosi helpottava asia, Korte sanoo.

– Pystyn istumaan normaalisti autossa, sohvalla ja ruokapöydässä. On paljon vähemmän stressiä kaikesta, ja pystyn nukkumaan paljon paremmin. Eron huomaa ihan tosi paljon arjessakin, Korte kertoo.

33-vuotiaalle Kortteelle kesän ykköstavoite on selvä. Toissa kesänä syntynyt SE-tulos 12,72 olisi tarkoitus laittaa uusiksi. Jos ennätyslukemat painuvat uudelle kymmenykselle, on Kortteelta lupa odottaa myös taistelua huippusijoista ainakin Münchenin EM-kisoissa, miksei myös Eugenen MM-kisoissa.

– Isoin tavoite on parantaa omaa Suomen ennätystä. EM-kisat on valmentajan mielestä ykköstavoite, mutta toivotaan että päästään myös MM-kisoihin, Korte summaa.